ABSTRACT: In der zur√ľckliegenden Handelswoche kam es zu einem √ľberschaubaren Plus von rund 0,4% auf Wochensicht.¬†Allerdings kam es im Wochenverlauf zu einer lethargischen Seitw√§rtsbewegung. Die gute Nachricht, die sich aus dem Chart ableitet, ist das R√ľcksetzer¬†zeitnah zur√ľckgekauft wurden;¬†die schlechte hingegen ist, dass es zu keinerlei Dynamik gekommen ist. Diese sollte sich in den kommenden Handelstagen unbedingt einstellen.¬†Das Tageschart ist aber nach wie vor bullisch zu interpretieren.

Aktuelle DAX Analyse am 22.07.2023:

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Wachstumsraten der chinesischen Wirtschaft lassen zu w√ľnschen √ľbrig. Die chinesische Wirtschaft ist im 2. Quartal 2023 "nur" um 6,3% gewaschen, erwartet wurden 7,3%. Damit scheint sich die Wirtschaft im Reich der Mitte immer noch nicht von der Corona Krise erholt zu haben. Insbesondere der Einzelhandel hat sich bisher nicht vollst√§ndig erholen k√∂nnen. Der Einzelhandel z√§hlt neben dem Immobiliensektor zur St√ľtze des chinesischen Wachstumsmotoren. Aber auch der Immobilienmarkt leidet nach wie vor unter einer Nachfrageflaute als auch unter fallenden Preisen. Gerade die Preise bei Immobilien kannten in den letzten beiden Jahrzehnten nur eine Richtung, und zwar nach oben. Wir gehen davon aus, dass der Immobilienmarkt noch f√ľr einige Zeit ein gro√ües Sorgenkind der chinesischen Regierung sein wird.

Die Erzeugerpreise in Deutschland haben sich in Juni weiter abgeschw√§cht. Sie stiegen im Jahresvergleich nur um 0,1 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2020. Seit September letzten Jahres schw√§cht sich er Preisauftrieb immer weiter ab. Wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen haben die sinkenden Energiepreise, die sich zuletzt deutlich verg√ľnstigt haben. Die Erzeugerpreise haben einen indirekten Einfluss auf die Verbraucherpreise, an den die europ√§ische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

DAX R√ľckblick: (17.07.2023 - 21.07.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.144 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 282 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 34 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Gleich am Montagmorgen konnte sich der DAX erholen, gab die Gewinne im weiteren Handelsverlauf aber wieder ab. Am Montagnachmittag zogen die Notierungen wieder an. Es ging √ľbergeordnet bis Mittwochmorgen weiter aufw√§rts. Das Wochenhoch wurde im Zuge ein dynamischen Impulsbewegung formatiert, die aber gleich wieder abverkauft wurde. Es ging bis zum Wochenschluss √ľbergeordnet in einer gr√∂√üeren Box seitw√§rts weiter. Erholungen, die sich eingestellt hatten, wurden abverkauft, R√ľcksetzer wurden zeitnah zur√ľckgekauft. Der DAX ging bei 16.263 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt √ľber dem Level der Vorwoche. Seit der KW15/2023 wurden alle Wochenhochs √ľber der 16.000 Punkte Marke formatiert. Das Wochentief liegt deutlich √ľber dem Niveau der Vorwoche und auch √ľber der 16.000 Punkte-Marke. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein, wenn auch kleiner, Wochengewinn von rund 0,4% Plus¬†ausgewiesen. Die Range war deutlich kleiner als in der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 16.331/33 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.342/44 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten 16.105/03 Punkte Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 16.088/86 Punkten. Auch diese Marke wurde knapp verpasst.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

16.264/82

16.306/31/58/73

16.404/52

16.511

DAX-Unterst√ľtzungen

16.235/33/30

16.177/29/10/07

16.085/82/30

15.981/43/15

15,874

15.633/23

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der DAX in der abgelaufenen Handelswoche per Tagesschluss sowohl √ľber die SMA20 (aktuell bei 16.082 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 16.085 Punkten) schieben und auch etablieren konnte. Allerdings kam es im Wochenverlauf zu einer lethargischen Seitw√§rtsbewegung. Die gute Nachricht, die sich aus dem Chart ableitet, ist das R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, zeitnah zur√ľckgekauft wurden, die schlechte hingegen ist, dass es zu keinerlei Dynamik gekommen ist. Diese sollte sich in den kommenden Handelstagen unbedingt einstellen.

***

Das Tageschart ist aber nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange die Bullen es schaffen, den DAX per Tagesschluss √ľber der SMA50 / SMA20 zu halten, solange besteht die Chance und die Perspektive, dass es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen k√∂nnte. W√ľnschenswert w√§re aber etwas Dynamik.

Geht es im Zuge von R√ľcksetzern wieder unter die SMA50 / SMA20 und etabliert sich der Index unter dieser Durchschnittslinie, so k√∂nnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 15.129 Punkten) laufen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich √ľber der SMA20 (aktuell bei 16.233 Punkten) festsetzen konnte. Es ging in den letzten Handelstagen mehrmals an diese Linie, der Index hat es aber immer wieder geschafft sich √ľber dieser Linie zu halten. Die SMA20 war damit insgesamt ein guter Support gewesen. Die Bullen haben es aber bisher nicht geschafft, den DAX nachhaltiger und vor allem verbindlicher weiter aufw√§rts zu schieben. Die mangelnde Dynamik gibt zu denken.

Dennoch: das 4h Chart ist nach wie vor bullisch zu interpretieren. Um die Anlaufziele auf der Oberseite zu erreichen, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind, ist es zwingend, dass sich der DAX √ľber der SMA20 festsetzt. Dies ist die Voraussetzung daf√ľr, um weitere Anlaufziele auf der Oberseite zu erreichen.

Setzt der Index wieder unter die SMA20 zur√ľck, so k√∂nnte die SMA50 (aktuell bei 16.177 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 16.110 Punkten) noch einen weiteren Support bieten. Eintr√ľben w√ľrde sich das 4h Chartbild dann, wenn sich der DAX sich unter der SMA200 etabliert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬†Solange die Bullen den DAX per Tagesschluss √ľber die 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie halten k√∂nnen, solange besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es erneut in Richtung des Jahreshochs gehen k√∂nnten. Etabliert sich der DAX aber per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie, so besteht die Gefahr, dass weitere R√ľcksetzer √ľbergeordnet bis in den Bereich der 200-Tage-Linie gehen k√∂nnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

DAX - Einsch√§tzung f√ľr die kommende Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 16.260 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.273/75, bei 16.282/84, bei 16.291/93, bei 16.305/07, bei 16.315/17, bei 16.331/33, bei 16.343/45, bei 16.355/57, bei 16.369/71, bei 16.382/84, bei 16.388/90 bzw. bei 16.404/06 Punkten gehen. √úber der 16.404/06 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele w√§ren bei 16.413/15, bei 16.424/26, bei 16.433/35, bei 16.444/46, bei 16.454/56, bei 16.461/63, bei 16.472/74, bei 16.484/86 und dann bei 16.497/99 Punkte zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 16.260 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den Dax an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.246/47, bei 16.235/33, bei 16.227/25, bei 16.213/11, bei 16.204/02, bei 16.191/89, bei 16.179/77, bei 16.167/65 und dann bei 16.153/51 zu dr√ľcken. Unter der 16.153/55 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.141/39, bei 16.130/28, bei 16.118/16, bei 16.106/04, bei 16.093/91, bei 16.085/83, bei 16.071/69, bei 16.055/53, bei 16.040/38, bei 16.029/17, bei 16.016/14, bei 16.001/15.999 bzw. bei 15.986/84 Punkten gehen.

√úbergeordnete erwartete Tendenz in der KW 30 / 2023:

seitwärts / aufwärts

Quellen: xStation5 von XTB

 

