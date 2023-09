ABSTRACT:¬†Zum Wochenschluss hin wurde nicht nur die SMA200, sondern gleich auch die SMA20 aufgegeben. Der R√ľcksetzer ging ziemlich exakt an die SMA50. Mit dem Move hat sich das Chartbild im Index deutlich eingetr√ľbt. Solange der DAX unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die SMA50 gehen k√∂nnten. Kommt es im Bereich dieser Linie zu keinen Erholungen, bzw. wird die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es direkt weiter abw√§rts bis an die 15.545/35 Punkte bzw. 15.460/45 Punkte gehen.

Aktuelle DAX¬†Analyse ¬†am 02.09.2023: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die US-Arbeitsmarktdaten fielen am Freitag gemischt aus. Die US-Arbeitslosenquote stieg vergleichsweise deutlich von 3,5% auf 3,8%, was aber nach wie vor ein Wert ist, der eine Vollbesch√§ftigung signalisiert. Es wurden im August 187.000 neue Stellen geschaffen, das lag √ľber den Prognosen und √ľber dem Wachstum im Juli. Die M√§rkte hatten auf etwas schw√§chere Daten gesetzt, da sie davon ausgehen, dass die Fed bei den n√§chsten Zinsschritten z√∂gerlicher vorgehen k√∂nnte. Da die Aktienm√§rkte in den letzten Tagen bereits angezogen hatten, ist schon einiges eingepreist gewesen. Anleger haben die US-Arbeitsmarktdaten zum Anlass genommen, Positionen glatt zu stellen.

Am Morgen hatten noch Meldungen aus China den Markt gest√ľtzt. Die chinesische Regierung plant weitere Ma√ünahmen den angeschlagenen Immobiliensektor zu st√ľtzen. Dazu ist zu schreiben, dass es in der Vergangenheit Ma√ünahmen gegeben hat, die aber alle irgendwie verpufft sind, bzw. nicht den gew√ľnschten Effekt gebracht haben. Insofern muss abgewartet werden, ob die Aktivit√§ten wirklich verfangen. Fakt ist in unseren Augen, dass das Vertrauen den chinesischen Konsumenten angeschlagen ist. Ob sich dieses psychologische Momentum √ľber diese Ma√ünahmen korrigieren l√§sst, kann zumindest in Frage gestellt werden. Zum anderen muss man sich die Gr√∂√üe des chinesischen Immobilienmarktes vor Augen f√ľhren. Es wird gesch√§tzt, dass 65 Millionen Wohnungen, das sind 20% der Wohnungen, leer steht. Viele dieser Wohnungen wurden spekulativ gekauft, was in der Vergangenheit gut funktioniert und zu Wohlstand gef√ľhrt hat. Diese Mechanik funktioniert nicht mehr, das Wachstum hat die Grenzen erreicht.

DAX R√ľckblick: (28.08.2023 - 01.09.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.784 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 164 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 63 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab bis zum Montagmittag zun√§chst etwas nach, und formatierte im Zuge dessen das Wochentief. Es ging am Montagnachmittag sukzessive weiter aufw√§rts. Die Aufw√§rtsbewegung setzte sich am Dienstag weiter fort. Es kam im Rahmen des Fr√ľhhandels am Mittwochmorgen zu Abgaben, diese konnte sich aber am Vormittag bereits stabilisieren. Die folgende Erholung war allerdings nicht sonderlich ausgepr√§gt. Erst am Donnerstag setzte wieder Kaufdruck ein, der den DAX an und √ľber die 16.000 Punkte brachte. Die Bullen schafften es im Nachgang aber nicht, den Index √ľber dieser Marke festzusetzen. Teile der Gewinne wurden bereits am Donnerstagnachmittag abgegeben, am Freitag stellte sich, insbesondere am Nachmittag breite Schw√§che ein, die den Index wieder bis in den Bereich der 15.850 Punkte brachte. Der DAX ging bei 15.885 Punkten aus dem Wochenhandel. Dennoch bleibt als Wochenperformance ein Plus von rund 1,3%.

Das Wochenhoch lag √ľber dem Niveau der Vorwoche und √ľber der 16.000 Punkte-Marke. Auch das Wochentief konnte √ľber dem Level der Vorwoche formatiert werden. Die Range war leicht gr√∂√üer als in der Vorwoche. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden, der 22. in diesem Handelsjahr.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 15.977/79 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei¬†15.990/92 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten¬†15.715 Punkte-Marke hingegen exakt an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.703/01 Punkten.¬†¬†¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

15.949/58/59

16.014/20/70

16.121

16.244

16.312

DAX-Unterst√ľtzungen

15.844/39/19

15.721/10

15.611

15.545/35/23

15.448

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich DAX sich in den letzten Handelstagen wieder aufw√§rts bewegen konnte. Es ging √ľber die SMA20 (aktuell bei 15.839 Punkten) und von hier aus an die SMA50 (aktuell bei 16.020 Punkten), an der sich der Index in den letzten Handelstagen festgebissen hat. Die Bullen haben es nicht geschafft, den Index √ľber der SMA50 zu etablieren.

Solange es der DAX es nicht schafft, sich per Tagesschluss √ľber der SMA50 festzusetzen, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die SMA20 gehen k√∂nnten. H√§lt der Support nicht und etabliert sich der Index wieder unter der SMA20, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.523 Punkten) zu laufen.

Gelingt der Move per Tagesschluss √ľber die SMA50 und kann sich der DAX zudem rasch nach Norden schieben, so k√∂nnte es √ľbergeordnet weiter aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der Dax zun√§chst √ľber die SMA50 (aktuell bei 15.844 Punkten) und dann √ľber die SMA20 (aktuell bei 15.959 Punkten) laufen und sich im Nachgang auch festsetzen konnte. Es ging in der folgenden Aufw√§rtsbewegung bis an und knapp √ľber die SMA200 (aktuell bei 16.014 Punkten). Es gelang den Bullen, trotz mehrfacher Versuche nicht, den Index √ľber dieser Durchschnittslinie festzusetzen. Wir hatten in unseren Tagesfahrpl√§nen auf die Relevanz gerade dieser Durchschnittslinie mehrfach hingewiesen.

 

***

Zum Wochenschluss hin wurde nicht nur die SMA200, sondern gleich auch die SMA20 aufgegeben. Der R√ľcksetzer ging ziemlich exakt an die SMA50. Mit dem Move hat sich das Chartbild deutlich eingetr√ľbt. Solange der DAX unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an die SMA50 gehen k√∂nnten. Kommt es im Bereich dieser Linie zu keinen Erholungen, bzw. wird die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es direkt weiter abw√§rts bis an die 15.545/35 Punkte bzw. 15.460/45 Punkte gehen.

Erholungen k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA20 einstellen. Wird diese Linie genommen, so gilt es erneut sich auch √ľber die SMA200 zu schieben. Ob sich der Move einstellt, bleibt abzuwarten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:¬† der DAX muss sich per Tagesschluss √ľber die 50-Tage-Linie scheiben und etablieren. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es √ľbergeordnet wieder aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs gehen. Setzt sich der Index hingegen per Tagesschluss unter der 20-Tage-Linie fest, k√∂nnte es weiter abw√§rts √ľbergeordnet in Richtung der 14.730/10 Punkte und √ľbergeordnet in Richtung der 14.410/390 Punkte gehen.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      45 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     55 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 15.885 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.894/96, bei 15.909/11, bei 15.922/24, bei 15.935/37, bei 15.949/51 und dann bei 15.958/60 Punkten gehen. √úber der 15.958/60 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.970/72, bei 15.982/84, bei 15.996/98, bei 16.010/12, bei 16.024/26, bei 16.038/40, bei 16.055/57, bei 16.070/72, bei 16.083/85, bei 16.098/100, bei 16.110/12, bei 16.121/23 bzw. bei 16.135/37 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 15.885 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den Index an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.873/71, bei 15.859/57, bei 15.844/42, bei 15.832/30, bei 15.817/15, bei 15.804/02, bei 15.791/89, bei 15.777/75, bei 15.763/61 und dann bei 15.749/47 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 15.749/47 Punkte-Marke k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.737/35, bei 15.723/21, bei 15.710/08, bei 15.699/97, bei 15.683/81, bei 15.670/68, bei 15.656/54, bei 15.640/38, bei 15.626/24, bei 15.613/11, bei 15.599/97 bzw. bei 15.584/82 Punkten gehen.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 36 / 2023:

seitwärts / abwärts

 

 

