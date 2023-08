ABSTRACT: Im Tageschart ist erkennbar, dass sich DAX seit Monatsbeginn August übergeordnet seitwärts / abwärts bewegt. Es ging zunächst in einer engen Box seitwärts, die letzten Handelstage waren zunächst von einer Erholung geprägt, die aber am Donnerstag abverkauft wurde. Damit hat sich an der Einschätzung des Tagescharts nicht viel verändert. Solange der Index per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 15.898 Punkten) notiert, solange ist es möglich, dass die SMA200 (aktuell bei 15.484 Punkten) angelaufen werden könnte.

DAX Rahmenbedingungen:

Die Notenbankchefs der wichtigsten Zentralbanken sind in dieser Woche zu ihrem alljährlichen Treffen in Jackson Hole zusammengekommen. Anleger haben sich von diesem Treffen Informationen über die weitere Geldpolitik insbesondere der FED versprochen. Der Fed-Chef Powell gab bei diesem Treffen zu Protokoll, dass die amerikanische Notenbank durchaus Erfolge in der Bekämpfung der Inflation sieht, dies aber nur der Anfang sein kann. Auf diese Aussage hin haben die Märkte enttäuscht reagiert.

Bei seiner Präsentation unterstricht der Fed-Chef, dass sich die Märkte auf weitere Zinsschritte einstellen müssen. Zwar hat die Preissteigerung nachgelassen, dennoch lässt sich daraus noch kein Trend ableiten. Powell hat im Zusammenhang mit der restriktiven Geldpolitik auch darauf verwiesen, dass die US-Wirtschaft zuletzt stärker als von vielen erwartet gewachsen ist. Auch der Arbeitsmarkt in den USA ist nach wie vor robust, die Zinserhöhungen hat die Wirtschaft bisher gut weggesteckt. Das erklärte Ziel der Notenbank ist, die Inflation wieder in den Korridor von 2% zu bringen. Analysten waren zuletzt davon ausgegangen, dass die Fed auch eine etwas höhere Inflation tolerieren würde. Dieser Spekulation wurde am Freitag eine Absage erteilt.

DAX Rückblick: (21.08.2023 - 25.08.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.620 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 222 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 4 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montagvormittag kräftig erholen und im Zuge dessen bis in den Bereich der 15.754 Punkte laufen. Zwar wurde die Bewegung im Nachgang wieder abverkauft, die Bullen schafften es aber den Index am Abend zu stabilisieren und am Dienstag wieder aufwärts zu schieben. Es ging bis Donnerstagmorgen sukzessive aufwärts. Zwar wurden Aufwärtsbewegungen zum Teil wieder abverkauft, der DAX konnte sich aber wieder erholen. Das Wochenhoch wurde am Donnerstagmorgen formatiert, aber gleich wieder abverkauft. Diesmal haben sich die Bären durchgesetzt. Es ging bis Donnerstagabend abwärts. Zwar gelang den Bullen am Freitag zunächst ein Konter, die Kraft hat dann nachgelassen, was den Bären in die Hände gespielt hat. Sie schoben den Index am Nachmittag wieder deutlicher nach Süden. Zum Wochenschluss hin hat sich eine kleinere Erholungsbewegung eingestellt. Der DAX ging bei 15.718 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch lag unter dem Niveau der Vorwoche als auch unter der 16.000 Punkte-Marke, das Wochentief konnte über dem Level der Vorwoche formatiert werden. Nach einem Wochenverlust in der Vorwoche wurde in dieser Handelswoche wieder ein kleiner Gewinn ausgewiesen. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor. Der DAX formatierte den 21. Wochengewinn in diesem Jahr, dem gegenüber stehen 13 Verlustwochen.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.917/19 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 15.927/29 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel erreicht und überschritten, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.612/10 Punkte Marke hingegen exakt an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.596/94 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

15.724/29/39/60

15.898

15.931/78

16.011/48

16.111

DAX-Unterstützungen

15.672

15.545/11

15.484/54

15.388/11

15.282

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich DAX seit Monatsbeginn übergeordnet seitwärts / abwärts bewegt. Es ging zunächst in einer engen Box seitwärts, die letzten Handelstage waren zunächst von einer Erholung geprägt, die aber am Donnerstag abverkauft wurde.

Damit hat sich an der Einschätzung des Tagescharts nicht viel verändert. Solange der Index per Tagesschluss unter der SMA20 (aktuell bei 15.898 Punkten) notiert, solange ist es möglich, dass die SMA200 (aktuell bei 15.484 Punkten) angelaufen werden könnte. Im Tageschart ist die Bedeutung dieser Durchschnittslinie erkennbar. Sollte diese Linie angelaufen werden, so könnten die Bullen den DAX im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren und wieder aufwärtsschieben. Anlaufbereich könnte zunächst die SMA20 sein. Darüber müssten die Bullen auch noch die SMA50 (aktuell bei 16.044 Punkten) auf Tagesschlussbasis überwinden. Sollte dieser Move gelingen und kann sich der DAX zügig aufwärtsschieben, so würde sich das Tageschart wieder bullisch aufhellen. Weitere Erholungsbewegungen in Richtung das Jahreshochs wären denkbar und möglich.

***

Hält die SMA200 hingegen als Support nicht und wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so trübt sich das Tageschart bärisch ein. Weitere Abgaben übergeordnet in Richtung der 14.650 Punkte wären vorstellbar.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zunächst unter der SMA20 (aktuell bei 15.739 Punkten) abwärts gelaufen ist. Es ging zu Wochenbeginn über diese Linie, über der sich der Index auch festsetzen konnte. Es ging im Zuge der weiteren Bewegungen an die SMA50 (aktuell bei 15.724 Punkten). Es hat dem Index aber einige Probleme bereitet, diese Linie zu überwinden. Erst am Donnerstag gelang der Move, im Zuge der folgenden Schwäche ging es schnurstracks wieder zurück unter beide Durchschnittslinien. Die Entlastungsbewegung am Freitag erreichte zwar die SMA20 / SMA50, mehr aber auch nicht. Der Wochenschluss wurde unter diesen beiden Durchschnittslinien formatiert.

Mit dem Move unter diese beiden Durchschnittslinien hat sich das Chartbild wieder eingetrübt. Solange der DAX unter diesen beiden Linien notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA50 / SMA20 gehen. Da beide Linien aktuell eng zusammenliegen, bleibt abzuwarten, ob es der Index es schafft sich erneut darüber zu schieben. Sollte dies aber gelingen, so wäre die Perspektive gegeben weiter aufwärts an die SMA200 (aktuell bei 16.048 Punkten) zu laufen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: der DAX muss sich per Tagesschluss wieder über die 20-Tage-Line bzw. über die 50-Tage-Linie scheiben und etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen. Setzt sich der Index hingegen per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie fest, könnte es weiter abwärts übergeordnet in Richtung der 14.950/800 Punkte und übergeordnet in Richtung der 14.650 Punkte gehen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.715 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.724/26, bei 15.737/39, bei 15.749/51, bei 15.760/62, bei 15.775/77, bei 15.783/85, 15.794/96, bei 15.807/09 bzw. bei 15.815/17 Punkten gehen. Über der 15.815/17 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.824/26, bei 15.835/37, bei 15.848/50, bei 15.856/58, bei 15.875/77, bei 15.890/92, bei 15.906/08, bei 15.917/19, bei 15.930/32, bei 15.940/42, bei 15.955/57, bei 15.967/69, bei 15.977/79 und dann bei 15.990/92 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 15.715 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.703/01, bei 15.688/86, bei 15.674/72, bei 15.666/64, bei 15.650/48, bei 15.637/35, bei 15.624/22, bei 15.611/09, bei 15.595/93, bei 15.582/80, bei 15.571/69, bei 15.556/54 und dann bei 15.545/43 Punkten zu drücken. Unter der 15.545/43 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele, bei 15.526/24, bei 15.511/09, bei 15.494/92, bei 14.481/79, bei 15.470/68, bei 15.456/54, bei 15.445/43, bei 15.429/27, bei 15.415/13, bei 15.401/399, bei 15.387/85 bzw. bei 15.369/67 Punkten gehen.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 35 / 2023:

seitwärts / aufwärts

