DAX Prognose & DAX aktuell – Analyse für den 02.12.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.740 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde das Tageshoch festgestellt, das direkt wieder abverkauft worden ist. Es ging im Handelsverlauf in dynamischen Impulsen abwärts. Der Index schaffte es erst sich am frühen Nachmittag im Bereich der 23.444 Punkte zu stabilisieren und einen Richtungswechsel abzubilden. Die Bullen konnten den DAX sukzessive aufwärtsschieben, verfehlten die 23.700 Punkte nur knapp. Zu Wochenbeginn hat der DAX einen Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich erneute Schwäche durch. Der DAX gab im Rahmen der Gewinnmitnahmen unter die 23.600 Punkte nach. Der DAX ging bei 23.575 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
DAX aktuell unter Druck: Nach anfänglicher Stabilisierung fiel der DAX erneut unter 23.600 Punkte und schloss schwächer bei 23.575 Punkten – die kurzfristige Tendenz bleibt angeschlagen.
-
Technische Lage neutral, aber fragil: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart ist das Bild neutral. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 wäre bullisch, ein Bruch der SMA200 hingegen klar bärisch.
-
DAX Prognose: leicht abwärtsgerichtet: Die Wahrscheinlichkeit eines bärischen Verlaufs liegt heute bei 65 %. Erwartete Tagesrange: 23.733 / 23.810 bis 23.543 / 23.413 Punkte.
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.740 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels wurde direkt das Tageshoch markiert, das anschließend sofort abverkauft wurde. Im weiteren Verlauf kam es zu dynamischen Abwärtsimpulsen. Erst am frühen Nachmittag stabilisierte sich der Index im Bereich von 23.444 Punkten und leitete eine Erholung ein. Die Bullen schoben den DAX schrittweise wieder nach oben, verfehlten jedoch knapp die Marke von 23.700 Punkten.
Nachbörslich kam erneut Schwäche auf. Im Zuge von Gewinnmitnahmen rutschte der DAX unter 23.600 Punkte und beendete den Handel bei 23.575 Punkten. Somit begann die Woche mit einem Xetra-Tagesverlust.
Gewinner und Verlierer im DAX
Per Xetra-Schlusskurs vom 01.12.2025 lagen 14 Aktien im Plus, 26 im Minus.
Top-Performer:
-
Mercedes-Benz Group: +2,02 %
-
Volkswagen VZ: +1,57 %
-
BMW: +1,45 %
Schwächste Werte:
-
Airbus: –5,73 %
-
Deutsche Börse: –2,69 %
-
Infineon: –2,57 %
DAX Prognose: Kennzahlen & Marktstatistik
|01.12.
|28.11.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch
|23.775
|23.899
|23.920
|23.899
|Tagestief
|23.444
|23.726
|23.707
|23.828
|Xetra-Schluss
|23.597
|23.828
|–
|–
|Tagesschluss
|23.575
|23.853
|–
|–
|Range (Punkte)
|331
|173
|–
|–
Range: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
Chartanalyse – DAX Prognose im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA50 (23.707 Punkte). Zur Mittagszeit lief er dynamisch an die SMA200 (23.488 Punkte) heran, prallte dort ab und lief anschließend wieder nach Norden. Im Zuge einer Erholung erreichte der Index die SMA20 (23.599 Punkte), konnte diese jedoch nicht nachhaltig überwinden.
Im Frühhandel gelang es dem Markt zwar, über die SMA20 zu steigen, aber nicht, sich darüber zu etablieren. Für ein bullisches Signal müsste der DAX sich klar über der SMA20 behaupten und anschließend die SMA50 überwinden. Erst oberhalb der SMA50 würde das Chartbild wieder nachhaltig aufhellen.
Fällt der DAX hingegen erneut unter die SMA20, steigen die Chancen auf einen Rücklauf zur SMA200 (aktuell 23.441 Punkte). Ein Bruch dieser Linie per Stundenschluss wäre charttechnisch klar bärisch und könnte Verluste in Richtung des 23,6-%-Retracements begünstigen.
➡️ Einschätzung 1h-Chart: neutral
Chartanalyse – DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der DAX lange nicht von der SMA20 (23.733 Punkte) lösen. Erst am Dienstag gelang ein Ausbruch über die SMA50 (23.506 Punkte), wodurch sukzessive Aufwärtsbewegungen eingeleitet wurden.
Gestern fiel der Index jedoch wieder unter die SMA20 und setzte bis an die SMA50 zurück, wo eine leichte Erholung einsetzte.
Der Index befindet sich aktuell in einer technischen Neutralzone:
Bullisches Szenario
-
Rückeroberung der SMA20
-
Anschließender Test der SMA200 (23.894 Punkte)
-
Erst zwei aufeinanderfolgende grüne Kerzen über der SMA200 liefern ein echtes Trendwendesignal
Bärisches Szenario
-
Bruch der SMA50 nach unten
-
Test des 23,6-%-Retracements
-
Weitere Abgaben bis in den Bereich 23.150/23.030 Punkte denkbar
➡️ Einschätzung 4h-Chart: neutral
DAX Prognose für heute
Der DAX ging heute Morgen bei 23.633 Punkten in den vorbörslichen Handel. Das entspricht –107 Punkten gegenüber gestern früh, aber +58 Punkten gegenüber dem Tagesschluss.
Long-Setup
Gelingt es den Bullen, den DAX über 23.633 Punkten zu halten, wären folgende Ziele erreichbar:
23.652/54 → 23.671/73 → 23.685/87 → 23.703/05 → 23.719/21 → 23.731/33 → 23.756/58 → 23.775/77 → 23.793/95 → 23.810/12
Darüber:
23.833/35 → 23.851/53 → 23.882/84 → 23.903/05 → 23.918/20 → 23.937/39 → 23.952/54 → 23.971/73 → 23.985/87 → 24.005/07 → 24.021/23 → 24.037/39 → 24.052/54 → 24.067/69
Short-Setup
Unter 23.633 Punkten rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:
23.610/08 → 23.593/91 → 23.577/75 → 23.560/58 → 23.545/43 → 23.529/27 → 23.513/11 → 23.494/92
Darunter:
23.480/78 → 23.465/63 → 23.448/46 → 23.431/29 → 23.415/13 → 23.397/96 → 23.379/77 → 23.363/61 → 23.348/46 → 23.328/26 → 23.311/09 → 23.292/90 → 23.271/69
DAX Widerstände
-
23.649 / 23.675 / 23.695
-
23.707 / 23.732 / 23.782
-
23.894
-
23.909 / 23.957 / 23.984 / 23.997
-
24.047
-
24.127
DAX Unterstützungen
-
23.599 / 23.552 / 23.535 / 23.506
-
23.488 / 23.461
-
23.364 / 23.333
-
23.282 / 23.222
-
23.181
-
23.049
Wahrscheinlichkeiten – DAX Prognose
Wir erwarten heute basierend auf unserem Setup einen seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.
-
Bull-Szenario: 35 %
-
Bear-Szenario: 65 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen
23.733 / 23.810 und 23.543 / 23.413 Punkten.
Stimmung der internationalen Anleger
Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 23 und befindet sich damit klar im Bereich Extreme Fear.
-
Vor 1 Woche: 17 (Extreme Fear)
-
Vor 1 Monat: 44 (Fear)
-
Vor 1 Jahr: 65 (Greed)
Extreme Werte unter 30 oder über 70 deuten häufig kurzfristige Trendumbrüche an.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.