DAX CFDs erklärt: So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

Deutschlands Leitindex, der DAX, zählt zu den bekanntesten Börsenbarometern Europas und steht als solches bei Tradern weltweit hoch im Kurs. Als Abbild der 40 größten inländischen börsennotierten Unternehmen bietet er einen kompakten Zugang zur hiesigen Wirtschaft und überzeugt durch hohe Liquidität sowie starke Kursbewegungen. Aus diesem Grund ist der DAX ein beliebtes Ziel für kurzfristige Spekulationen, bei denen es auf Tempo, Timing und Strategie ankommt. Besonders häufig greifen Trader dabei zu CFDs basierend auf den DAX40, also flexiblen Derivaten auf den Index, mit denen sich auch kleine Kursveränderungen gezielt nutzen lassen.

Das Wichtigste in Kürze: Dank DAX CFDs können Anleger sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse des deutschen Leitindex setzen, ohne letzteren besitzen zu müssen

Bei der Auswahl des richtigen DAX CFDs kommt es auf den Spread, die Liquidität, die Handelszeiten und die geforderte Margin an

Obwohl DAX CFDs aufgrund ihres integrierten Hebels überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften können, ist einem ausgeklügelten Risikomanagement Beachtung zu schenken

Was ist ein DAX CFD? Um zu verstehen, was sich hinter einem DAX CFD verbirgt, lohnt es sich, das Konstrukt zunächst in seine Einzelteile zu zerlegen.

Der DAX als Basiswert erklärt Wie einleitend erwähnt, bildet der DAX die Wertentwicklung der 40 größten und zugleich liquidesten börsennotierten Unternehmen in Deutschland ab. Enthalten sind Konzerne wie beispielsweise Siemens, Mercedes-Benz, SAP oder Allianz, um nur einige zu nennen. Der DAX ist ein Index, der sich anhand der Streubesitz-Marktkapitalisierung seiner einzelnen Werte zusammensetzt. Vereinfacht ausgedrückt sind wertvollere Unternehmen mit einer höheren Gewichtung vertreten. An der elektronischen Plattform Xetra wird der DAX in Echtzeit berechnet und montags bis freitags zwischen 9:00 und 17:30 Uhr gehandelt.

Was bedeutet CFD auf den DAX? Allgemein gesprochen ist ein CFD (Contract for Difference) ein derivatives Finanzinstrument. Mit CFDs kannst du auf die Kursbewegungen eines Basiswertes spekulieren, musst diesen aber selbst nicht besitzen. Bei einem CFD basierend auf den DAX schließt der Trader mit seinem Broker einen Differenzkontrakt auf die Preisänderung des Indizes vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs ab. Die besondere Attraktivität für den Anleger ergibt sich daraus, dass er sowohl bei steigenden (durch Eingehen einer Long-Position) als auch bei fallenden (durch Eingehen einer Short-Position) Kursen des DAX profitieren kann. Der Gewinn (oder im negativen Fall der Verlust) errechnet sich jeweils aus der Kursdifferenz zwischen Ein- und Ausstieg. Ebenfalls von großer Bedeutung bei CFDs auf den DAX ist das Hebel Trading. Statt den vollständigen Positionswert hinterlegen zu müssen, reicht bereits eine Margin. Das ist eine Sicherheitsleistung, die nur einem Bruchteil des tatsächlich bewegten Kapitals entspricht. Dank des Hebels lassen sich potenzielle Gewinne vervielfachen. Aber Achtung: Der Mechanismus wirkt auch in die andere Richtung und kann somit ebenfalls Verluste entsprechend verstärken.

Wie funktioniert der Handel mit DAX CFDs? Bevor du tatsächlich in den Handel mit CFDs, die auf den DAX basieren, einsteigst, brauchst du unbedingt ein belastbares Grundwissen über dieses Instrument. Wir geben es dir.

Beim Broker XTB haben diese CFD die Instrumentennamen DE40 (future-basiert) und DE40cash (kassa-basiert).

Long oder Short: Beide Marktbewegungen nutzen Mit einem CFD auf den DAX kannst du sowohl steigende als auch fallende Kurse zu deinem Vorteil nutzen. Gehst du infolge positiver Konjunkturaussichten, überraschend guter Unternehmenszahlen oder Ähnlichem davon aus, dass der DAX künftig zulegt, bietet sich eine Long-Position an. Du setzt also auf einen Kursanstieg. Fallen die Wirtschaftsdaten dagegen schwach aus, herrscht große geopolitische Unsicherheit oder befindet sich der Markt in einer Korrekturphase, dürfte der Index womöglich nachgeben. In diesem Fall kann es sich lohnen, eine Short-Position aufzubauen und damit auf fallende Kurse zu setzen. Du siehst also – dank eines DAX CFDs lassen sich beide Szenarien aktiv handeln.

Handelszeiten beim DAX CFD Zwischen 9:00 und 17:30 Uhr sind die typischen Handelszeiten für den DAX an der Xetra. Beim CFD basierend auf den DAX sieht das anders aus. Hier hast du in der Regel die Gelegenheit, von Montag bis Freitag ganze 23 Stunden am Tag zu handeln. Dadurch bist du in der Lage, besonders flexibel auf internationale Nachrichten oder auch nachbörsliche Entwicklungen zu reagieren. Gerade in volatilen Phasen kann dir das zugutekommen.

Hebelwirkung beim DAX CFD: Chancen und Risiken Du weißt bereits, dass der Hebel ein zentrales Merkmal von CFDs ist. Dank ihm müssen Trader nicht den gesamten Positionswert aufbringen, sondern nur die sogenannte Margin als Sicherheitsleistung. Damit die Hebelwirkung besser greifbar wird, sieh dir folgendes Beispiel an: Du kaufst einen DAX40 CFD mit einem Hebel von 1:20 (dieser Hebel ist vorgegeben, kann also nicht frei von dir bestimmt werden). Wenn du nun eine Margin von 1.000 Euro einsetzt, kontrollierst du eine Position im Gegenwert von 20.000 Euro. Was passiert nun bei einer Kursbewegung? Steigt der DAX etwa um 1%, ergibt sich für deine Position ein Gewinn von 200 Euro. Oder mit anderen Worten: Du erwirtschaftest 20% Rendite auf dein Kapital. Im Umkehrschluss gilt aber auch, dass du bei einem Kursrückgang des DAX um 1% ganze 20% verlierst. Risikomanagement ist beim Handel mit CFDs, die auf den DAX basieren, daher eine absolute Notwendigkeit. In der xStation 5 stehen dir dazu professionelle Tools zur Verfügung. Übrigens: Obwohl CFDs als Derivate ein hohes Verlustrisiko darstellen, bist du bei XTB stets vor einem negativen Kontostand geschützt.

So findest du den besten DAX CFD CFDs können sich in ihrem Aufbau voneinander unterscheiden. Wenn du DAX40 CFDs handeln möchtest, sollte deine Entscheidung für das passende Instrument daher nicht dem Zufall überlassen werden.

Wichtige Kriterien bei der Auswahl Damit dir die Entscheidung etwas erleichtert wird, haben wir dir einige Kriterien zusammengestellt, die Kontext der DAX CFDs von Relevanz sind. Spread : Gemeint ist hiermit die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Grundsätzlich sind enge Spreads weiten vorzuziehen, da sie als günstiger für den Einstieg in eine Position gelten.

: Gemeint ist hiermit die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Grundsätzlich sind enge Spreads weiten vorzuziehen, da sie als günstiger für den Einstieg in eine Position gelten. Liquidität : Ihre Bedeutung macht sich vor allem beim kurzfristigen Trading bemerkbar. Hohe Handelsvolumina sorgen nämlich für stabile Preise einerseits und enge Spreads andererseits.

: Ihre Bedeutung macht sich vor allem beim kurzfristigen Trading bemerkbar. Hohe Handelsvolumina sorgen nämlich für stabile Preise einerseits und enge Spreads andererseits. Handelszeiten : Nicht alle DAX CFDs werden zu exakt denselben Uhrzeiten gehandelt. Behalte die genauen Handelszeiten daher im Blick, weil sich diese auf deine Flexibilität auswirken.

: Nicht alle DAX CFDs werden zu exakt denselben Uhrzeiten gehandelt. Behalte die genauen Handelszeiten daher im Blick, weil sich diese auf deine Flexibilität auswirken. Margin-Anforderungen: Wie viel Eigenkapitaleinsatz du leisten musst, beeinflusst die Hebelwirkung und damit auch das Risiko.

Welche DAX CFDs gibt es? – Futures vs. Kassa Grundsätzlich lässt sich zwischen Kassa-basierten und Future-basierten CFDs auf den DE40 unterscheiden. Der DE40cash ist ein CFD, der auf den Kassakursen des DAX basiert und den aktuellen Stand des Index nahezu in Echtzeit widerspiegelt. Dahingegen setzt der DE40 CFD auf einem Future-Index, also einem standardisierten Terminprodukt, auf. Für gewöhnlich weicht der Kurs des DE40 leicht von dem des DE40cash ab. Bei XTB stehen dir beide Arten von CFDs, die auf den DAX basieren, zur Verfügung, sodass du frei entscheiden und einen davon oder gar beide bestmöglich in deine Tradingstrategie integrieren kannst.

Wann eignet sich welcher CFD? Ob du besser mit dem DE40cash oder dem DE40 CFD handelst, hängt stark von deiner Tradingstrategie und deinem Zeithorizont ab. Beide Varianten haben ihre Stärken, du musst nur wissen, wann welche Variante sinnvoll ist. DE40cash: Ideal für kurzfristige Trader Wenn du auf sehr kurze Zeiträume (z. B. Minuten oder Stunden) spekulierst, ist der Kassa-basierte DE40cash CFD meist die bessere Wahl. Er orientiert sich eng am Echtzeit-Kurs des DAX40 und weist in der Regel engere Spreads auf. Auch die geringeren Finanzierungskosten im Vergleich zu länger laufenden Positionen können hier von Vorteil sein. DE40: Für mittelfristige Positionen Trotz seiner Eignung für kurzfristige Strategien bietet der Future-basierte DE40 CFD auch Potenzial für mittel- bis längerfristige Positionen. Der zugrunde liegende DAX40-Future spiegelt nicht nur Marktbewegungen, sondern auch Zinserwartungen wieder – ein Aspekt, der für mittel- bis langfristig orientierte Trader interessant ist. Zudem kann der Future-basierte CFD in der Regel längere Handelszeiten abdecken, was zusätzliche Flexibilität bietet – etwa bei Ereignissen außerhalb der regulären Börsenzeiten.

Unser Tipp: Teste beide CFDs im Demokonto von XTB und finde heraus, welcher Kontrakt zu deinem persönlichen Handelsstil passt. Viele Trader nutzen im Laufe der Zeit sogar beide Instrumente, je nachdem, wie sich Marktphase und Strategie verändern.

Chancen und Risiken beim DAX CFD Handel Gerade beim Einsatz von Derivaten ist die sorgfältige Abwägung der Chancen und Risiken das A und O. Was musst du also diesbezüglich wissen?

Chancen Hebelwirkung : Überdurchschnittliche Gewinne bei geringem Kapitalinput sind unmöglich? Dank eines Hebels stimmt das so nicht. Setzt du diesen beim CFD Handel auf den DAX ein, kannst du sogar bei kleinen Kursbewegungen profitieren.

: Überdurchschnittliche Gewinne bei geringem Kapitalinput sind unmöglich? Dank eines Hebels stimmt das so nicht. Setzt du diesen beim CFD Handel auf den DAX ein, kannst du sogar bei kleinen Kursbewegungen profitieren. Viele Einstiegschancen : Der DAX gilt als relativ sensibler Index, das heiß, er reagiert normalerweise empfindlich auf Konjunkturdaten, geopolitische Ereignisse, etc. Diese Volatilität wiederum bietet Tradern zahlreiche Einstiegschancen.

: Der DAX gilt als relativ sensibler Index, das heiß, er reagiert normalerweise empfindlich auf Konjunkturdaten, geopolitische Ereignisse, etc. Diese Volatilität wiederum bietet Tradern zahlreiche Einstiegschancen. Short und Long: Mit DAX CFDs kannst du außerdem unkompliziert Short-Positionen eingehen. Dadurch bist du gut aufgestellt, wenn der Kurs von Deutschlands Leitindex an Wert verliert.

Mögliche Risiken Die Kehrseite der Hebelwirkung : Die obengenannte Hebelwirkung kann zwar Gewinne verstärken, ebenso aber auch Verluste überproportional vergrößern. Schlimmstenfalls droht der Totalausfall des investierten Geldes.

: Die obengenannte Hebelwirkung kann zwar Gewinne verstärken, ebenso aber auch Verluste überproportional vergrößern. Schlimmstenfalls droht der Totalausfall des investierten Geldes. Volatilität : Schnelle Kursbewegungen, wie sie beim DAX immer wieder zu beobachten sind, erschweren rechtzeitige Reaktionen. Umso mehr gilt das bei nicht vorhandenen, vordefinierten Ausstiegsmarken.

: Schnelle Kursbewegungen, wie sie beim DAX immer wieder zu beobachten sind, erschweren rechtzeitige Reaktionen. Umso mehr gilt das bei nicht vorhandenen, vordefinierten Ausstiegsmarken. Emotionales Handeln: Letztlich ist auch im Verhalten der Trader selbst ein Risiko zu sehen. Viele Akteure neigen in hektischen Marktphasen zu emotionalen Entscheidungen. Strategieloses Handeln und damit oftmals Verluste sind die Folge.

Wie Trader Risiken minimieren können Beim CFD Handel auf den DAX ist die Wichtigkeit des Risikomanagements nicht hoch genug zu würdigen. Die gute Nachricht: Du bist den Risiken nicht ausgeliefert – im Gegenteil. Mit den richtigen Tools, Techniken und einer disziplinierten Herangehensweise kannst du Verluste begrenzen und dein Kapital schützen. Technische Tools gezielt einsetzen: XTB stellt dir in der xStation 5 zahlreiche Tools wie Limits, Stop Loss, Trailing Stop Loss oder Take Profit zur Seite. So behältst du die Risiken im Griff und erhöhst deine Profitabilität. Positionsgröße und Hebel überlegt wählen: Setze den Hebel maßvoll ein – insbesondere als Einsteiger. Je höher der Hebel, desto kleiner ist der Spielraum für Fehler. Risikomanagement vor dem Einstieg planen: Lege vor jedem Trade klar fest, wo du aussteigen willst – im Gewinn wie im Verlust. Plane rational, bevor Emotionen ins Spiel kommen. So handelst du konsequent nach deiner Strategie. Psychologie – Disziplin schlägt Impuls: Emotionale Impulse sind einer der häufigsten Gründe für Fehlentscheidungen. Gerade bei volatilen Produkten wie einem DAX CFD hilft ein klar definierter Handelsplan. Bildung und Marktverständnis: Informierte Trader treffen bessere Entscheidungen. Nutze das kostenlose Bildungsangebot von XTB, um dein Wissen zu vertiefen. Wer versteht, was den Index bewegt, kann Risiken besser einschätzen. Übung macht den Profi: Bevor du echtes Kapital riskierst, teste deine Strategie mit einem kostenlosen Demokonto bei XTB. So lernst du die Plattform kennen und entwickelst ein Gefühl für Marktbewegungen, ohne Risiko.

DE40 CFDs handeln mit XTB – Deine Vorteile im Überblick Der Handel mit CFDs auf den DAX40 ist nicht zuletzt aufgrund der Marktdynamik äußerst spannend. Für den Erfolg ist aber zusätzlich ein verlässlicher Broker an deiner Seite unverzichtbar. Je nach individueller Strategie kann ein anderer CFD, der auf den DAX basiert, die beste Wahl sein. Daher findest du bei XTB mit dem DE40cash und dem DE40 zwei Arten von CFDs, die sich genau an deine Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus bietet dir XTB eine schnelle Orderausführung der CFDs bei gleichzeitig engen Spreads. Auf diese Weise ist die Grundlage für deinen Erfolg geschaffen. Auch XTB weiß, dass der CFD Handel auf den DAX40 Herausforderungen bereithalten kann. Um dir das Handelserlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten, erhältst du Zugang zur innovativen xStation 5. Sie ist nicht nur intuitiv in der Bedienung, sondern überzeugt auch durch hilfreiche Analysefeatures. Wenn du noch Zweifel hast, ob CFDs auf den DAX40 tatsächlich das richtige Instrument für dich sind, teste sie doch einfach im kostenlosen Demokonto. Unverbindlich, risikolos und trotzdem realistisch. Ergänzt wird das Angebot von XTB durch umfassendes Lernmaterial, mit dessen Hilfe du deinen Wissenshorizont auf ein neues Level hebst. Das alles klingt sehr gut, du hast aber noch Fragen zu anderen Themen wie Regulierung und Einlagensicherung? Hier findest du mehr Informationen: Schutz von Kundengeldern und Einlagensicherung bei XTB. Key Takeaways – Das Wichtigste auf einen Blick Trader, die mit CFDs auf steigende oder fallende Kurse spekulieren möchten, entscheiden sich häufig für Deutschlands Leitindex, den DAX. Über DAX CFDs lassen sich dank der Hebelwirkung bereits mit kleinen Kapitaleinsätzen große Geldmengen im Markt bewegen. Das erhöhte Verlustrisiko ist gewissermaßen die Kehrseite dieser Medaille. Attraktiv sind DAX CFDs aufgrund ihrer langen Handelszeiten, der Möglichkeit zum Eingehen von Long- und Short-Positionen und der Volatilität des zugrundeliegenden Index. Für den Erfolg beim Einsatz dieses Instruments kommt es entscheidend auf einen verlässlichen und leistungsstarken Broker sowie ein solides Risikomanagement an.

FAQ Was ist ein DAX CFD und wie funktioniert er? Ein CFD basierend auf den DAX ist ein Derivat, das die Kursbewegungen des DAX abbildet. Du kannst auf steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse spekulieren, ohne dabei die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen. Welche Vorteile hat der Handel mit DAX CFDs? DAX CFDs bieten dir flexible Handelszeiten, die Möglichkeit zu Long- oder Short-Positionen und gewähren dank des Hebels die Chance, bereits mit kleinem Kapital größere Marktpositionen zu bewegen – ideal für aktive Trader. Welche DE40 CFDs kann ich bei XTB handeln? Bei XTB stehen dir zwei verschiedene Varianten zur Verfügung: der DE40cash, der auf dem Kassamarkt basiert, und der DE40, der sich am DAX-Future orientiert. Beide eignen sich für verschiedene Strategien. Was ist der Unterschied zwischen dem Kassa- und dem Future-basierten DE40 CFD? Der Kassa-basierte CFD (DE40cash) bildet den aktuellen Indexstand fast im Verhältnis 1:1 ab. Der Future-basierte CFD (DE40) basiert auf Terminmarktpreisen und kann daher leicht abweichen. Wie viel Hebel kann ich beim DAX CFD einsetzen? Privatanleger können beim DE40 CFD einen Hebel von bis zu 1:20 nutzen. Dieser ist fest vorgegeben, also nicht frei wählbar. Das heißt: Mit 1.000 Euro Margin bewegst du eine Position im Wert von 20.000 Euro. Welche Strategien eignen sich für den DAX CFD Handel? Infrage kommen vor allem kurzfristige Strategien wie Daytrading oder Swing Trading. Du kannst mit DAX CFDs gezielt auf Marktreaktionen, Trends oder Nachrichtenereignisse setzen – in beide Richtungen (Long/Short). Welche Risiken bestehen beim Handel mit DAX CFDs? Hauptsächlich das Risiko der Hebelwirkung. Schon kleine Kursbewegungen können demnach zu überproportionalen Verlusten führen. Auch emotionale Entscheidungen deinerseits und fehlendes Risikomanagement bergen zusätzliche Gefahren. Was sind die Handelszeiten für DE40 CFDs bei XTB? CFDs lassen sich bei XTB in der Regel von montags bis freitags rund 23 Stunden täglich handeln, wobei am Freitag um 22 Uhr Schluss ist. Diese ausgedehnten Zeiten erhöhen deine Flexibilität bei internationalen Ereignissen. Ist das DAX CFD Trading auch für Anfänger geeignet? Ja und Nein. Grundsätzlich kann zwar jeder mit dem DAX CFD Trading starten. Voraussetzung ist aber ein solides Basiswissen und die Fähigkeit zum disziplinierten Handeln. Mit Demokonto, Lernmaterialien und Risikomanagement-Tools von XTB kannst du dich Schritt für Schritt an dieses Instrument herantasten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!





Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.