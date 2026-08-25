DAX Prognose heute (25.08.2026): DAX aktuell vorbörslich stark – Chartanalyse & Setups

- Vorbörsliche Stärke mit wichtigem Dreh- und Angelpunkt
- Neutrales Chartbild im 1h- und 4h-Chart
- Leicht bullischer Tagesausblick (55 % Wahrscheinlichkeit)
- Vorbörsliche Stärke mit wichtigem Dreh- und Angelpunkt
- Neutrales Chartbild im 1h- und 4h-Chart
- Leicht bullischer Tagesausblick (55 % Wahrscheinlichkeit)
Der DAX ist gestern Morgen bei 26.091 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der Index zunächst zurück und formatierte das Tagestief. Die Verluste wurden direkt zurückgekauft, es ging in moderaten Impulsen aufwärts. Gegen Mittag wurde das Tageshoch bei 26.184 Punkten festgestellt. Es stellten sich im weiteren Handelsverlauf Gewinnmitnahmen ein, die den Index wieder bis in den Bereich der 26.100 Punkte zurückgeführt haben. Der Xetra Schluss wurde knapp über dieser Marke formatiert. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.127 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 3 Key Takeaways
- Vorbörsliche Stärke mit wichtigem Dreh- und Angelpunkt: Der DAX ist mit 26.194 Punkten deutlich stärker in den Handel gestartet (+103 Punkte gegenüber Vorbörse tags zuvor). Diese Marke gilt heute als entscheidender Pivot-Punkt für die Richtung (Long- vs. Short-Setup).
- Neutrales Chartbild im 1h- und 4h-Chart: Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart wird die Lage aktuell als neutral eingestuft. Erst ein nachhaltiger Stundenschluss über der SMA200 (26.237 Punkte) bzw. der SMA50 im 4h-Chart (26.223 Punkte) würde das Signal klar auf „Bullisch“ drehen.
- Leicht bullischer Tagesausblick (55 % Wahrscheinlichkeit): Auf Basis des Setups wird mit einer leicht aufwärts bzw. seitwärts gerichteten Bewegung gerechnet. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.966 / 26.045 Punkten (Tief) und 26.258 / 26.319 Punkten (Hoch).
Unsere DAX Tageseinschätzung für Dienstag, den 25.08.2026: Wer den DAX aktuell verfolgt, sah gestern einen vorbörslichen Start bei 26.091 Punkten. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte der Index zunächst zurück und formatierte das Tagestief. Die Verluste wurden jedoch direkt zurückgekauft, gefolgt von moderaten Impulsen nach oben.
Gegen Mittag wurde das Tageshoch bei 26.184 Punkten festgestellt. Im weiteren Handelsverlauf stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die den Index wieder in den Bereich der 26.100 Punkte zurückführten. Der Xetra-Schluss formierte knapp über dieser Marke, ehe es nachbörslich in einer Seitwärtsbox weiterging. Den Tageshandel beendete der DAX schließlich bei 25.127 Punkten.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer per Xetra-Schluss (24.08.2026)
Zum Xetra-Schluss notierten gestern 30 Aktien im Plus, während 10 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden:
- Top-Performer: Daimler Truck Holding (+2,58 %), Beiersdorf (+2,36 %), BASF (+2,04 %)
- Flop-Performer: Qiagen (-3,61 %), Infineon (-3,03 %), Siemens Energy (-2,79 %)
Rückblick & Kennzahlen: 24.08. vs. 21.08.
|Kennzahl
|24.08. (Erwartet*)
|24.08. (Ist*)
|21.08.
|Range 24.08.
|Tageshoch (TH)
|26.184
|26.184
|26.174
|26.193
|Tagestief (TT)
|26.046
|26.046
|25.975
|26.006
|Xetra-Schluss
|26.107
|26.107
|26.137
|—
|Tagesschluss
|25.127
|25.127
|25.104
|—
|Range (Punkte)*
|138
|138
|199
|—
*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr
DAX Chartanalyse & Technische Prognose
Chartcheck im 1h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 26.141 Punkten). Zu Xetra-Beginn setzte der DAX bis an die SMA50 (aktuell bei 26.115 Punkten) zurück, konnte sich von dort aus jedoch dynamisch aufwärts schieben. Die Bullen scheiterten zwar daran, den Kurs nachhaltig über der SMA20 zu etablieren, doch die SMA50 bot am Nachmittag erneut stabilen Support.
Da die SMA20 im Frühhandel überwunden werden konnte, ist das Stundenchart aktuell neutral zu interpretieren.
-
Bullisches Szenario: Solange sich der DAX per Stundenschluss über der SMA20 hält, besteht die Chance auf einen Anstieg Richtung SMA200 (aktuell bei 26.237 Punkten). Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb dieser Linie dreht das Bild nachhaltig auf Bullisch.
-
Bärisches Szenario: Ein Rutsch unter die SMA20 lenkt den Blick wieder auf die SMA50 als Unterstützung. Ein signifikanter Bruch der SMA50 würde die kurzfristigen Aufwärtsperspektiven eintrüben.
Einschätzung 1h-Chart: Neutral
Fazit / Expertenkommentar zum DAX von Jens Klatt
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Chartcheck im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In der Vorwoche gaben die Bullen sowohl die SMA20 (aktuell bei 26.088 Punkten) als auch die SMA50 (aktuell bei 26.223 Punkten) auf. Zum Wochenende gelang jedoch eine Stabilisierung mit Entlastungsbewegung über die SMA20. Für eine nachhaltige DAX Prognose nach oben müssen die Bullen diesen Trend nun fortsetzen.
-
Oberseite: Gelingt der Ausbruch über die SMA50 und kann sich der Index dort festsetzen, liegen die nächsten Ziele bei 26.330/345 Punkten sowie übergeordnet am Allzeithoch.
-
Unterseite: Wird die SMA20 als Support wieder aufgegeben, droht ein Fehlausbruch. In diesem Fall ist mit einer Fortsetzung der Schwäche Richtung SMA200 (aktuell bei 25.681 Punkten) zu rechnen.
Einschätzung 4h-Chart: Neutral
DAX Prognose heute: Ausblick & Setups (25.08.2026)
Der DAX ist heute Morgen bei 26.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet – das sind 103 Punkte über dem vorbörslichen Wert des Vortags und 67 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Setup
Halten die Bullen den DAX aktuell über der Marke von 26.194 Punkten, ergeben sich folgende Anlaufziele auf der Oberseite:
- Erste Zielzone: 26.215/17 | 26.232/34 | 26.256/58 | 26.273/75 | 26.299/301 | 26.317/19 | 26.335/37 | 26.359/61 | 26.382/84
- Erweiterte Zielzone: 26.404/06 | 26.423/25 | 26.450/52 | 26.468/70 | 26.487/89 | 26.511/13 | 26.531/33 | 26.554/56 | 26.572/74 | 26.591/93 | 26.612/14 | 26.633/35 | 26.658/60 | 26.681/83 | 26.705/07
Short-Setup
Fällt der DAX unter die Marke von 26.194 Punkten, übernehmen die Bären das Ruder mit folgenden Zielen:
- Erste Zielzone: 26.174/72 | 26.156/54 | 26.135/37 | 26.110/08 | 26.087/85 | 26.064/62 | 26.045/43 | 26.024/22 | 26.008/06 | 25.985/83 | 25.968/66 | 25.947/45 | 25.924/22 | 25.903/01 | 25.880/78 | 25.854/52
- Erweiterte Zielzone: 25.834/32 | 25.811/09 | 25.787/85 | 25.866/64 | 25.847/45 | 25.828/26 | 25.810/08 | 25.795/93 | 25.778/76 | 25.757/55 | 25.732/30 | 25.707/05 | 25.686/84 | 25.667/65 | 25.647/45
Wichtige DAX Widerstände & Unterstützungen
- DAX Widerstände: 26.203/23/37/74 | 26.351 | 26.455/77 | 26.515/49 | 26.615
- DAX Unterstützungen: 26.177/41/15 | 26.088/72/44/06 | 25.972/41/02 | 25.836 | 25.780/60 | 25.683/51 | 25.576
(Hinweis: Fett gedruckte Marken stellen Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen dar.)
Fazit & Erwartete Tagesrange
Auf Basis unseres Setups rechnen wir für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
- Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %
- Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %
- Erwartete Tagesrange: 26.258 / 26.319 bis 26.045 / 25.966 Punkte
Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)
Der international beachtete CNN Fear & Greed Index notierte am letzten Handelstag bei 55 Punkten (neutral).
- Vor 1 Woche: 58 Punkte (Greed)
- Vor 1 Monat: 41 Punkte (Fear)
- Vor 1 Jahr: 55 Punkte (Neutral)
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