DAX Prognose zeigt die entscheidenden Chartmarken sowie die wichtigsten Termine für den heutigen Handel

Der DAX aktuell startet nach den jüngsten Kursverlusten mit einer leichten Erholung in den Handelstag. Nachdem der deutsche Leitindex zuletzt wichtige Unterstützungen getestet hatte, richtet sich der Blick der Anleger nun auf die Frage, ob eine technische Gegenbewegung gelingt oder der Abwärtstrend weiter anhält.

Im Mittelpunkt stehen neben der Charttechnik auch zahlreiche Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Besonders die US-BIP-Daten, die PCE-Kerninflation und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe könnten den weiteren Handelsverlauf maßgeblich beeinflussen. Die heutige DAX Prognose bleibt daher von einer erhöhten Volatilität geprägt.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

📊 DAX aktuell startet bei 24.778 Punkten in den Handel.

📈 Technische Erholung möglich: Oberhalb der SMA20 verbessert sich das kurzfristige Chartbild.

🏦 DAX Prognose: Wichtige US-Konjunkturdaten könnten heute für starke Kursbewegungen sorgen.

📉 DAX aktuell: Rückblick auf den Vortag

Der deutsche Leitindex setzte seine Schwäche zunächst fort:

📉 Vorbörslicher Start bei 24.948 Punkten

📊 Xetra-Schluss bei 24.740 Punkten

📉 Tagesschluss bei 24.709 Punkten

Eine Erholung am Nachmittag konnte die Verluste nur teilweise ausgleichen, bevor zum Handelsende erneut Verkaufsdruck aufkam.

📊 DAX Prognose: Wichtige Chartmarken im Fokus

Aus technischer Sicht bleibt der Bereich um die gleitenden Durchschnitte entscheidend.

📈 Bullisches Szenario

Gelingt dem DAX der Sprung über die kurzfristigen Widerstände, rücken folgende Marken in den Fokus:

🎯 24.815 Punkte

🎯 24.839 Punkte

🎯 24.907 Punkte

🎯 24.939 Punkte

Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 und anschließend über die SMA50 könnte die Erholung weiter beschleunigen.

📉 DAX Prognose: Diese Unterstützungen sind jetzt entscheidend

Sollte der Verkaufsdruck anhalten, rücken folgende Kursbereiche in den Fokus:

📍 24.736 Punkte (SMA200)

📍 24.633 Punkte

📍 24.563 Punkte

📍 24.451 Punkte

Ein Bruch der SMA200 könnte das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben und weitere Abgaben begünstigen.

📈 Stundenchart: Erste Stabilisierung erkennbar

Im kurzfristigen Chart zeigt sich ein gemischtes Bild:

📊 DAX bewegt sich wieder in Richtung SMA20

⚖️ Oberhalb der SMA20 verbessert sich die technische Lage

📈 Nächstes Ziel wäre die SMA50 im Stundenchart

Allerdings bleibt der Bereich um die gleitenden Durchschnitte ein wichtiger Widerstand.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🔍 Vier-Stunden-Chart bleibt angeschlagen

Auch auf mittelfristiger Zeitebene bleibt Vorsicht angebracht:

📉 DAX scheiterte mehrfach an der SMA20

📊 SMA50 wurde zuletzt unterschritten

⚠️ Die SMA200 fungiert aktuell als zentrale Unterstützung

Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und SMA50 würde das Chartbild deutlich aufhellen.

🌍 Konjunkturdaten könnten den DAX heute bewegen

Neben der Charttechnik stehen wichtige Wirtschaftsdaten auf der Agenda:

GfK-Konsumklima Deutschland

EZB-Wirtschaftsbericht

US-BIP (endgültig)

PCE-Kerninflation

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter

Diese Veröffentlichungen könnten den heutigen Handel maßgeblich beeinflussen.

😊 Anlegerstimmung bleibt vorsichtig

Der Fear-and-Greed-Index signalisiert weiterhin Zurückhaltung:

😟 Aktueller Wert: 26 Punkte

📉 Bereich: Fear

⚠️ Historisch können derart niedrige Werte auf kurzfristige Gegenbewegungen hindeuten

Die Marktstimmung bleibt damit angespannt, was kurzfristig für erhöhte Schwankungen sorgen könnte.

⚠️ Risiken für den DAX aktuell

Folgende Faktoren könnten den heutigen Handel beeinflussen:

🏦 Überraschungen bei den US-Konjunkturdaten

📈 Veränderungen der Zinserwartungen

🌍 Geopolitische Entwicklungen

📉 Bruch wichtiger Unterstützungszonen

Ein erhöhtes Maß an Volatilität bleibt wahrscheinlich.

🧾 Fazit: DAX aktuell zwischen Erholungschance und weiterem Rücksetzer

Der DAX aktuell befindet sich an einer wichtigen charttechnischen Weggabelung. Während eine Stabilisierung oberhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien das Potenzial für eine technische Erholung eröffnet, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen, solange zentrale Widerstände nicht überwunden werden.

Die heutige DAX Prognose wird maßgeblich von den anstehenden US-Konjunkturdaten bestimmt. Für Anleger und Trader dürfte daher insbesondere die Reaktion des Marktes auf die PCE-Inflation und das US-BIP entscheidend sein.

DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DER DEUTSCHE INDEX