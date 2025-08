KEY TAKEAWAYS

Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es zunächst weiter aufwärts. Die Bewegung lief aber bereits am Vormittag aus. Es machte sich nachfolgend Schwäche breit, die auch einen ausgeprägten Charakter hatte. Die Bullen haben es erst am späten Nachmittag geschafft, einen Richtungswechsel abzubilden.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40

Der DAX ist am Donnerstagmorgen bei 24.314 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und konnte sich zunächst leicht erholen. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, verlor jedoch bereits am Vormittag an Dynamik. Im weiteren Verlauf dominierten die Bären den Markt, bis es den Bullen erst am späten Nachmittag gelang, eine Gegenbewegung einzuleiten. Trotz eines späten Anstiegs verzeichnete der DAX aktuell einen Xetra-Tagesverlust – den zweiten in dieser Handelswoche – und beendete den Handel bei 24.029 Punkten.

DAX Aktuell: Marktüberblick vom 31.07.2025

Tageshoch (TH): 24.440 Punkte

Tagestief (TT): 23.971 Punkte

Xetra Schlusskurs: 24.085 Punkte

Tagesschluss: 24.029 Punkte

Tagesrange: 469 Punkte

Von den 40 DAX-Aktien schlossen 16 Werte im Plus, während 24 Titel Verluste verzeichneten. Commerzbank (+2,17 %), Porsche VZ (+1,76 %) und Airbus (+1,54 %) führten die Gewinnerliste an. Am Ende des Feldes lagen adidas (-4,79 %), Siemens Healthineers (-4,46 %) und Zalando (-3,90 %).

Chartcheck: DAX Prognose im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX eröffnete über der SMA20 (24.039 Punkte), unterschritt diese aber am Vormittag und setzte seinen Abwärtstrend fort. Auch die SMA50 und SMA200 konnten keine Unterstützung bieten. Die Schwäche hielt bis zum Abend an, was das Chartbild bärisch eintrübte.

Kurzfristige Prognose (1h-Chart): Bärisch

Unterstützungszonen: 23.890 – 23.610 Punkte

Widerstände: 24.135 – 24.360 Punkte

Chartcheck: DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die letzten Handelstage zeigten eine starke Auseinandersetzung des DAX mit den gleitenden Durchschnitten SMA20 (24.184) und SMA50 (24.223). Mehrfach scheiterte der Index am nachhaltigen Ausbruch. Mit dem Rückfall unter diese Marken hat sich die Lage erneut verschlechtert. Ein Stabilisieren an der SMA200 (23.977) wäre entscheidend, um weiteren Abwärtsdruck zu verhindern.

Kurzfristige Prognose (4h-Chart): Neutral bis Bärisch

DAX Ausblick für den 01.08.2025

Der DAX aktuell notiert am Freitagmorgen bei 23.905 Punkten, was 409 Punkte unter dem gestrigen Vorbörsenniveau liegt. Für den weiteren Handelstag sind folgende Szenarien denkbar:

Bullishes Szenario (Wahrscheinlichkeit: 40 %)

Halten über 23.905 Punkten

Anstieg bis 24.135 / 24.360 Punkte

Bärisches Szenario (Wahrscheinlichkeit: 60 %)

Bruch der 23.905 Punkte-Marke

Abwärtsbewegung bis in den Bereich 23.615 – 23.600 Punkte

Erwartete Tagesrange: 24.065 / 24.184 bis 23.822 / 23.683 Punkte.

Stimmung am Markt – Greed/Fear-Index

Der Greed/Fear-Index notiert aktuell bei 62 Punkten (Greed), nach 73 Punkten vor einer Woche und 67 Punkten vor einem Monat. Vor einem Jahr lag der Wert bei 42 Punkten (Fear). Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten häufig auf eine mögliche kurzfristige Marktumkehr hin.

