Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell mit starkem Tagesverlauf – Bullen behalten Kontrolle

DAX Analyse: Stunden- & 4h-Chart klar bullisch

Ausblick heute: Seitwärts bis aufwärts – klare Marken im Fokus

DAX im Aufwärtstrend – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse Der DAX aktuell präsentiert sich weiter in robuster Verfassung. Nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung im gestrigen Handel konnte der deutsche Leitindex auch nachbörslich zulegen und sich bis in den Bereich um 24.380 Punkte vorarbeiten. Technisch hellt sich das Chartbild sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart weiter auf.

In dieser DAX Analyse werfen wir einen strukturierten Blick auf Marktverhalten, technische Schlüsselmarken und das kurzfristige Szenario für den heutigen Handelstag. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 Key Takeaways 📈 1. DAX aktuell mit starkem Tagesverlauf – Bullen behalten Kontrolle Der DAX startete gestern bei 24.288 Punkten, markierte früh das Tagestief und wurde anschließend konsequent zurückgekauft. Im weiteren Handelsverlauf setzte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung durch, die den Index bis in den Bereich von 24.375 Punkten führte. Wichtig: Xetra-Schluss im Plus

Nachbörslich weiterer Anstieg bis nahe 24.400 Punkte

Breite Marktunterstützung: 23 Aktien im Plus, nur 17 im Minus Die Marktstruktur spricht aktuell klar für die Käuferseite. ⏱️ 2. DAX Analyse: Stunden- & 4h-Chart klar bullisch 🔍 Stundenchart Rückeroberung von SMA20 (24.348) und SMA50 (24.210)

Deutlicher Abstand zur SMA20 am Abend

Bullische Interpretation, solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 bleibt ➡️ Mögliche Anlaufziele:

24.475/95 → 24.620/35 → Allzeithoch 🔍 4-Stunden-Chart Erfolgreiche Stabilisierung über der SMA20 (24.204)

Trendstruktur bleibt intakt

Erst ein Rückfall unter die SMA20 würde das Chartbild eintrüben ➡️ Insgesamt bestätigt die DAX Analyse auf beiden Zeitebenen ein positives Momentum. 🎯 3. Ausblick heute: Seitwärts bis aufwärts – klare Marken im Fokus Der DAX notierte vorbörslich bei 24.407 Punkten und damit über dem gestrigen Schlusskurs. 🟢 Long-Szenario Hält sich der DAX über 24.407 Punkten, sind weitere Anstiege möglich: 24.440 / 24.465

24.505 / 24.538

24.573 / 24.611

Oberhalb davon: 24.715+ Punkte 🔴 Short-Szenario Scheitert der DAX an 24.407 Punkten, könnten Rücksetzer folgen: 24.388 / 24.350

24.316 / 24.299

24.250 / 24.219

Unter 24.180 Punkten: Ausweitung der Abwärtsbewegung möglich 👉 Erwartete Tagesrange: 24.493 / 24.646 bis 24.314 / 24.248 Punkte

👉 Markterwartung: 65 % bullisch, 35 % bärisch Chartanalyse 1-Stunden-Chart – DAX Prognose im ükurzfristigen Kontext Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: DAX aktuell weiter bullisch – DAX Analyse bleibt konstruktiv Der DAX aktuell zeigt eine stabile, technisch saubere Aufwärtsstruktur. Die Rückeroberung wichtiger gleitender Durchschnitte sowie die positive Marktbreite sprechen für weiter steigende Kurse. Rücksetzer erscheinen derzeit eher als technische Konsolidierungen innerhalb eines intakten Trends. 🟢 Chancen Klar bullisches Stunden- und 4h-Chart

Rückeroberung zentraler gleitender Durchschnitte

Breite Marktunterstützung

Nähe zu neuen Hochs 🔴 Risiken Scheitern an kurzfristigen Widerständen

Rückfall unter SMA20 würde Chartbild eintrüben

Makro-Termine könnten Volatilität erhöhen Fazit:

Die aktuelle DAX Analyse favorisiert ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario. Solange der Index über den genannten Schlüsselmarken bleibt, haben die Bullen klar die besseren Karten. Chartanalyse 4-Stunden-Chart – DAX Prognose im übergeordneten Kontext Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

