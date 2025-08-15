KEY TAKEAWAYS Gelingt es den Bullen den Index über der 24.400 Punkte-Marke zu etablieren, so könnte es weiter an unsere übergeordneten Anlaufziele bei 24.515/25 Punkten bzw. bis an das Allzeithoch gehen. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose und DAX aktuell – Tageseinschätzung für Freitag, den 15.08.2025 Der DAX ist gestern Morgen bei 24.150 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet und markierte dort bereits das Tagestief. Im Gegensatz zu den Vortagen konnte sich der Index mit Start des Xetra-Handels rasch nach oben bewegen. Mehrere Konsolidierungsphasen wurden von den Bullen immer wieder für neue Aufwärtsbewegungen genutzt. Am Abend erreichte der DAX den Bereich von 24.400 Punkten und schloss bei 24.429 Punkten. Damit wurde erneut ein Xetra-Tagesgewinn verbucht. Nachbörslich bewegte sich der Markt seitwärts. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Marktüberblick DAX aktuell (14.08.2025): Gewinner: Rheinmetall (+2,60 %), Vonovia (+2,26 %), MTU (+2,04 %)

Verlierer: RWE (−3,00 %), Brenntag (−1,84 %), Siemens Energy (−1,66 %) Technische Analyse – DAX Prognose im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart notierte der DAX aktuell oberhalb der SMA50 (24.288 Punkte). Nach einem Test dieser Linie konnte er sich dynamisch über die SMA20 (24.414 Punkte) schieben und dort stabilisieren. Gelingt es, den Index nachhaltig über 24.400 Punkten zu halten, liegen die nächsten Ziele bei 24.515/25 Punkten und darüber bis zum Allzeithoch. Langfristig könnten sogar 24.835/45 oder 24.990/25.010 Punkte erreicht werden. Ein Rücksetzer zur SMA20 wäre unkritisch, solange eine Erholung folgt. Erst unterhalb der SMA20 droht eine Ausweitung der Korrektur bis an die SMA50. Einschätzung kurzfristig (1h): bullisch Technische Analyse – DAX Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart konnte sich der DAX nach vorheriger Schwäche wieder über die SMA20 (24.238 Punkte) und SMA200 (24.130 Punkte) erholen. Solange der Index oberhalb der SMA20 bleibt, ist mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu rechnen. Unterhalb der SMA200 würde sich das Bild wieder eintrüben. Einschätzung kurzfristig (4h): bullisch Ausblick für heute – DAX aktuell Der DAX startete heute Morgen bei 24.500 Punkten und liegt damit 350 Punkte über dem gestrigen vorbörslichen Niveau. Long-Szenario: Halten über 24.500 Punkten könnte Ziele bei 24.509/11 bis 24.812/14 Punkten eröffnen.

Short-Szenario: Unter 24.500 Punkten drohen Rücksetzer bis 24.225/23 Punkte. DAX-Widerstände: 24.513/37/62/94, 24.606, 24.711/35, 24.835, 24.91/49

DAX-Unterstützungen: 24.495/62/44/33/14, 24.326, 24.288/59/38, 24.197/44/39/36/30/05, 24.090/46/22, 23.975/60/28, 23.883 Stimmung am Markt Der Greed/Fear Index liegt bei 64 (Bereich „Greed“) – ein Anstieg von 54 vor einer Woche. Vor einem Monat stand der Wert bei 76 („Extreme Greed“), vor einem Jahr bei 26 („Extreme Fear“). DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

