DAX Prognose für Freitag, 26.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX Aktuell & Börse Aktuell: Starker Erholungsimpuls am Freitag – Bullen attackieren die psychologische 25.000-Punkte-Marke

Der deutsche Leitindex hat am gestrigen Donnerstag eine furiose Kehrtwende vollzogen und einen Großteil der jüngsten Wochenverluste eindrucksvoll wettgemacht. Nachdem der Index am Vortag noch per Xetra-Schluss auf 24.740 Punkte durchgereicht worden war, präsentierte sich die Börse Aktuell gestern in exzellenter Kauflaune. Beflügelt von den phänomenalen Micron-Quartalszahlen sowie einem historischen Kurssprung bei der Bayer-Aktie nach einem US-Gerichtserfolg (+18,72 %) kletterte der Index um 1,03 % nach oben und verabschiedete sich bei 24.994,83 Punkten aus dem Xetra-Handel.

Am heutigen Freitagmorgen notiert der DAX Aktuell vorbörslich im Bereich der psychologisch eminent wichtigen 25.000er-Marke. Die Marktteilnehmer richten ihre Blicke nun gebannt auf die anstehenden US-PCE-Inflationsdaten am Nachmittag, die über die Nachhaltigkeit dieses Befreiungsschlags entscheiden dürften.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Key Takeaways

Furioser Rebound: Der DAX Aktuell haussiert dank Micron und Bayer um über 1 % auf 24.994,83 Punkte.

Trendwende im Stundenchart: Die Bullen erobern wichtige gleitende Durchschnitte zurück und stabilisieren das Chartbild.

Zins-Showdown voraus: Das US-Fed-Lieblingsmaß (PCE-Inflation) bestimmt am Nachmittag die Börse Aktuell.

Stundenchart (1h): Kampf um die Richtungsentscheidung an den Trendlinien

Aus technischer Sicht hat sich die Situation im kurzfristigen Zeitfenster drastisch aufgehellt. Am Donnerstagmorgen notierte der Index noch im defensiven Bereich nahe der SMA200. Mit der gestrigen Dynamik gelang es den Bullen jedoch, sowohl die kurzfristig relevante SMA20 als auch die SMA50 per Stundenschlusskurs nach oben auszuhebeln. Damit ist das kurzfristig bärische Momentum vorerst neutralisiert.

Für den heutigen Handel an der Börse Aktuell ist die Aufgabenstellung klar umrissen: Der Index muss sich verbindlich über der runden Marke von 25.000 Punkten etablieren. Gelingt dieses bullische Szenario und formiert der Markt zwei aufeinanderfolgende grüne Aufwärtskerzen über diesem Niveau, wird signifikantes Anschlussmomentum freigesetzt. In diesem Fall rücken die nächsten prozyklischen Kursziele bei 25.140/150 Punkten sowie im erweiterten Verlauf bei 25.280/295 Punkten in den Fokus der Trader. Reisst der Schwung hingegen ab und die SMA50 wird wieder unterboten, droht ein erneuter Rückfall an die gestrigen Unterstützungen.

DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): SMA200 verteidigt – Erholungsrallye im Härtetest 📊

Die mittelfristige Zeitebene untermauert das fundamentale Tauziehen der Marktteilnehmer. In den vergangenen Handelstagen war der DAX Aktuell unter die SMA20 und die SMA50 gerutscht, wobei die langfristige SMA200-Linie als zentrale Auffanglinie und Rettungsanker fungierte. Dieser strategisch wichtige Support wurde im Zuge des gestrigen Rebounds eindrucksvoll verteidigt.

Der Index hat sich mit einem Schlag zurück über die SMA50 geschoben und klopft nun vehement an das Widerstandsband der kurzfristigen SMA20, die knapp über der 25.000-Punkte-Schwelle verläuft. Solange sich der Markt über der SMA50 behaupten kann, bleibt das statistische Übergewicht aufseiten der Käufer. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 4h-SMA20 würde das übergeordnete Chartbild an der Börse Aktuell endgültig von seiner bearishen Last befreien und den Weg in Richtung der Juni-Hochs ebnen.

DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das konkrete Intraday-Setup für Freitag, den 26.06.2026

Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs und dem vorbörslichen Impuls wird für das Daytrading an der Börse Aktuell folgendes Kursraster antizipiert:

Long-Setup: Verteidigt der DAX Aktuell die Zone um 24.950/24.995 Punkte, liegt der Fokus auf einem nachhaltigen Ausbruch über die 25.000er-Marke. Darüber aktivieren sich die nächsten Etappenziele bei 25.055/25.075 Punkten, gefolgt vom Kreuzwiderstand bei 25.115/25.140 Punkten und dem erweiterten Kursziel bei 25.215 Punkten.

Short-Setup: Rutscht der Index unter das stündliche Unterstützungscluster bei 24.900 Punkten, übernehmen die Bären wieder das Kommando. Die nächsten defensiven Abwärtsziele lokalisieren sich dann bei 24.840/24.815 Punkten, im Bereich des gestrigen Xetra-Tiefs bei 24.740 Punkten und darunter am harten SMA200-Support bei 24.630 Punkten.

Expertenfazit von Jens Klatt

Die Erholungsrallye hat den DAX Aktuell pünktlich zum Wochenausklang zurück in die Erfolgsspur katapultiert. Das KI-Umsatzwunder von Micron und der Glyphosat-Befreiungsschlag von Bayer haben der Börse Aktuell genau die fundamentale Substanz geliefert, die für eine nachhaltige Bärenjagd vonnöten war. Das mathematische Modell verschiebt die Wahrscheinlichkeiten heute leicht zugunsten des Bullen-Szenarios. Trader sollten zum Nachmittag jedoch maximale Vorsicht walten lassen: Die Veröffentlichung des US-PCE-Preisindex (14:30 Uhr MESZ) gilt als das absolute Lieblings-Inflationsmaß der Fed und wird wie ein Katalysator wirken, der den Kampf um die psychologische 25.000er-Marke im DAX endgültig entscheidet.

DER DEUTSCHE INDEX