DAX Prognose für Freitag, 26.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

- Furioser Rebound
- Trendwende im Stundenchart
- Zins-Showdown voraus
- Furioser Rebound
- Trendwende im Stundenchart
- Zins-Showdown voraus
DAX Aktuell & Börse Aktuell: Starker Erholungsimpuls am Freitag – Bullen attackieren die psychologische 25.000-Punkte-Marke
Der deutsche Leitindex hat am gestrigen Donnerstag eine furiose Kehrtwende vollzogen und einen Großteil der jüngsten Wochenverluste eindrucksvoll wettgemacht. Nachdem der Index am Vortag noch per Xetra-Schluss auf 24.740 Punkte durchgereicht worden war, präsentierte sich die Börse Aktuell gestern in exzellenter Kauflaune. Beflügelt von den phänomenalen Micron-Quartalszahlen sowie einem historischen Kurssprung bei der Bayer-Aktie nach einem US-Gerichtserfolg (+18,72 %) kletterte der Index um 1,03 % nach oben und verabschiedete sich bei 24.994,83 Punkten aus dem Xetra-Handel.
Am heutigen Freitagmorgen notiert der DAX Aktuell vorbörslich im Bereich der psychologisch eminent wichtigen 25.000er-Marke. Die Marktteilnehmer richten ihre Blicke nun gebannt auf die anstehenden US-PCE-Inflationsdaten am Nachmittag, die über die Nachhaltigkeit dieses Befreiungsschlags entscheiden dürften.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Key Takeaways
-
Furioser Rebound: Der DAX Aktuell haussiert dank Micron und Bayer um über 1 % auf 24.994,83 Punkte.
-
Trendwende im Stundenchart: Die Bullen erobern wichtige gleitende Durchschnitte zurück und stabilisieren das Chartbild.
-
Zins-Showdown voraus: Das US-Fed-Lieblingsmaß (PCE-Inflation) bestimmt am Nachmittag die Börse Aktuell.
Stundenchart (1h): Kampf um die Richtungsentscheidung an den Trendlinien
Aus technischer Sicht hat sich die Situation im kurzfristigen Zeitfenster drastisch aufgehellt. Am Donnerstagmorgen notierte der Index noch im defensiven Bereich nahe der SMA200. Mit der gestrigen Dynamik gelang es den Bullen jedoch, sowohl die kurzfristig relevante SMA20 als auch die SMA50 per Stundenschlusskurs nach oben auszuhebeln. Damit ist das kurzfristig bärische Momentum vorerst neutralisiert.
Für den heutigen Handel an der Börse Aktuell ist die Aufgabenstellung klar umrissen: Der Index muss sich verbindlich über der runden Marke von 25.000 Punkten etablieren. Gelingt dieses bullische Szenario und formiert der Markt zwei aufeinanderfolgende grüne Aufwärtskerzen über diesem Niveau, wird signifikantes Anschlussmomentum freigesetzt. In diesem Fall rücken die nächsten prozyklischen Kursziele bei 25.140/150 Punkten sowie im erweiterten Verlauf bei 25.280/295 Punkten in den Fokus der Trader. Reisst der Schwung hingegen ab und die SMA50 wird wieder unterboten, droht ein erneuter Rückfall an die gestrigen Unterstützungen.
DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Vierstundenchart (4h): SMA200 verteidigt – Erholungsrallye im Härtetest 📊
Die mittelfristige Zeitebene untermauert das fundamentale Tauziehen der Marktteilnehmer. In den vergangenen Handelstagen war der DAX Aktuell unter die SMA20 und die SMA50 gerutscht, wobei die langfristige SMA200-Linie als zentrale Auffanglinie und Rettungsanker fungierte. Dieser strategisch wichtige Support wurde im Zuge des gestrigen Rebounds eindrucksvoll verteidigt.
Der Index hat sich mit einem Schlag zurück über die SMA50 geschoben und klopft nun vehement an das Widerstandsband der kurzfristigen SMA20, die knapp über der 25.000-Punkte-Schwelle verläuft. Solange sich der Markt über der SMA50 behaupten kann, bleibt das statistische Übergewicht aufseiten der Käufer. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 4h-SMA20 würde das übergeordnete Chartbild an der Börse Aktuell endgültig von seiner bearishen Last befreien und den Weg in Richtung der Juni-Hochs ebnen.
DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das konkrete Intraday-Setup für Freitag, den 26.06.2026
Basierend auf dem gestrigen Schlusskurs und dem vorbörslichen Impuls wird für das Daytrading an der Börse Aktuell folgendes Kursraster antizipiert:
-
Long-Setup: Verteidigt der DAX Aktuell die Zone um 24.950/24.995 Punkte, liegt der Fokus auf einem nachhaltigen Ausbruch über die 25.000er-Marke. Darüber aktivieren sich die nächsten Etappenziele bei 25.055/25.075 Punkten, gefolgt vom Kreuzwiderstand bei 25.115/25.140 Punkten und dem erweiterten Kursziel bei 25.215 Punkten.
-
Short-Setup: Rutscht der Index unter das stündliche Unterstützungscluster bei 24.900 Punkten, übernehmen die Bären wieder das Kommando. Die nächsten defensiven Abwärtsziele lokalisieren sich dann bei 24.840/24.815 Punkten, im Bereich des gestrigen Xetra-Tiefs bei 24.740 Punkten und darunter am harten SMA200-Support bei 24.630 Punkten.
Expertenfazit von Jens Klatt
Die Erholungsrallye hat den DAX Aktuell pünktlich zum Wochenausklang zurück in die Erfolgsspur katapultiert. Das KI-Umsatzwunder von Micron und der Glyphosat-Befreiungsschlag von Bayer haben der Börse Aktuell genau die fundamentale Substanz geliefert, die für eine nachhaltige Bärenjagd vonnöten war. Das mathematische Modell verschiebt die Wahrscheinlichkeiten heute leicht zugunsten des Bullen-Szenarios. Trader sollten zum Nachmittag jedoch maximale Vorsicht walten lassen: Die Veröffentlichung des US-PCE-Preisindex (14:30 Uhr MESZ) gilt als das absolute Lieblings-Inflationsmaß der Fed und wird wie ein Katalysator wirken, der den Kampf um die psychologische 25.000er-Marke im DAX endgültig entscheidet.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
DAX Gewinner am Freitag: Bayer 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
Wirtschaftskalender: Konsumklima und Zins-Krimi am Freitag (26.06.2026)
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 26.06.26 - Aktuelle Einschätzung
BÖRSE AKTUELL: Asien weitet Wall-Street-Ausverkauf wegen teurer Hardware aus (26.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.