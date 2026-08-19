DAX Prognose heute (19.08.2026): DAX Aktuell unter Druck – Chartanalyse & Setups

Das Wichtigste in Kürze Bärisches Übergewicht (60 % Wahrscheinlichkeit)

Kritische Handelszonen: Auf der Oberseite (Resist): Der Bereich um 26.170 Punkte (SMA20) Auf der Unterseite (Support): Fällt der DAX unter das vorbörsliche Tief bei 26.126 / 26.111 Punkten , drohen weitere Rutsche in Richtung 25.950–25.935 Punkte



DAX ist gestern Morgen bei 26.263 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Beginn des Xetra Handels konnte sich der DAX zunächst etwas erholen. Die Bullen haben den Index im Zuge dessen bis knapp über die 26.300 Punkte-Marke schieben, aber nicht festsetzen können. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend abverkauft. Dem DAX gelang es zwar sich am späten Vormittag zu erholen, die Bullen kamen aber nicht mehr an die 26.300 Punkte - am Nachmittag dominierte erneuter Abgabedruck das Kursgeschehen. Erst mit dem Xetra Schluss gelang die Stabilisierung. Es wurde im Handel gestern ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen, gab aber im weiteren Kursverlauf wieder nach. Der DAX ging bei 26.165 Punkten aus dem Tageshandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 3 Key Takeaways Bärisches Übergewicht (60 % Wahrscheinlichkeit): Sowohl der Stundenchart als auch der 4-Stunden-Chart haben sich deutlich eingetrübt. Der DAX notiert unter Schlüsselmarken wie der SMA20 und SMA50, was den Verkaufsdruck aufrechterhält.

Sowohl der Stundenchart als auch der 4-Stunden-Chart haben sich deutlich eingetrübt. Der DAX notiert unter Schlüsselmarken wie der SMA20 und SMA50, was den Verkaufsdruck aufrechterhält. Kritische Handelszonen: Auf der Oberseite (Resist): Der Bereich um 26.170 Punkte (SMA20) gilt als unmittelbarer Widerstand. Ein dynamischer Befreiungsschlag gelingt erst über dem Cluster bei 26.326–26.356 Punkten . Auf der Unterseite (Support): Fällt der DAX unter das vorbörsliche Tief bei 26.126 / 26.111 Punkten , drohen weitere Rutsche in Richtung 25.950–25.935 Punkte oder tiefer bis 25.854 Punkte .

Erwartete Tages-Range: Die Handelsspanne wird heute zwischen 26.193 / 26.258 Punkten auf der Oberseite und 25.985 / 25.852 Punkten auf der Unterseite erwartet. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Mitte der Handelswoche weiter unter Druck. In dieser DAX Prognose beleuchten wir die Lage bei DAX Aktuell, analysieren den Vortag sowie die wichtigsten Marken aus dem Stunden- und 4-Stunden-Chart für den heutigen Handelstag. DAX Aktuell: Rückblick auf den Vortag (18.08.2026) Der DAX startete gestern Morgen bei 26.263 Punkten in den vorbörslichen Handel. Zwar gelang mit Eröffnung des Xetra-Handels eine erste Erholungsbewegung knapp über die Marke von 26.300 Punkten, doch die Bullen konnten dieses Niveau nicht halten. Die Kursgewinne wurden rasch wieder abverkauft. Xetra-Schluss: 26.128 Punkte (Vortag: 26.339 Punkte)

26.128 Punkte (Vortag: 26.339 Punkte) Tagesschluss: 26.165 Punkte (Vortag: 26.326 Punkte)

26.165 Punkte (Vortag: 26.326 Punkte) Tages-Range: 188 Punkte (Tagestief: 26.113 Punkte / Tageshoch: 26.359 Punkte)

188 Punkte (Tagestief: 26.113 Punkte / Tageshoch: 26.359 Punkte) Marktbreite: 22 Pluswerte vs. 18 Minuswerte per Xetra-Schluss.

22 Pluswerte vs. 18 Minuswerte per Xetra-Schluss. Top-Performer: Bayer (+2,09 %), SAP (+1,61 %), Münchener Rück (+1,61 %)

Bayer (+2,09 %), SAP (+1,61 %), Münchener Rück (+1,61 %) Flop-Performer: Infineon (-6,96 %), Siemens Energy (-4,64 %), Heidelberg Materials (-3,28 %) DAX Datenvergleich (17.08. vs. 18.08.) Kennzahl 17.08.2026 18.08.2026 Entwicklung Tageshoch (TH) 26.529 26.321 (Ist: 26.359) 🔴 Niedriger Tagestief (TT) 26.311 26.133 (Ist: 26.113) 🔴 Niedriger Xetra-Schluss 26.339 26.128 🔴 Niedriger Tagesschluss 26.326 26.165 🔴 Niedriger Range 218 Pkt. 188 Pkt. — DAX Chartcheck: Technische Analyse 1h-Chart: Bärisches Chartbild dominiert Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Index notiert im Stundenchart unter der SMA20 (aktuell bei 26.170 Punkten). Erholungsversuche liefen gestern exakt an diese Linie und wurden von dort wieder nach unten abverkauft. Prognose: Bärisch.

Bärisch. Unterseiten-Ziele: Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 verbleibt, drohen weitere Abgaben in Richtung 25.950/25.935 Punkte und 25.735/25.725 Punkte .

Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 verbleibt, drohen weitere Abgaben in Richtung und . Oberseiten-Potential: Ein nachhaltiger Stundenschluss über der SMA20 könnte eine Erholung in Richtung SMA50 (aktuell bei 26.284 Punkten) einleiten. YouTube Trading Videos 4h-Chart: Neutrale Ausgangslage mit Abwärtsrisiko Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach Aufgabe der Support-Zonen bei SMA20 (26.326 Punkte) und SMA50 (26.356 Punkte) hat sich das Bild auch im 4h-Chart eingetrübt. Prognose: Neutral.

Neutral. Kernzone: Um das Momentum wieder ins Bullen-Lager zu drehen, muss der DAX dynamisch über das eng zusammenliegende Cluster aus SMA20 und SMA50 steigen. DAX Prognose heute: Ausblick & Setups (19.08.2026) Der DAX ist aktuell bei 26.126 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Das sind 137 Punkte weniger als am Vortag zur selben Zeit und 39 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss. Trading-Setups für den Handelstag 🟢 Long-Setup: Gelingt die Verteidigung der Marke von 26.126 Punkten, liegen die nächsten Anlaufziele bei 26.137/39 , 26.155/57 , 26.176/78 , 26.191/93 , 26.215/17 , 26.232/34 , 26.256/58 , 26.273/75 , 26.299/301 , 26.317/19 , 26.335/37 und 26.359/61 Punkten . Darüber eröffnen sich Chancen bis 26.404/06 , 26.450/52 und 26.554/56 Punkten .

🔴 Short-Setup: Fällt der Index unter 26.126 Punkte, aktivieren sich Ziele auf der Unterseite bei 26.115/13, 26.091/89, 26.077/75, 26.058/56, 26.040/38, 26.008/06, 25.985/83, 25.947/45 und 25.854/52 Punkten. Bei einem Bruch der 25.854er-Marke drohen Abgaben bis 25.757/55 und 25.605/03 Punkten. Wichtige DAX Widerstände & Unterstützungen Wichtige Widerstände (in Punkten) Wichtige Unterstützungen (in Punkten) 26.170 26.111 26.224 / 26.275 / 26.284 26.069 / 26.005 26.326 / 26.353 / 26.335 / 26.388 25.938 / 25.940 / 25.902 26.421 / 26.455 / 26.477 25.836 26.515 / 26.549 25.759 Wahrscheinlichkeiten & Erwartete Tages-Range Wir rechnen für den heutigen Handelstag mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Trend (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr vs. Vortag): Bull-Szenario: 40 %

40 % Bear-Szenario: 60 %

60 % Erwartete Tages-Range: 26.193 / 26.258 bis 25.985 / 25.852 Punkte Marktstimmung & Wirtschaftstermine CNN Fear & Greed Index Der Sentiment-Indikator notiert aktuell bei 54 Punkten ("Neutral"). Vor einer Woche: 61 ( Greed )

) Vor einem Monat: 37 ( Fear )

) Vor einem Jahr: 63 (Greed) DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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