Das Stundenchart bleibt angeschlagen. Solange der Index per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 23.735/15 Punkte bzw. der 23.590/75 Punkte sein.

►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für Freitag, 29.08.2025

Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 24.081 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits zu Handelsbeginn konnte sich der Index leicht aufwärts bewegen, die Aufwärtsbewegung verlor jedoch im Verlauf des Xetra-Handels an Dynamik. Gewinne wurden wieder abgegeben, und der DAX fiel zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten, bevor er sich am Nachmittag moderat erholte. Zum Handelsschluss notierte der DAX bei 24.057 Punkten.

Per Xetra-Schluss (28.08.2025) lagen 23 Aktien im Plus und 17 im Minus. Siemens führte die Gewinnerliste mit +2,01 % an, gefolgt von Continental (+1,65 %) und Siemens Energy (+1,49 %). Am Ende der Liste stand Qiagen (-4,06 %), während Vonovia (-2,00 %) und Bayer (-1,48 %) ebenfalls nachgaben.

Chartanalyse & DAX Prognose im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im DAX Stundenchart zeigte sich, dass der Index am Morgen über der SMA20 (24.043 Punkte) notierte und kurzzeitig über die SMA50 (24.081 Punkte) ausbrechen konnte. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Im weiteren Verlauf gab der DAX die Gewinne ab und fiel unter beide Durchschnittslinien zurück.

Solange der DAX unter der SMA20 notiert, bleibt das Bild angeschlagen und Rücksetzer bis in den Bereich von 23.735/15 bzw. 23.590/75 Punkten sind möglich. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 könnte den Weg in Richtung SMA200 bei 24.240 Punkten ebnen.

Einschätzung Stundenchart: bärisch

Chartanalyse & DAX Prognose im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h-Chart hat sich die Lage eingetrübt. Der DAX konnte sich nicht über der SMA20 (24.114 Punkte) halten und fiel unter die SMA200 (24.182 Punkte). Damit überwiegen aktuell die Risiken weiterer Rücksetzer. Erholungen könnten sich maximal bis an die SMA20 oder SMA200 ausdehnen, diese gelten jedoch nun als Widerstandszonen.

Einschätzung 4h-Chart: bärisch

Ausblick: DAX aktuell am 29.08.2025

Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 24.015 Punkten – rund 42 Punkte unter dem Vortagsschluss. Unser Setup sieht für den heutigen Handel eine Tagesrange zwischen 24.121 / 24.184 und 23.888 / 23.757 Punkten vor.

Long-Szenario: Über 24.015 Punkten könnten Erholungen bis 24.081, 24.182 und darüber hinaus bis zur SMA200 möglich sein.

Short-Szenario: Unterhalb von 24.015 Punkten drohen Rücksetzer bis 23.838 und tiefer.

Wahrscheinlichkeiten laut unserer DAX Prognose:

Bullen-Szenario: 40 %

Bären-Szenario: 60 %

Marktstimmung

Der Fear-&-Greed-Index notierte zuletzt bei 66 („Greed“) – ein Anstieg gegenüber 55 („Neutral“) vor einer Woche. Extreme Werte über 70 deuten häufig auf eine kurzfristige Umkehr hin.

👉 Mit dieser DAX Prognose behalten Sie den Überblick über die kurzfristige Entwicklung und die entscheidenden Marken für den heutigen Handelstag. Für Trader und Anleger ist es entscheidend, den DAX aktuell engmaschig im Blick zu behalten, da Unterstützungen und Widerstände kurzfristig für Richtungswechsel sorgen können.

