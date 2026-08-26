DAX Prognose heute (26.08.2026): Kursmarken, Setups & DAX Aktuell

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Im vorbörslichen Handel konnte sich der Index zunächst erholen, gab die Gewinne mit Aufnahme des Xetra Handels aber wieder ab. Nach einer Stabilisierung am Vormittag stellte sich Kaufdruck ein, der den Index bis über die 26.350 Punkte-Marke geführt hat. Der DAX konnte das Level nicht halten und gab Teile der Tagesgewinne im weiteren Handelsverlauf am Nachmittag ab. Der DAX setzte unter die 25.300 Punkte-Marke zurück, konnte aber einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder moderat erholen. Der DAX ging bei 25.287 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 3 Key Takeaways

Trend & Marktbild: Der DAX zeigt sich leicht bullisch und versucht, sich nachhaltig über der wichtigen SMA20-Linie (Stundenchart) sowie der SMA50 (4h-Chart) bei rund 26.200–26.280 Punkten zu etablieren.

Der DAX zeigt sich leicht bullisch und versucht, sich nachhaltig über der wichtigen SMA20-Linie (Stundenchart) sowie der SMA50 (4h-Chart) bei rund 26.200–26.280 Punkten zu etablieren. Schlüssellevel für heute: Gelingt die Stabilisierung über der Marke von 26.272 Punkten, liegen die nächsten Long-Ziele bei 26.350–26.420 Punkten; rutscht der Index hingegen ab, drohen Rücksetzer in Richtung 26.170 bis 26.045 Punkte.

Gelingt die Stabilisierung über der Marke von 26.272 Punkten, liegen die nächsten Long-Ziele bei 26.350–26.420 Punkten; rutscht der Index hingegen ab, drohen Rücksetzer in Richtung 26.170 bis 26.045 Punkte. Marktstimmung: Bei leicht überwiegender Bullen-Wahrscheinlichkeit (55 %) signalisiert der Fear & Greed Index mit 59 Punkten ("Greed") ein aktuell optimistisches, aber nicht überhitztes Marktumfeld.

Der DAX aktuell ist gestern Morgen bei 26.194 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Im vorbörslichen Handel konnte sich der Index zunächst erholen, gab die Gewinne mit Aufnahme des Xetra-Handels aber wieder ab. Nach einer Stabilisierung am Vormittag stellte sich Kaufdruck ein, der den Index bis über die Marke von 26.350 Punkten führte.

Der DAX konnte dieses Level jedoch nicht halten und gab Teile der Tagesgewinne im weiteren Handelsverlauf am Nachmittag wieder ab. Der Index setzte unter die 26.300-Punkte-Marke zurück, konnte aber einen Xetra-Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich erholte sich der Markt moderat und der DAX ging bei 26.287 Punkten aus dem Tageshandel.

Per Xetra-Schluss notierten gestern (25.08.2026) 28 Aktien im Plus, während 12 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden.

DAX Tops & Flops im Überblick

Gewinner: Die Scout24-Aktie führte die Liste mit einem Plus von 5,00 % an, gefolgt von Siemens Energy (+3,06 %) und Qiagen (+2,85 %).

Verlierer: Das Ende der Tabelle belegte Adidas mit einem Abschlag von 1,74 %. Siemens Healthineers gab um 1,29 % nach und BASF verbilligte sich um 1,14 %.

DAX Daten-Rückblick (24.08. vs. 25.08.2026)

Kennzahl 25.08. (Erwartet*) 25.08. (Ist*) 24.08. Tageshoch (TH) 26.356 26.319 / 26.356 26.184 Tagestief (TT) 26.174 26.045 / 26.174 26.046 Xetra-Schluss 26.266 – 26.107 Tagesschluss 26.287 – 26.127 Tagesrange (Punkte) 182 – 138

*Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

DAX Chartcheck & Technische Analyse

1h-Chart: Neutral / Bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX aktuell notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 26.281 Punkten). Im Stundenchart ist gut zu erkennen, dass der Index am Vormittag über die SMA200 (aktuell bei 26.222 Punkten) steigen und sich darüber festsetzen konnte.

Am Nachmittag bröckelten die Notierungen zwar wieder ab, die Bullen schafften es jedoch, den DAX über dieser Linie zu stabilisieren. Im Rahmen des Frühhandels ging es kurz unter die SMA20, der Index konnte sich aber rasch wieder darüber schieben.

Bullisches Szenario: Gelingt es, den DAX per bestätigtem Stundenschluss über der SMA20 zu halten, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Anlaufziele auf der Oberseite sind 26.420/35 Punkte und in der Folge das Allzeithoch.

Bärisches Szenario: Sollte die SMA20 keinen ausreichenden Support bieten, fungiert die darunter liegende SMA200 als weitere Unterstützung. Um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden, sollte der DAX spätestens hier wieder nach oben drehen.

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4h-Chart: Bullisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 26.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Entlastungsbewegung über die SMA50 (aktuell bei 26.207 Punkten) hat sich im gestrigen Handel eingestellt. Der Index konnte mit Dynamik und Momentum über diese Durchschnittslinie laufen und sich darüber etablieren, was das Chartbild auf dieser Zeitebene deutlich aufhellt.

Solange der Index über der SMA50 notiert, bleibt die DAX Prognose aufwärts gerichtet. Rücksetzer dürften zunächst von der SMA50 abgefangen werden; darunter bietet die SMA20 (aktuell bei 26.171 Punkten) weiteren Halt.

DAX Ausblick & Setups für heute (26.08.2026)

Der DAX ist heute Morgen bei 26.272 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 78 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung von gestern Morgen, jedoch 15 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Setup

Halten die Bullen den DAX über der Marken von 26.272 Punkten, liegen die nächsten Kursziele gestaffelt bei:

26.299/301 | 26.317/19 | 26.335/37 | 26.359/61 | 26.382/84 | 26.404/06 | 26.423/25 | 26.450/52 | 26.468/70 | 26.487/89 | 26.511/13 | 26.531/33

Über 26.531/33 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bei:

26.554/56 | 26.572/74 | 26.591/93 | 26.612/14 | 26.633/35 | 26.658/60 | 26.681/83 | 26.705/07

Short-Setup

Kann sich der DAX nicht über 26.272 Punkten behaupten, liegen die Anlaufziele auf der Unterseite bei:

26.259/57 | 26.245/43 | 26.219/17 | 26.195/93 | 26.174/72 | 26.156/54 | 26.137/35 | 26.110/08 | 26.087/85 | 26.064/62 | 26.045/43 | 26.024/22

Unter 26.024/22 Punkten drohen weitere Abgaben in Richtung:

26.008/06 | 25.985/83 | 25.968/66 | 25.947/45 | 25.924/22 | 25.903/01 | 25.880/78 | 25.854/52 | 25.834/32 | 25.811/09 | 25.787/85 | 25.795/93

Wichtige DAX Marken & Erwartete Tagesrange

DAX-Widerstände: 26.274/81 | 26.351 | 26.455/77 | 26.515/49 | 26.615

26.274/81 | | 26.455/77 | 26.515/49 | DAX-Unterstützungen: 26.222/07/00 | 26.171 | 26.072/44/06 | 25.972/41/02 | 25.836 | 25.780/60/17 | 25.683 | 25.576

| | 26.072/44/06 | 25.972/41/02 | 25.836 | 25.780/60/17 | 25.683 | 25.576 Erwartete Tagesrange: 26.384 / 26.452 bis 26.217 / 26.137 Punkte

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt:

Bull-Szenario: 55 % Wahrscheinlichkeit

55 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 % Wahrscheinlichkeit

Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)

Der CNN Fear & Greed Index notiert aktuell bei 59 Punkten ("Greed").

Vor einer Woche: 57 ("Greed")

57 ("Greed") Vor einem Monat: 41 ("Fear")

41 ("Fear") Vor einem Jahr: 55 ("Neutral")

Extreme Ausschläge (über 70 oder unter 30) signalisieren eine instabile Marktlage und deuten auf eine bevorstehende bullische oder bärische Umkehr hin. Mit 59 Punkten befindet sich die Anlegerstimmung derzeit im moderat optimistischen Bereich.

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