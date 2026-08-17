DAX Prognose heute (17.08.2026): Chartanalyse & DAX aktuell im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Bullisches Chartbild im Aufwärtstrend

Neues Allzeithoch im Blick

Definierte Risikozonen für Konsolidierungen

Der DAX ist Freitagmorgen bei 26.408 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX aufwärtsschieben. Die Impulse hatten einen moderaten Charakter. Den Bullen gelang es, das Tageshoch des Vortags zu bestätigen und das Tageshoch bei 26.550 Punkten zu formatieren. Auch diese Aufwärtsbewegung ist, wie Tags zuvor, auch abverkauft worden. Es ging bis zum späten Nachmittag abwärts. Der Index konnte zum Wochenschluss einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 26.457 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 3 Key Takeaways Bullisches Chartbild im Aufwärtstrend: Der DAX zeigt sich auf der 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitebene weiterhin in einer übergeordnet bullischen Verfassung. Wichtige Unterstützungslinien wie die SMA20 und SMA50 bieten dem Index zuverlässigen Halt.

Der DAX zeigt sich auf der 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitebene weiterhin in einer übergeordnet bullischen Verfassung. Wichtige Unterstützungslinien wie die SMA20 und SMA50 bieten dem Index zuverlässigen Halt. Neues Allzeithoch im Blick: Nach einem stärkeren vorbörslichen Start bei 26.519 Punkten liegt der Fokus der Bullen auf dem erneuten Test des Rekordhochs (26.550/53 Punkte). Bei einem nachhaltigen Ausbruch sind mittelfristige Anlaufziele bis über 26.800 beziehungsweise 27.000 Punkte denkbar.

Nach einem stärkeren vorbörslichen Start bei 26.519 Punkten liegt der Fokus der Bullen auf dem erneuten Test des Rekordhochs (26.550/53 Punkte). Bei einem nachhaltigen Ausbruch sind mittelfristige Anlaufziele bis über 26.800 beziehungsweise 27.000 Punkte denkbar. Definierte Risikozonen für Konsolidierungen: Ein Rutsch unter die Pivot-Marke von 26.519 Punkten sowie unter die SMA50 signalisiert Schwäche und könnte kurzfristige Gewinnmitnahmen in Richtung der Supports bei 26.353 Punkten (SMA200) oder tiefer auslösen. Der DAX startete am Freitag auf DAX aktuell 26.408 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels schob sich der Index moderat nach oben. Den Bullen gelang es, das Tageshoch des Vortags zu bestätigen und bei 26.550 Punkten ein neues Tageshoch zu formatieren. Wie am Vortag wurde die Aufwärtsbewegung jedoch im späteren Handelsverlauf abverkauft. Zum Wochenschluss wies der Index dennoch einen Xetra-Tagesgewinn aus. Nachbörslich bewegte sich der Markt seitwärts in einer Range. Bei 26.457 Punkten ging der DAX schließlich aus dem Tages- und Wochenhandel. Top & Flop Aktien im DAX aktuell (14.08.2026) Zum Xetra-Schluss notierten 21 Aktien im Plus und 19 Aktien mit Abschlägen: Gewinner: Rheinmetall (+2,67 %), Scout24 (+2,12 %), Hannover Rück (+1,81 %)

Rheinmetall (+2,67 %), Scout24 (+2,12 %), Hannover Rück (+1,81 %) Verlierer: E.ON (-4,56 %), Merck (-1,99 %), Vonovia (-1,99 %) DAX Kennzahlen im Überblick (13.08. vs. 14.08.) Kennzahl 13.08. (Ist) 14.08. (Erwartet) 14.08. (Ist) Range 14.08. Tageshoch (TH) 26.508 26.515 26.550 — Tagestief (TT) 26.293 26.243 26.403 — Xetra Schluss 26.300 — 26.440 — Tagesschluss 26.418 — 26.457 — Range (Punkte) 215 — 147 08:00–22:00 Uhr Chartcheck & DAX Prognose: 1h- und 4h-Chart Betrachtung im 1h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Freitagmorgen notierte der Index nahe der SMA20 (aktuell bei 26.489 Punkten). Aus dem Stundenchart geht hervor, dass sich der DAX nach Norden schieben konnte, das Allzeithoch jedoch verfehlte. Am Nachmittag wurden die Tagesgewinne abgegeben, gefolgt von einem Rücksetzer an die SMA20 / SMA50 (aktuell 26.450 Punkte). Bullisches Szenario: Schließen die Kerzen per Stundenschluss über der SMA20, ist ein erneuter Test des Allzeithochs möglich. Übergeordnete Anlaufziele liegen bei 26.610/25 Punkten sowie 26.735/50 Punkten.

Schließen die Kerzen per Stundenschluss über der SMA20, ist ein erneuter Test des Allzeithochs möglich. Übergeordnete Anlaufziele liegen bei 26.610/25 Punkten sowie 26.735/50 Punkten. Bärisches Szenario: Ein etablierter Stundenschluss unter der SMA50 würde das Chartbild neutralisieren und Raum für Gewinnmitnahmen Richtung SMA200 (aktuell 26.353 Punkte) öffnen.

Ein etablierter Stundenschluss unter der SMA50 würde das Chartbild neutralisieren und Raum für Gewinnmitnahmen Richtung SMA200 (aktuell 26.353 Punkte) öffnen. Prognose 1h-Chart: Bullisch YouTube Trading Videos Betrachtung im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach Erreichen des Allzeithochs setzte der DAX zunächst an die SMA20 (aktuell 26.438 Punkte) und folgend an die SMA50 (aktuell 26.354 Punkte) zurück. Die Lunte der Kerze setzte exakt auf der SMA50 auf und bot starke Unterstützung. Von dort aus ging es zurück über die SMA20. Bullisches Szenario: Solange DAX aktuell über der SMA20 notiert, bleibt der Trend aufwärtsgerichtet.

Solange über der SMA20 notiert, bleibt der Trend aufwärtsgerichtet. Bärisches Szenario: Ein Fall unter die SMA20 trübt die Lage ein. Unter der SMA50 (aktuell 26.283 Punkte) steigen die Chancen für Abgaben Richtung SMA200 (aktuell 25.561 Punkte).

Ein Fall unter die SMA20 trübt die Lage ein. Unter der SMA50 (aktuell 26.283 Punkte) steigen die Chancen für Abgaben Richtung SMA200 (aktuell 25.561 Punkte). Prognose 4h-Chart: Bullisch DAX Ausblick & Trading-Setups für heute Der DAX ist am Morgen bei 26.519 Punkten vorbörslich gestartet – 111 Punkte über dem Freitagmorgen-Wert und 62 Punkte über dem Wochenschlusskurs. Long-Setup: Behalten die Bullen die Oberhand über der Marke von 26.519 Punkten, liegen die nächsten Zonen bei 26.554/56, 26.612/14, 26.744/46 und 26.829/31 Punkten. Darüber bilden 26.939/41 sowie 27.035/37 Punkte die nächsten Ziele.

Behalten die Bullen die Oberhand über der Marke von 26.519 Punkten, liegen die nächsten Zonen bei 26.554/56, 26.612/14, 26.744/46 und 26.829/31 Punkten. Darüber bilden 26.939/41 sowie 27.035/37 Punkte die nächsten Ziele. Short-Setup: Kippt der Kurs unter 26.519 Punkte, drohen Abgaben an die Zonen 26.471/70, 26.405/03, 26.324/22 und 26.245/43 Punkte. Darunter liegen weitere Marken bei 26.115/13 und 25.985/83 Punkten. Wichtige Widerstände & Unterstützungen DAX Widerstände: 26.549 | 26.615 | 26.732 | 26.912 | 27.021

26.549 | 26.615 | 26.732 | 26.912 | 27.021 DAX Unterstützungen: 26.515 | 26.489/77/50/38 | 26.353/15 | 26.242 | 26.173 | 26.070/05 | 25.938/40/02 | 25.836 (Hinweis: Fett gedruckte Werte markieren Kreuzunterstützungen bzw. -widerstände.) Erwartete Tagesrange & Marktstimmung Für den heutigen Handelstag wird mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt gerechnet. Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.574 / 26.683 auf der Oberseite und 26.403 / 26.322 Punkten auf der Unterseite. Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

55 % Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 % Fear & Greed Index Der CNN Fear & Greed Index als Indikator für die internationale Anlegerstimmung steht DAX aktuell bei 65 Punkten im Bereich „Greed“ (Vorwoche: 64 / Vormonat: 41). Der Markt zeigt somit eine bullische Tendenz, ist aber noch nicht im Extrembereich (>70), der für kurzfristige Umkehrsignale anfällig wäre. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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