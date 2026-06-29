DAX Prognose für Montag, 29.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

- DAX aktuell
- Erholung möglich
- DAX Prognose
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Der DAX aktuell startet mit einem Erholungsversuch in die neue Handelswoche. Nach den Verlusten zum Wochenschluss und einem Xetra-Schluss bei 24.671 Punkten richten sich die Blicke der Anleger auf die Frage, ob der deutsche Leitindex den Bereich um die 25.000-Punkte-Marke erneut ins Visier nehmen kann.
Charttechnisch bleibt die Ausgangslage jedoch anspruchsvoll. Zwar konnte sich der DAX im vorbörslichen Handel oberhalb wichtiger kurzfristiger Unterstützungen stabilisieren, dennoch dominieren im übergeordneten Bild weiterhin vorsichtige Signale. Für die heutige DAX Prognose spielen daher sowohl technische Schlüsselmarken als auch wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA eine entscheidende Rolle.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- 📊 DAX aktuell startet bei 24.828 Punkten in den Montagshandel.
- 📈 Erholung möglich: Oberhalb von 24.828 Punkten verbessert sich das kurzfristige Chartbild.
- 🏦 DAX Prognose: Die Zone um 24.914 bis 24.941 Punkte bleibt der wichtigste Widerstandsbereich.
📉 DAX aktuell: Rückblick auf den Freitag
Der deutsche Leitindex beendete die vergangene Handelswoche schwächer:
- 📉 Vorbörslicher Start bei 24.813 Punkten
- 📊 Tageshoch bereits vor Xetra-Handelsbeginn
- 📉 Rückgang im Tagesverlauf bis auf 24.578 Punkte
- 📌 Xetra-Schluss bei 24.671 Punkten
- 📉 Tagesschluss bei 24.666 Punkten
Lediglich SAP, adidas und Beiersdorf gehörten zu den Gewinnern, während Siemens Energy, Zalando und Infineon die größten Verlierer im DAX waren.
📊 DAX Prognose: Stundenchart zeigt erste Stabilisierung
Im kurzfristigen Zeitfenster verbessert sich das technische Bild leicht.
Der DAX aktuell:
- 📈 notiert wieder oberhalb der SMA20
- 📊 nähert sich der SMA50 bei rund 24.834 Punkten
- 🎯 könnte bei einem Ausbruch die SMA200 bei rund 24.914 Punkten ansteuern
Ein nachhaltiger Stundenschluss oberhalb der SMA50 würde die Chancen auf eine weitere Erholung deutlich erhöhen.
DAX Prognose: Wichtige Marken im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🚀 DAX Prognose: Diese Widerstände entscheiden
Kann sich der DAX über 24.828 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 🎯 24.851–24.853 Punkte
- 🎯 24.873–24.875 Punkte
- 🎯 24.907–24.909 Punkte
- 🎯 24.921–24.923 Punkte
- 🎯 24.939–24.941 Punkte
- 🎯 24.980–25.001 Punkte
- 🎯 25.024–25.026 Punkte
Ein nachhaltiger Sprung über 25.000 Punkte könnte das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen.
📉 DAX aktuell: Diese Unterstützungen sollten Anleger kennen
Sollte der Erholungsversuch scheitern, rücken folgende Marken in den Fokus:
- 📍 24.805–24.803 Punkte
- 📍 24.779–24.777 Punkte
- 📍 24.741–24.739 Punkte
- 📍 24.703–24.701 Punkte
- 📍 24.666–24.662 Punkte
- 📍 24.628–24.626 Punkte
- 📍 24.576–24.574 Punkte
Unterhalb dieser Bereiche könnte sich die Korrektur in Richtung 24.450 Punkte und tiefer ausweiten.
📈 Vier-Stunden-Chart bleibt vorsichtig
Trotz der kurzfristigen Stabilisierung bleibt das mittelfristige Bild verhalten:
- 📉 Der DAX schloss zuletzt unter der SMA200.
- 📊 Die SMA20 und SMA200 liegen aktuell eng beieinander.
- ⚠️ Erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20, SMA50 und SMA200 würde das Chartbild wieder klar verbessern.
Damit bleibt die DAX Prognose kurzfristig neutral bis leicht bärisch.
😊 Anlegerstimmung bleibt vorsichtig
Der Fear-and-Greed-Index signalisiert weiterhin Zurückhaltung:
- 😟 Aktueller Wert: 25 Punkte
- 📉 Marktstimmung weiterhin im Bereich "Fear"
- 🔄 Historisch können Werte unter 30 kurzfristige Gegenbewegungen begünstigen
Die Stimmung spricht daher für ein weiterhin volatiles Marktumfeld.
🌍 Konjunkturdaten im Fokus
Heute stehen mehrere wichtige Wirtschaftsdaten auf der Agenda:
- Verbraucherpreise aus Spanien
- Geldmenge M3 der Eurozone
- Wirtschafts- und Geschäftsklima der Eurozone
- Hypothekengenehmigungen der Bank of England
- Dallas Fed Index
Diese Veröffentlichungen könnten die Richtung des DAX aktuell maßgeblich beeinflussen.
⚠️ Risiken für den DAX aktuell
Anleger sollten insbesondere folgende Faktoren im Blick behalten:
- 🏦 Überraschungen bei den europäischen Konjunkturdaten
- 📈 Veränderungen der Zinserwartungen
- 🌍 Geopolitische Entwicklungen
- 📉 Ein erneuter Rückfall unter die Zone um 24.666 Punkte
Diese Faktoren könnten die Volatilität im Tagesverlauf erhöhen.
🧾 Fazit: DAX aktuell vor wichtiger Richtungsentscheidung
Der DAX aktuell startet mit einer leichten Erholung in die neue Handelswoche. Oberhalb von 24.828 Punkten bestehen Chancen auf eine Ausweitung der Aufwärtsbewegung in Richtung der Widerstandszone um 24.914 bis 24.941 Punkte. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde das technische Bild wieder deutlich verbessern.
Die heutige DAX Prognose bleibt dennoch vorsichtig. Neben den charttechnischen Schlüsselmarken dürften insbesondere die Konjunkturdaten aus Europa und den USA darüber entscheiden, ob der DAX seine Erholung fortsetzen oder erneut unter Druck geraten wird.
DAX Prognose: Wichtige Marken im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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