KEY TAKEAWAYS Im Chart ist erkennbar, das sich der Index in den letzten Handelswochen an den beiden Moving Averages schwergetan hat weiterzukommen. Es bleibt somit abzuwarten, ob die Bullen die Kraft haben, den DAX erneut über diese beiden Linien zu schieben und vor allem im Nachgang dessen dynamisch nach Norden zu schieben. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40 DAX Aktuell – Marktentwicklung am 29.07.2025 Der DAX startete am Dienstagmorgen bei 24.057 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte dort das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra-Handels setzte ein starker Kaufdruck ein, der den Index bis in den Bereich von 24.300 Punkten trug. Am Nachmittag kam es zunächst zu Gewinnmitnahmen, doch die Bullen schoben den DAX erneut aufwärts. Der Xetra-Schlusskurs lag bei 24.223 Punkten, bevor die Notierungen nachbörslich leicht nachgaben.

Von den 40 DAX-Aktien schlossen 27 im Plus, angeführt von Rheinmetall (+3,73 %), MTU (+3,50 %) und Siemens Energy (+2,77 %). Schlusslichter waren Deutsche Post (-2,45 %), Porsche VZ (-2,02 %) und BASF (-1,77 %).

Bearishes Szenario: Sollte die Kraft fehlen, drohen Rücksetzer bis unter die SMA20 und SMA50, mit potenzieller Ausdehnung Richtung 24.000/23.930 Punkte. DAX Prognose – 4h-Chart Ausblick Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX tat sich zuletzt schwer, sich nachhaltig über die SMA20 (24.211 Punkte) und SMA50 (24.255 Punkte) abzusetzen. Mehrere Fehlausbrüche führten immer wieder zu Rücksetzern nahe der SMA200 (23.938 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20/SMA50 mit dynamischem Anstieg ist nötig, um das bullische Szenario zu festigen. Ohne genügend Aufwärtsmomentum könnten erneute Rückläufe bis zur SMA200 folgen. Handelsausblick für den 30.07.2025 Vorbörse: Der DAX notiert bei 24.261 Punkten , rund 38 Punkte über dem Vortagesschluss.

Long-Setup: Bei Stabilisierung oberhalb von 24.261 Punkten liegen Ziele bei 24.297, 24.315, 24.367 und darüber bis 24.621 Punkten.

Short-Setup: Unter 24.261 Punkten könnten Ziele bei 24.223, 24.187 und im Extremfall bei 23.824 Punkten angesteuert werden.

Widerstände: 24.266/92, 24.433, 24.512, 24.637

Unterstützungen: 24.255/51, 24.186, 24.072, 23.978 Wahrscheinlichkeit: Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.127 und 24.522 Punkten. Stimmung der internationalen Anleger Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 69 (Greed), vor einer Woche bei 73 und vor einem Monat bei 64. Vor einem Jahr lag der Wert bei 42 (Fear). Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten auf mögliche kurzfristige Trendwechsel hin. Termine am 30.07.2025 07:30 FR Konsumausgaben 06/2025

07:30 FR BIP 2.Quartal 2025

08:00 DE Einzelhandelsumsätze 06/2025

09:00 CH KOF Frühindikator 07/2025

09:00 SP Verbraucherpreise 07/2025

09:00 CN Direktinvestitionen 06/2025

09:00 AT Erzeugerpreise 06/2025

09:00 AT BIP 2.Quartal 2025

10:00 IT BIP 2.Quartal 2025

10:00 DE BIP 2.Quartal 2025

10:00 CH ZEW Konjunkturerwartungen 07/2025

11:00 IT Industriegüterabsatz 05/2025

11:00 EU Geschäftsklima 07/2025

11:00 EU Verbrauchervertrauen 07/2025

11:00 EU Unternehmer- und Verbraucherumfrage 07/2025

11:00 EU Erwartungen zu den Verkaufspreisen 07/2025

11:00 EU Stimmung im Dienstleistungssektor 07/2025

11:00 EU BIP 2. Quartal 2025

11:00 EU Inflationserwartungen der Verbraucher 07/2025

13:00 US MBA Hypothekenanträge der Vorwoche

13:00 SP Unternehmensvertrauen 07/2025

14:15 US ADP Report 07/2025

14:30 US BIP 2. Quartal 2025

14:30 US PCE Kernrate 2. Quartal 2025

16:00 US Schwebende Hausverkäufe 06/2025

16:30 US Ölbericht

20:00 US Fed Zinsentscheid

