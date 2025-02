Der DAX hat in den letzten f√ľnf Handelstagen seine Rekordjagd weiter fortgesetzt. Am Freitag der Vorwoche hat noch ein kleiner R√ľcksetzer das Kursgeschehen dominiert. Dieser wurde aber zu Wochenbeginn sofort wieder zur√ľckgekauft. Im Tageschart ist erkennbar, dass es in den letzten 15 Handelstagen nur zwei rote Tageskerzen gegeben hat. Am Freitag hat der DAX erst am Abend bzw. im sp√§teren Handel gedreht, sodass eine rote Tageskerze abgebildet worden ist. √úbergeordnet ging es in den letzten drei Handelswochen von einem Allzeithoch zum n√§chsten. F√ľr den DAX gilt aktuell: "the only way is up".

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX¬†Analyse¬† (Kassa-basiert)¬†am 02.02.2025: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen:

Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich im Januar leicht verbessert. Das best√§tigt der ifo Gesch√§ftsklimaindex f√ľr Januar, der leicht von 84,7 Punkten auf 85,1 Punkten gestiegen ist. Der Anstieg ist das Ergebnis einer g√ľnstigeren Bewertung der aktuellen Situation. Die Erwartung sind nach wie vor schlecht - die deutsche Wirtschaft bleibt pessimistisch. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe hat sich das Gesch√§ftsklima noch einmal verschlechtert. Hier nimmt die Zahl der Neuauftr√§ge ab, die Kapazit√§tsauslastung verharrte bei 76,5 Prozent, was deutlich unter dem langfristigen Mittelwert von 83,4 Prozent liegt. Der Dienstleistungssektor zeigt sich in der aktuellen Erhebung deutlich zufriedener, im Handel ist das Gesch√§ftsklima unver√§ndert geblieben.

Auch die Kauflaune der Verbraucher in Deutschland ist im Januar wieder gesunken. Das GfK-Konsumklima ist zu Jahresbeginn von minus 21,4 auf minus 22,4 Punkte gefallen. Erwartet wurde eine moderate Verbesserung auf minus 20,0 Z√§hler. Auch was die Perspektiven f√ľr das laufende Jahr angeht sind die Forscher zur√ľckhaltend. Steigende Preise f√ľr Lebensmittel und Dienstleistungen sowie die anhaltenden schlechten wirtschaftlichen Nachrichten beeintr√§chtigen die Konsumstimmung der Verbraucher. Statt in den Konsum zu investieren, erh√∂ht sich die Sparneigung.

Das Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland im 4. Quartal, wie erwartet, um 0,2 Prozent geschrumpft. In den USA wurden in dieser Handelswoche auch die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt ver√∂ffentlicht. Anders als in Deutschland w√§chst die Wirtschaft in den USA stetig. Im 4. Quartal 2024 wurde ein Wirtschaftswachstum von 2,3 Prozent vermeldet. Diese Zahl blieb hinter den Erwartungen zur√ľck. Analysten hatten mit einem Wachstum von 2,6 Prozent gerechnet. Getragen wurde die konjunkturelle Entwicklung vor allem von den privaten Konsumausgaben, die um 4,2 Prozent st√§rker zugenommen haben als im 3. Quartal. Die Aussichten f√ľr diese Jahr, sind trotz des D√§mpfers, fabelhaft. Nach Einsch√§tzung des Internationalen W√§hrungsfonds (IWF) soll die US-Wirtschaft unter dem neuen US-Pr√§sident deutlich st√§rker wachsen als gedacht. Der IWF erh√∂hte seine Prognose deutlich von 2,2 Prozent auf 2,7 Prozent.

DAX R√ľckblick: (27.01.2025 -31.01.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 21.211 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 308 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 170 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montagvormittag zun√§chst weiter nach. Erst knapp unter der 21.100 Punkte-Marke gelangen eine Stabilisierung und eine Erholung. Den Bullen gelang es dem DAX sukzessive weiter aufw√§rtszuschieben. Bis Donnerstagabend hat der Aufw√§rtsdruck angehalten. Der Index konnte sich im Zuge dessen bis an die 21.800 Punkte-Marke schieben. Die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf bis Donnerstag eingestellt haben wurden zeitnah zur√ľckgekauft. Am Freitag konsolidierte der Index seinen Anstieg. √úbergeordnet ging es in einer Box seitw√§rts weiter. In den letzten Handelsstunden gab der Index etwas Substanz ab. Der Index ging bei 20.641 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls √ľber dem Niveau der Vorwoche als auch √ľber der 21.000 Punkte-Marke festgestellt. Die Range lag √ľber der der Woche zuvor, als auch √ľber dem Jahresdurchschnitt. Auch in dieser Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden; der vierte hintereinander. Prozentuel liegt die Wochenperformance bei rund 1,5% plus.

 

**************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

t√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet!¬†Zinsen¬†f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade!

**************

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†21.783/85 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 21.798/800 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†21.004/02 Punkte-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel bei 21.088/86 Punkten.¬†¬† ¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 21.656   21.716/39/67   21.814/88   21.976   20.035   22.241

 

Dax Unterst√ľtzungen 21.619 ¬† 21.526 ¬† 21.493/77/58/20/13 ¬† 21.339 ¬† 21.280 ¬† 21.193/74/10 ¬† 21.084

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                21.967 und  21.286

Tagesschlussmarken                     20.668  und 20.844

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  21.616  bis  14.346

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         24.633  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat in den letzten f√ľnf Handelstagen seine Rekordjagd weiter fortgesetzt. Am Freitag der Vorwoche hat noch ein kleiner R√ľcksetzer das Kursgeschehen dominiert. Dieser wurde aber zu Wochenbeginn sofort wieder zur√ľckgekauft. Im Tageschart ist erkennbar, dass es in den letzten 15 Handelstagen nur zwei rote Tageskerzen gegeben hat. Am Freitag hat der DAX erst am Abend bzw. im sp√§teren Handel gedreht, sodass eine rote Tageskerze abgebildet worden ist.

√úbergeordnet ging es in den letzten drei Handelswochen von einem Allzeithoch zum n√§chsten. F√ľr den DAX gilt aktuell: "the only way is up".

An unserer √ľbergeordneten Einsch√§tzung hat sich nichts ge√§ndert. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber dem 38,2 % Retracement bzw. der SMA20 (aktuell bei 20.915 Punkten) notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten zun√§chst die 22.000 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 22.210/30 Punkten bzw. bei 22.400 Punkten sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich im Bereich des 23,6 % Retracemtent bzw. des 38,2 % Retracement stabilisieren und erholen. Unter dem 38,2 % Retracement k√∂nnte die SMA20 noch einen weiteren Support bieten. Da der Index aktuell √ľber 700 Punkte Abstand zu dieser Durchschnittslinie hat ist denkbar, dass sich R√ľcksetzer bereits vorher im Bereich der 21.490/70 Punkte bzw. bei 21.100/70 Punkte stabilisieren und erholen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Wochenbeginn unter die SMA20 (aktuell bei 21.656 Punkten) gefallen ist, sich aber im weiteren Handelsverlauf wieder an und √ľber diese Durchschnittslinie schieben konnte. Nachfolgend konnte der Index sich, bis Freitag in den sp√§ten Handel, wieder verbindlich √ľber dieser Linie festsetzen. Der R√ľcksetzer am Freitagabend lief im Bereich dieser Durchschnittslinie aus.

Es kommt jetzt darauf an, ob die Bullen es zum einen schaffen, den Index √ľber der SMA20 zu halten und vor allem nachfolgend wieder rasch aufw√§rtszuschieben. Je mehr Dynamik die Bewegung hat, desto belastbarer k√∂nnte der Impuls interpretiert werden. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es wieder in Richtung des Allzeithochs bzw. der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.

Sollten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich zun√§chst im Bereich der SMA50 (aktuell bei 21.458 Punkten) erholen. Die aktuelle Bewegung w√ľrde dann in Frage zu stellen sein, wenn die B√§ren es schaffen, den DAX unter das 23,6 % Retracement zu dr√ľcken und festzusetzen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch / neutral

Fazit:¬† das Tageschart kann aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. Vorstellbar ist aber auch, dass der DAX in den kommenden Handelstagen, nach dem Rekordlauf der letzten Handelstage, etwas zur√ľcksetzen k√∂nnte.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 21.641 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.659/61, bei 21.678/80, bei 21.696/98, bei 21.715/17, bei 21.737/29, bei 21.755/57, bei 21.771/73, bei 21.788/90 und dann bei 21.809/11 Punkten gehen. √úber der 21.809/11 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.824/26, bei 21.840/42, bei 21.855/57, bei 21.867/69, bei 21.885/87, bei 21.901/03, bei 21.924/26, bei 21.942/44, bei 21.961/63, bei 21.977/79, bei 21.991/93, bei 22.005/07, bei 22.020/22 bzw. bei 22.038/40 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 21.641 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.631/29, bei 21.618/16, bei 21.603/01, bei 21.584/82, bei 21.567/65, bei 21.549/47, bei 21.533/31, bei 21.520/18, bei 21.506/04, bei 21.488/86, bei 21.473/71, bei 21.458/56 bzw. bei 21.440/38 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 21.440/38 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.423/21, bei 21.404/02, bei 21.388/86, bei 21.377/75, bei 21.359/57, bei 21.341/39, bei 21.323/21, bei 21.305/03, bei 21.286/84, bei 21.264/62, bei 21.235/33, bei 21.217/15, bei 21.199/97, bei 21.180/78 und dann bei 21.158/56 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 06 / 2025: 

seitwärts / abwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!