Der DAX konnte sich, nach dem ausgeprägten Rücksetzer im April, wieder deutlich erholen und hat die Verluste mittlerweile egalisiert und übertroffen! Es ging in dieser Handelswoche direkt an ein neues Allzeithoch. Die Bullen haben es geschafft, den Index in den letzten Handelstagen im Bereich der 23.700/600 Punkte zu etablieren. Damit bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren - und zwar uneingeschränkt. Solange der DAX per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 23.781 Punkten) notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen.

DAX Rahmenbedingungen

Die US-Inflation ist im April im Jahresvergleich leicht gesunken. Analysten hatten mit einer Stagnation gerechnet, da durch den Zollstreit kurz- und mittelfristig mit höheren Preisen und damit mit einer höheren Inflation gerechnet wurde. Dies hat sich, zumindest für den letzten Monat, nicht eingestellt. Dank sinkender Benzinpreise, die im Jahresvergleich um 12 Prozent nachgegeben haben, hat sich die Inflation in den USA weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, im März hatte die Teuerungsrate noch 2,4 Prozent betragen. Dies ist der dritte Rückgang in Folge, nachdem die Preissteigerung im Januar 20205 noch bei 3,0 Prozent gelegen ist. Die Kerninflation, die die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel unberücksichtigt lässt, verharrt im April, wie erwartet, bei 2,8 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise insgesamt um 0,2 Prozent, nachdem sie im März noch leicht gefallen waren. Erwartet wurde ein Anstieg um 0,3 Prozent.

DAX Rückblick: (12.05.2025 -16.05.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.739 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 679 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 225 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn ging es direkt mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch an ein neues Allzeithoch. Dieses Hoch wurde aber direkt wieder abverkauft. Nach einer kleinen Zwischenerholung gab der Index direkt weiter nach. Es ging bis zum Abend unter die 23.400 Punkte-Marke. Vom Tagestief aus stellte sich eine Erholung ein. Der Index schwenkte am Abend in eine Seitwärtsbox ein, die erst am Mittwoch nach Süden aufgelöst wurde. Die Notierungen bröckelten bis Donnerstagmorgen ab. Erst im Bereich der 23.343 Punkte gelang die Erholung, die einen ausgeprägten Charakter hatte und sich am Freitagmorgen zunächst weiter fortgesetzt hat. Nach einem Rücksetzer am Freitagnachmittag unter die 23.700 Punkte konnte sich der DAX wieder berappeln und zurück in den Dunstkreis der 23.800 Punkte laufen. Der DAX ging bei 23.814 Punkten aus dem Wochenhandel.

Der DAX hat in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Allzeithoch formatiert. Das Wochentief konnte ebenfalls über dem Level der Vorwoche festgestellt werden. Es ist das höchste Wochentief in der Geschichte des Index. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte der DAX ein Wochengewinn ausweisen (prozentual rund 1,1% Wochenplus), der Sechste hintereinander und der 14. in diesem Jahr. Die Range war die kleinste seit der KW 02/2025.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 23.919/21 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 23.938/40 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 23.365/63 Punkte-Marke knapp unter unser nächstes Anlaufziel bei 23.348/46 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 23.861 23.927/65 24.026/95 24.211/49 24.398

DAX-Unterstützungen 23.787/73/53/29 23.655/40/27/09 23.559/09 23.491/37 23.393/70/30 23.260/18 23.018 22.979

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups

Intraday-Marke 24.170 und 23.380

Tagesschlussmarken 24.550 und 22.678

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 24.550 bis 15.055

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Der DAX konnte sich, nach dem ausgeprägten Rücksetzer im April, wieder deutlich erholen und hat die Verluste mittlerweile egalisiert und übertroffen! Es ging in dieser Handelswoche direkt an ein neues Allzeithoch. Die Bullen haben es geschafft, den Index in den letzten Handelstagen im Bereich der 23.700/600 Punkte zu etablieren.

Damit bleibt das Tageschart bullisch zu interpretieren - und zwar uneingeschränkt. Solange der DAX per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 23.781 Punkten) notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 24.090/110 Punkte, die 24.310/25 bzw. übergeordnet die 24.490/500 Punkte sein. Diese Anlaufziele könnte der Index erreichen, solange er per Tagesschluss über der SMA20 notiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support per Tagesschluss nicht, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 22.431 Punkten) noch eine weitere Unterstützung bieten. Sollte die SMA50 im Rahmen von potentieller Schwäche angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA20 von unten durch die SMA50 gelaufen ist, was als ein bullisches Momentum zu interpretieren ist.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen an der SMA20 (aktuell bei 23.627 Punkten) aufwärtsgelaufen ist. Diese Durchschnittslinie war bis Mitte der letzten Handelswoche ein guter Support gewesen. Der Index konnte sich im Dunstkreis dieser Linie immer wieder erholen und nachfolgend aufwärtslaufen. Zur Wochenmitte wurde die SMA20 aufgegeben, der DAX hat bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 23.509 Punkten) zurückgesetzt, konnte sich im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Im Rahmen dieser Bewegung ging es wieder an und über die SMA20. Diese Bewegungen lassen sich im Chart gut nachvollziehen.

Damit hat sich das 4h Chart übergeordnet bullisch aufgehellt. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 bzw. erneut an der SMA50 stabilisieren und erholen. Wesentlich unter die SMA50 sollte potentielle Schwäche nicht mehr gehen, um die laufende Aufwärtsbewegung nicht in Frage zu stellen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

FAZIT / Short Cut: Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es zu immer weiteren Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich per Tagesschluss spätestens an der SMA50 erholen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 23.814 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte der DAX weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.829/31, bei 23.848/50, bei 23.866/68, bei 23.884/86, bei 23.901/03, bei 23.919/21, bei 23.937/39, bei 23.955/57, bei 23.973/75, bei 23.991/93, bei 24.010/12, bei 24.025/27 bzw. bei 24.040/42 Punkten laufen. Über der 24.040/42 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 24.052/54, bei 24.065/67, bei 24.081/83, bei 24.096/98, bei 24.112/14, bei 24.135/37, bei 24.151/53, bei 24.169/71, bei 24.188/90, bei 24.209/11, bei 24.228/30, bei 24.245/47 bzw. bei 24.263/65 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 23.814 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.798/96, bei 23.781/79, bei 23.764/62, bei 23.749/47, bei 23.730/28, bei 23.710/08, bei 23.691/89, bei 23.680/78, bei 23.665/63, bei 23.649/47, bei 23.635/33, bei 23.618/16 und dann bei 23.595/93 Punkten zu drücken. Unter der 23.595/93 Punkte-Marke könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.578/76, bei 23.558/56, bei 23.540/38, bei 23.5224/22, bei 23.505/03, bei 23.490/88, bei 23.474/72, bei 23.458/56, bei 23.437/35, bei 23.418/16, bei 23.399/97, bei 23.382/80, bei 23.365/63, bei 23.348/46, bei 23.329/27 bzw. bei 23.311/09 Punkten gehen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 21 / 2025

seitwärts / aufwärts*

