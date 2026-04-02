DAX Verlierer: BASF Aktie unter Druck - Chartanalyse und Ausblick

- BASF Aktie größter DAX Verlierer
- Chartbild bleibt konstruktiv
- Kurzfristig erhöhtes Rückschlagrisiko
- BASF Aktie größter DAX Verlierer
- Chartbild bleibt konstruktiv
- Kurzfristig erhöhtes Rückschlagrisiko
Per Xetra-Schluss vom 31.03.2026 notierten 34 Aktien im Plus, während lediglich 6 Werte Verluste verzeichneten. Zu den auffälligsten DAX Verlierern zählten Symrise mit -0,78 Prozent, Deutsche Telekom mit -0,73 Prozent sowie Henkel VZ mit -0,49 Prozent.
Die Symrise Aktie (SY1) war damit der größte DAX Verlierer des Tages und steht aktuell verstärkt im Fokus der Marktteilnehmer.
► Symrise WKN: SYM999 | ISIN: DE000SYM9999 | Ticker: SY1
⚡ Key Takeaways
- BASF Aktie größter DAX Verlierer: Mit -3,96 Prozent verzeichnete die BASF Aktie den stärksten Tagesverlust und steht aktuell im Fokus der DAX Verlierer.
- Chartbild bleibt konstruktiv: Solange die BASF Aktie über der SMA50 notiert, bestehen weiterhin Chancen auf eine Erholung in Richtung 53 EUR und darüber hinaus.
- Kurzfristig erhöhtes Rückschlagrisiko: Fällt die Aktie unter die SMA20, könnte sich die Korrektur in Richtung 48,85 EUR (GAP) und SMA50 ausweiten.
Per Xetra-Schluss am 01.04.2026 notierten 25 Aktien im Plus, während 15 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die BASF Aktie, die mit einem Abschlag von 3,96 Prozent den letzten Platz belegte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Scout24 (-2,81 Prozent) und adidas (-1,51 Prozent).
Die BASF Aktie war damit der klare Tagesverlierer im DAX und steht aktuell verstärkt im Fokus der Marktteilnehmer.
BASF Aktie im Chartcheck (Tageschart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich, dass die BASF Aktie im zweiten Halbjahr 2025 überwiegend seitwärts tendierte. Eine kurzfristige Erholung im August wurde schnell wieder abverkauft. Erst Ende Januar 2026 kam neues Kaufinteresse auf.
Im Zuge dieser Bewegung konnte sich die Aktie zeitweise über die Marke von 50 EUR schieben, sich dort jedoch nicht nachhaltig etablieren. Anfang März setzte eine Korrektur ein, gefolgt von einer Erholung in den letzten Handelstagen. Zuletzt kam es erneut zu Gewinnmitnahmen, dennoch notiert die Aktie weiterhin oberhalb der wichtigen 50 EUR-Schwelle.
Technisch relevant:
- SMA200: 44,94 EUR
- SMA50: 48,36 EUR
- SMA20: 48,38 EUR
Nach dem Bruch der SMA20 konnte sich die BASF Aktie an der SMA200 stabilisieren. Der anschließende Anstieg führte über die SMA50, wo sich der Kurs aktuell etablieren konnte.
Interpretation:
Solange die BASF Aktie per Tagesschluss über der SMA50 notiert, bleibt das Chartbild konstruktiv.
Mögliche Kursziele:
- 53,00 EUR (GAP)
- 60,62 EUR
Unterstützungen:
- SMA50 / SMA20 (nahe beieinander)
- SMA200 bei 44,94 EUR
Prognose (Daily): bullisch
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BASF Aktie im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die SMA200 (47,35 EUR) als stabile Unterstützung. Die Rücksetzer im März wurden in diesem Bereich aufgefangen.
Zuletzt konnte die BASF Aktie sowohl die SMA50 (48,86 EUR) als auch die SMA20 (51,11 EUR) überwinden. In den vergangenen zwei Handelstagen kam es jedoch zu einem Rücklauf an die SMA20.
Wichtige Marken:
- Widerstand: 52,94 EUR (Doppelhoch)
- Unterstützung: 51,11 EUR (SMA20)
Ein nachhaltiger Ausbruch über 52,94 EUR könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Voraussetzung ist eine Stabilisierung oberhalb der kurzfristigen Durchschnitte.
Fällt die Aktie hingegen unter die SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausweitung der Korrektur in Richtung:
- 48,85 EUR (GAP)
- SMA50
Prognose (4h): bullisch
Tagesprognose: abwärts
Fazit: BASF Aktie bleibt im Fokus der DAX Verlierer
Die BASF Aktie gehört aktuell zu den schwächsten Werten im DAX und steht damit exemplarisch für die kurzfristigen DAX Verlierer. Trotz des jüngsten Rücksetzers bleibt das übergeordnete Chartbild konstruktiv, solange zentrale Unterstützungen halten.
Entscheidend wird sein, ob sich die Aktie über der SMA50 stabilisieren und den Widerstand bei 52,94 EUR überwinden kann. Andernfalls droht eine erneute Ausweitung der Korrektur.
Widerstände:
51,11 | 51,45 | 51,96 | 52,94 | 54,92 | 55,51
Unterstützungen:
48,87 | 48,85 (GAP) | 48,38 | 48,36 | 48,01 | 47,35 | 45,09 | 44,94
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