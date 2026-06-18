DAX Verlierer heute: BMW Aktie mit größtem Tagesverlust im DAX

Am Mittwoch (17.06.2026) schlossen im DAX 26 Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den größten Belastungsfaktoren gehörten die BMW Aktie, Mercedes-Benz Group und Deutsche Telekom. Die BMW Aktie war dabei mit einem Tagesverlust von 2,38% der größte DAX Verlierer.

► BMW WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker: BMW

⚡ Key Takeaways

BMW war der größte DAX Verlierer des Tages: Die BMW Aktie verlor zum Xetra-Schluss 2,38% und belegte damit den letzten Platz im DAX. Der Titel setzt damit seinen seit Monaten bestehenden Abwärtstrend fort.

Die BMW Aktie verlor zum Xetra-Schluss 2,38% und belegte damit den letzten Platz im DAX. Der Titel setzt damit seinen seit Monaten bestehenden Abwärtstrend fort. Charttechnisch bleibt die Lage klar bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart notiert die BMW Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die Aktie unter der SMA20 bleibt, besteht weiteres Rückschlagspotenzial in Richtung 57 EUR und darunter.

Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart notiert die BMW Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die Aktie unter der SMA20 bleibt, besteht weiteres Rückschlagspotenzial in Richtung 57 EUR und darunter. Kurzfristige Erholung möglich, Trendwende aber noch nicht bestätigt: Nach dem deutlichen Kursrückgang könnte die BMW Aktie zunächst die offenen Kurslücken bei 66,68 EUR und 68,42 EUR anlaufen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marken würde das technische Bild spürbar aufhellen.

Die BMW Aktie (BMW) gab zum Xetra-Schluss um 2,38% nach und belegte damit den letzten Platz unter den DAX-Werten. Ebenfalls schwach präsentierten sich die Aktien der Mercedes-Benz Group mit einem Minus von 2,07% sowie die Deutsche Telekom mit einem Rückgang von 2,05%.

Die BMW Aktie setzt damit ihre seit Monaten anhaltende Schwächephase fort und notiert inzwischen auf einem Mehrjahrestief.

BMW Aktie im Tageschart: Abwärtstrend bleibt intakt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die BMW Aktie befindet sich seit dem Hoch im Dezember in einem klaren Abwärtstrend. Kleinere Erholungsbewegungen wurden von Marktteilnehmern wiederholt für Verkäufe genutzt. Zwar kam es bei Rücksetzern immer wieder zu moderatem Kaufinteresse, eine nachhaltige Trendwende blieb bislang jedoch aus.

Besonders in den vergangenen drei Handelswochen beschleunigte sich die Abwärtsbewegung deutlich. Am Mittwoch eröffnete die BMW Aktie mit einem Gap Down und fiel zeitweise bis nahe an die Marke von 60 EUR. Der grüne Tageskerzenkörper signalisiert jedoch, dass ein Teil der Verluste im Handelsverlauf wieder aufgeholt werden konnte.

Charttechnische Einschätzung der BMW Aktie

Das Chartbild der BMW Aktie bleibt auf Tagesbasis klar bärisch.

Solange die Aktie unter der 20-Tage-Linie (SMA20) notiert, die aktuell bei 71,21 EUR verläuft, dürfte der Verkaufsdruck bestehen bleiben. Sollte sich die Schwäche fortsetzen, rücken zunächst die Unterstützungen bei 57,23 EUR und anschließend bei 49,04 EUR in den Fokus.

Kann der Schlusskurs des Vortages dagegen bestätigt werden, besteht kurzfristig Potenzial für eine Gegenbewegung. Erste Ziele auf der Oberseite liegen bei den offenen Kurslücken bei 66,68 EUR und 68,42 EUR. Erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 68,42 EUR würde die Chancen auf eine größere Erholung der BMW Aktie verbessern.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

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BMW Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich die technische Situation der BMW Aktie weiterhin angespannt. Bereits im April scheiterte das Papier mehrfach an der SMA200, die aktuell bei 77,04 EUR verläuft. Die fehlende Rückkehr über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt führte in der Folge zu weiteren Kursverlusten.

Nach einer kurzen Erholung über die SMA20 bei derzeit 67,02 EUR fiel die BMW Aktie in dieser Woche erneut darunter zurück.

Ausblick für die BMW Aktie

Solange die BMW Aktie unter der SMA20 im 4-Stunden-Chart notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild negativ. Die im Tageschart genannten Unterstützungszonen bleiben daher die wichtigsten Anlaufpunkte auf der Unterseite.

Sollte sich eine technische Erholung entwickeln, könnten zunächst die SMA20 sowie das offene Gap bei 66,68 EUR angelaufen werden.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

Tagesprognose für die BMW Aktie

Trotz des übergeordneten Abwärtstrends ergibt sich für den heutigen Handelstag eine leicht positive kurzfristige Tendenz.

Wichtige Widerstände

Widerstände 65,49 EUR 66,20 EUR 66,74 EUR 66,86 EUR (Gap) 68,42 EUR (Gap) 70,73 EUR 71,21 EUR 71,83 EUR

Wichtige Unterstützungen

Unterstützungen 58,10 EUR 57,95 EUR 57,40 EUR 55,76 EUR

Kurzfazit: Die BMW Aktie bleibt aktuell der größte DAX Verlierer und befindet sich sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart in einem intakten Abwärtstrend. Für eine nachhaltige Erholung müsste die Aktie wichtige Widerstandsmarken zurückerobern. Bis dahin bleibt das technische Gesamtbild bärisch.

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