DAX Verlierer am 18.06.2026: Mercedes Benz Group Aktie mit größtem Tagesverlust

Zum Xetra-Schluss am 18.06.2026 konnten 24 DAX-Werte Gewinne verbuchen, während 16 Aktien den Handelstag mit Abschlägen beendeten. Unter den DAX Verlierern fiel insbesondere die Mercedes Benz Group Aktie auf, die mit einem Minus von 4,68% den größten Tagesverlust im deutschen Leitindex verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich BMW mit einem Rückgang von 3,40% sowie SAP mit einem Abschlag von 2,96%.

DAX Verlierer: Mercedes Benz Group Aktie verliert 4,68%

Die Mercedes Benz Group Aktie (MBG) war am Donnerstag der schwächste Wert im DAX und schloss per Xetra mit einem Minus von 4,68%. Damit setzte sich die seit Monaten bestehende Schwächephase des Automobilherstellers fort.

Mercedes Benz Group Aktie im Tageschart: Bärischer Trend bleibt intakt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Mercedes Benz Group Aktie konnte bis Dezember 2025 einen stabilen Aufwärtstrend ausbilden. Seitdem dominieren jedoch fallende Kurse das Chartbild. Zwischenzeitliche Erholungsbewegungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt, wodurch sich der übergeordnete Abwärtstrend weiter verstärkte.

Auch die Erholung bis Ende Mai konnte keinen nachhaltigen Trendwechsel einleiten. Stattdessen wurde die Bewegung erneut verkauft. In den vergangenen Handelstagen hat die Aktie ihre Verluste nochmals ausgeweitet.

Technische Analyse der Mercedes Benz Group Aktie

Das Tageschart der Mercedes Benz Group Aktie ist weiterhin klar bärisch zu bewerten:

Die Aktie scheiterte bei Erholungen regelmäßig an der SMA50 bei aktuell 50,27 EUR.

Seit mehreren Wochen notiert das Papier zudem unter der SMA20 bei derzeit 49,37 EUR.

Solange die Aktie unter diesen Durchschnittslinien verbleibt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei:

40,91 EUR

36,12 EUR

Sollte der schwache Tagesschluss vom Donnerstag nicht bestätigt werden, könnte sich kurzfristig eine Gegenbewegung etablieren. In diesem Fall hätte die Mercedes Benz Group Aktie Potenzial, zunächst die offenen Kurslücken bei 46,52 EUR und 48,56 EUR zu schließen. Anschließend könnte die SMA20 erneut in den Fokus rücken.

Tageschart-Prognose

Übergeordnete Einschätzung: bärisch

YouTube Trading Videos

Mercedes Benz Group Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Ausgangslage negativ. Ende Mai gelang der Aktie zwar ein Anstieg bis an die SMA200 bei aktuell 50,88 EUR, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus.

Im Anschluss setzte erneut Verkaufsdruck ein:

Die Aktie fiel unter die SMA20 bei derzeit 47,52 EUR.

Der Abstand zur kurzfristigen Durchschnittslinie hat sich zuletzt sogar weiter vergrößert.

Damit bestätigt auch der 4-Stunden-Chart das negative Bild.

Kurzfristiger Ausblick

Solange die Mercedes Benz Group Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer erhöht.

Gelingt dagegen eine Fortsetzung der Erholung vom Donnerstagnachmittag, wären folgende Ziele denkbar:

Anstieg bis zur SMA20 bei 47,52 EUR Schließen der Kurslücke bei 48,56 EUR Test der SMA50 bei 49,22 EUR

Ob die Käufer ausreichend Stärke entwickeln können, um diese Marken zu erreichen, bleibt abzuwarten.

4-Stunden-Chart-Prognose

Übergeordnete Einschätzung: bärisch

Tagesprognose für die Mercedes Benz Group Aktie

Einschätzung für heute: abwärts

Wichtige Widerstände

Widerstände 46,23 EUR 46,52 EUR (GAP) 47,52 EUR 47,64 EUR 48,56 EUR (GAP) 49,22 EUR 49,37 EUR 49,56 EUR 50,27 EUR 50,88 EUR 54,82 EUR

Wichtige Unterstützungen

Unterstützungen 43,98 EUR 40,91 EUR 36,12 EUR 33,96 EUR

Stand: Xetra-Schluss vom 18.06.2026

DER DEUTSCHE INDEX