DAX Verlierer am 18.06.2026: Mercedes Benz Group Aktie mit größtem Tagesverlust

- Mercedes Benz Group größter DAX Verlierer
- Charttechnisch weiterhin bärisch
- Entscheidende Kursmarken im Blick
- Mercedes Benz Group größter DAX Verlierer
- Charttechnisch weiterhin bärisch
- Entscheidende Kursmarken im Blick
Zum Xetra-Schluss am 18.06.2026 konnten 24 DAX-Werte Gewinne verbuchen, während 16 Aktien den Handelstag mit Abschlägen beendeten. Unter den DAX Verlierern fiel insbesondere die Mercedes Benz Group Aktie auf, die mit einem Minus von 4,68% den größten Tagesverlust im deutschen Leitindex verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich BMW mit einem Rückgang von 3,40% sowie SAP mit einem Abschlag von 2,96%.
► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG
⚡ Key Takeaways
- Mercedes Benz Group größter DAX Verlierer: Die Mercedes Benz Group Aktie verlor zum Xetra-Schluss 4,68% und war damit der schwächste Wert im DAX am 18.06.2026.
- Charttechnisch weiterhin bärisch: Die Aktie notiert sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50), was auf anhaltenden Verkaufsdruck und weiteres Abwärtspotenzial hindeutet.
- Entscheidende Kursmarken im Blick: Auf der Unterseite rücken die Unterstützungen bei 40,91 EUR und 36,12 EUR in den Fokus. Eine kurzfristige Erholung könnte zunächst die offenen Gaps bei 46,52 EUR und 48,56 EUR schließen.
DAX Verlierer: Mercedes Benz Group Aktie verliert 4,68%
Die Mercedes Benz Group Aktie (MBG) war am Donnerstag der schwächste Wert im DAX und schloss per Xetra mit einem Minus von 4,68%. Damit setzte sich die seit Monaten bestehende Schwächephase des Automobilherstellers fort.
Mercedes Benz Group Aktie im Tageschart: Bärischer Trend bleibt intakt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Mercedes Benz Group Aktie konnte bis Dezember 2025 einen stabilen Aufwärtstrend ausbilden. Seitdem dominieren jedoch fallende Kurse das Chartbild. Zwischenzeitliche Erholungsbewegungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt, wodurch sich der übergeordnete Abwärtstrend weiter verstärkte.
Auch die Erholung bis Ende Mai konnte keinen nachhaltigen Trendwechsel einleiten. Stattdessen wurde die Bewegung erneut verkauft. In den vergangenen Handelstagen hat die Aktie ihre Verluste nochmals ausgeweitet.
Technische Analyse der Mercedes Benz Group Aktie
Das Tageschart der Mercedes Benz Group Aktie ist weiterhin klar bärisch zu bewerten:
- Die Aktie scheiterte bei Erholungen regelmäßig an der SMA50 bei aktuell 50,27 EUR.
- Seit mehreren Wochen notiert das Papier zudem unter der SMA20 bei derzeit 49,37 EUR.
- Solange die Aktie unter diesen Durchschnittslinien verbleibt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen.
Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei:
- 40,91 EUR
- 36,12 EUR
Sollte der schwache Tagesschluss vom Donnerstag nicht bestätigt werden, könnte sich kurzfristig eine Gegenbewegung etablieren. In diesem Fall hätte die Mercedes Benz Group Aktie Potenzial, zunächst die offenen Kurslücken bei 46,52 EUR und 48,56 EUR zu schließen. Anschließend könnte die SMA20 erneut in den Fokus rücken.
Tageschart-Prognose
Übergeordnete Einschätzung: bärisch
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Mercedes Benz Group Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart bleibt die technische Ausgangslage negativ. Ende Mai gelang der Aktie zwar ein Anstieg bis an die SMA200 bei aktuell 50,88 EUR, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus.
Im Anschluss setzte erneut Verkaufsdruck ein:
- Die Aktie fiel unter die SMA20 bei derzeit 47,52 EUR.
- Der Abstand zur kurzfristigen Durchschnittslinie hat sich zuletzt sogar weiter vergrößert.
Damit bestätigt auch der 4-Stunden-Chart das negative Bild.
Kurzfristiger Ausblick
Solange die Mercedes Benz Group Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer erhöht.
Gelingt dagegen eine Fortsetzung der Erholung vom Donnerstagnachmittag, wären folgende Ziele denkbar:
- Anstieg bis zur SMA20 bei 47,52 EUR
- Schließen der Kurslücke bei 48,56 EUR
- Test der SMA50 bei 49,22 EUR
Ob die Käufer ausreichend Stärke entwickeln können, um diese Marken zu erreichen, bleibt abzuwarten.
4-Stunden-Chart-Prognose
Übergeordnete Einschätzung: bärisch
Tagesprognose für die Mercedes Benz Group Aktie
Einschätzung für heute: abwärts
Wichtige Widerstände
|Widerstände
|46,23 EUR
|46,52 EUR (GAP)
|47,52 EUR
|47,64 EUR
|48,56 EUR (GAP)
|49,22 EUR
|49,37 EUR
|49,56 EUR
|50,27 EUR
|50,88 EUR
|54,82 EUR
Wichtige Unterstützungen
|Unterstützungen
|43,98 EUR
|40,91 EUR
|36,12 EUR
|33,96 EUR
Stand: Xetra-Schluss vom 18.06.2026
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