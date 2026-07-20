DAX Verlierer: Commerzbank Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse und Ausblick

- Die Commerzbank Aktie war mit einem Minus von 2,42% der größte DAX Verlierer des Handelstages
- Mit dem Bruch von SMA20 und SMA50 hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Die SMA200 rückt als wichtige Unterstützung in den Fokus
- Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 würde das technische Bild wieder deutlich aufhellen
- Die Commerzbank Aktie war mit einem Minus von 2,42% der größte DAX Verlierer des Handelstages
- Mit dem Bruch von SMA20 und SMA50 hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Die SMA200 rückt als wichtige Unterstützung in den Fokus
- Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 würde das technische Bild wieder deutlich aufhellen
Zum Xetra-Schluss am Freitag (17.07.2026) schlossen 18 DAX-Unternehmen im Plus, während 22 Aktien Kursverluste verzeichneten.
Größter DAX Verlierer war die Commerzbank Aktie, die um 2,42% nachgab. Dahinter folgten Scout24 mit einem Minus von 2,20% sowie die Deutsche Bank mit einem Abschlag von 2,10%.
► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK
📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways
- Die Commerzbank Aktie war mit einem Minus von 2,42% der größte DAX Verlierer des Handelstages.
- Mit dem Bruch von SMA20 und SMA50 hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt. Die SMA200 rückt als wichtige Unterstützung in den Fokus.
- Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA20 würde das technische Bild wieder deutlich aufhellen.
Die Commerzbank Aktie verlor zum Xetra-Schluss 2,42% und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages.
Commerzbank Aktie im Chartcheck - Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Jahreshoch bei 38,25 EUR Ende August 2025 nutzten viele Anleger die hohen Kurse für Gewinnmitnahmen. Die Commerzbank Aktie eröffnete daraufhin mit einem Abwärts-Gap und setzte ihre Konsolidierung zunächst moderat fort. Erst Ende November kehrte wieder Kaufinteresse zurück. In der Folge arbeitete sich der Kurs Schritt für Schritt nach oben und konnte zum Jahresende 2025 erneut über die Marke von 35 EUR steigen. Das offene Gap aus dem August wurde kurz vor Weihnachten geschlossen. Zum Jahresbeginn folgte zunächst eine leichte Erholung, bevor die Aktie in eine mehrwöchige Seitwärtsphase überging. Anfang April gelang schließlich der Ausbruch über 33 EUR per Gap. Anschließend setzte die Commerzbank Aktie ihren Aufwärtstrend kontinuierlich fort.
In der vergangenen Handelswoche kam es jedoch zu einem Rücksetzer. Zum Wochenschluss fiel der Kurs sowohl unter die SMA20 bei aktuell 37,77 EUR als auch unter die SMA50 bei 37,10 EUR. Besonders relevant ist dabei der Tagesschluss unter der SMA50, da diese Durchschnittslinie die vorherigen Rücksetzer mehrfach erfolgreich abgefangen hatte. Bestätigt sich dieser Ausbruch nach unten mit einer weiteren schwachen Tageskerze, könnte die Commerzbank Aktie den Kontakt zur SMA50 verlieren. In diesem Fall würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Als nächstes relevantes Kursziel rückt dann die SMA200 bei aktuell 34,34 EUR in den Fokus. Gelingt dagegen eine deutliche Gegenbewegung mit einer positiven Tageskerze, bestehen Chancen auf eine Rückkehr über die SMA50 und anschließend an die SMA20. Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes würde sich jedoch erst ergeben, wenn sich die Commerzbank Aktie per bestätigtem Tagesschluss wieder oberhalb der SMA20 etablieren kann.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
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Commerzbank Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 20.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart hatte sich die Commerzbank Aktie Anfang April per Aufwärts-Gap über die SMA200 bei aktuell 36,67 EUR geschoben. Nach einer kurzen Stabilisierungsphase setzte sich der Aufwärtstrend fort. Rücksetzer wurden in den vergangenen Monaten regelmäßig an der SMA20 oder der SMA50 aufgefangen. Die Schwäche der vergangenen Handelstage hat den Kurs nun wieder an die SMA200 zurückgeführt. Noch hält die Aktie diese wichtige Unterstützung.
Kann sich die Commerzbank Aktie im heutigen Handel wieder oberhalb der SMA200 etablieren, wäre eine Erholung in Richtung der SMA20 bei 38,05 EUR sowie der SMA50 bei 37,77 EUR denkbar. Bleibt die Kaufdynamik jedoch aus, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Neben der SMA200 rückt dann mittelfristig das noch offene Gap bei 31,57 EUR als mögliches Kursziel in den Fokus.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral
Tagesprognose für die Commerzbank Aktie
Unsere Einschätzung für den heutigen Handel: abwärts
Widerstände
- 37,54 EUR
- 37,77 EUR
- 37,81 EUR
- 38,05 EUR
- 38,10 EUR
- 39,09 EUR
Unterstützungen
- 37,10 EUR
- 36,67 EUR
- 36,38 EUR
- 35,52 EUR
- 34,35 EUR
- 33,95 EUR
- 33,59 EUR
- 33,57 EUR
- 31,57 EUR (Gap)
Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss.
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FAQ
Warum war die Commerzbank Aktie der größte DAX Verlierer?
Die Commerzbank Aktie verlor zum Xetra-Schluss 2,42% und verzeichnete damit den höchsten Tagesverlust unter allen DAX-Werten.
Welche Unterstützungen sind bei der Commerzbank Aktie jetzt wichtig?
Besonders relevant sind die SMA200 bei 34,34 EUR im Tageschart sowie die SMA200 bei 36,67 EUR im 4-Stunden-Chart.
Wie lautet die aktuelle Prognose für die Commerzbank Aktie?
Kurzfristig bleibt die Einschätzung abwärts gerichtet. Die übergeordnete Bewertung im Tages- und 4-Stunden-Chart lautet weiterhin neutral.
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