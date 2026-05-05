DAX Verlierer: DHL Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Das Wichtigste in Kürze Größter Tagesverlierer

Charttechnische Eintrübung

Gefahr weiterer Rücksetzer

Die DHL Aktie (Deutsche Post) steht nach einem turbulenten Wochenauftakt im Fokus der Anleger, die den DAX heute beobachten. Nachdem das Wertpapier noch vor kurzem die Gewinnerliste anführte, erlebte es am Montag einen herben Rückschlag und markierte das Tabellenende im deutschen Leitindex. Die aktuelle Analyse zeigt, dass die gesamten Gewinne der Vorwoche neutralisiert wurden, was die technische Situation nun maßgeblich beeinflusst. ► DHL WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker: DHL.DE 💡 Key Takeaways Größter Tagesverlierer : Die DHL Aktie verbuchte am Montag einen Abschlag von 7,29 Prozent per Xetra-Schluss und war damit das Schlusslicht im DAX.

Charttechnische Eintrübung : Der Kurs rutschte unter die wichtigen Durchschnittslinien SMA20 (48,21 EUR) und SMA50 (47,15 EUR), was das Tageschartbild deutlich verschlechtert hat.

Gefahr weiterer Rücksetzer: Sollte sich der gestrige Abwärtstrend bestätigen, droht ein weiteres Absinken in Richtung der SMA200 (43,80 EUR) oder das Schließen offener GAPs bei 46,11 EUR. 📉 DHL Aktie: Technischer Rückschlag im DAX heute 🚩 Gestern war für die Deutsche Post (DHL) ein Tag zum Vergessen. Während im gesamten DAX heute (Rückblick auf Montag) nur 5 Aktien im Plus schlossen, gehörten 35 Werte zu den Verlierern – angeführt von der DHL Aktie. Besonders bitter: Die dynamische Erholung vom Donnerstag der Vorwoche wurde vollständig wieder abgegeben. Damit notiert das Papier nun wieder unter der SMA50, was charttechnisch als Warnsignal gilt. Wichtige Chartmarken im Überblick: Widerstände: 47,15 EUR (SMA50), 47,93 EUR (SMA20 / 4h-Chart) und 48,21 EUR (SMA20 / Tageschart).

Unterstützungen: 46,11 EUR (GAP), 45,18 EUR (GAP) und die langfristig relevante SMA200 bei 43,80 EUR. 🏛️ Ausblick: Kann sich die Post-Aktie stabilisieren? 🔍 Die übergeordnete Prognose im Tageschart wird aktuell als neutral eingestuft, während das 4h-Chartbild bereits neutral bis bärisch wirkt. Um eine nachhaltige Entspannung zu erreichen, müsste die Aktie heute zwingend über die SMA50 zurückkehren und einen Tagesschluss darüber formatieren. Gelingt dies nicht, könnten die Bären den Kurs weiter in Richtung des Jahrestiefs drücken. Interessanterweise lautet die interne Tagesprognose trotz der gestrigen Schwäche vorerst "aufwärts", was auf eine mögliche technische Gegenreaktion hoffen lässt. DHL Aktie Analyse im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🏁 Fazit: Fokus auf die SMA200 Die DHL Aktie hat durch den gestrigen Ausverkauf viel Vertrauen verspielt. Wer den DAX heute handelt, sollte genau beobachten, ob die Unterstützung bei den offenen GAPs (46,11 EUR / 45,18 EUR) hält. Ein Fall unter diese Marken würde den Weg zur SMA200 ebnen, die in der Vergangenheit bereits mehrfach als belastbarer Support gedient hat. Nur ein schneller Wiederanstieg über 48,21 EUR würde das bullische Szenario der Vorwoche reaktivieren. DHL Aktie Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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