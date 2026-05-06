DAX Verlierer heute: Fresenius Medical Care unter Druck - Hannover Rück Aktie im Fokus

- Fresenius Medical Care mit einem Tagesverlust von 10,31 Prozent
- Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bärisch
- Die Hannover Rück Aktie bleibt trotz der Schwäche einzelner DAX-Werte für Anleger interessant
- Fresenius Medical Care mit einem Tagesverlust von 10,31 Prozent
- Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bärisch
- Die Hannover Rück Aktie bleibt trotz der Schwäche einzelner DAX-Werte für Anleger interessant
Per Xetra-Schluss am 05.05.2026 konnten 32 Aktien im DAX Gewinne verbuchen, lediglich acht Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Zu den größten DAX Verlierern zählte vor allem Fresenius Medical Care mit einem Minus von 10,31 Prozent. Ebenfalls schwächer präsentierten sich Fresenius SE mit einem Abschlag von 2,67 Prozent sowie Deutsche Post (DHL), die 1,28 Prozent verlor. Auch die Hannover Rück Aktie stand bei Anlegern verstärkt im Fokus.
► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME
⚡ Key Takeaways
- Fresenius Medical Care war mit einem Tagesverlust von 10,31 Prozent der größte DAX Verlierer und löste eine wichtige Seitwärtsrange nach unten auf.
- Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart klar bärisch, solange die Aktie unter SMA20 und SMA50 notiert.
- Die Hannover Rück Aktie bleibt trotz der Schwäche einzelner DAX-Werte für Anleger interessant, da defensive Titel in volatilen Marktphasen verstärkt nachgefragt werden.
Die Fresenius Medical Care Aktie (FME) war am Dienstag der größte DAX Verlierer. Das Papier verlor per Xetra-Schluss 10,31 Prozent und setzte damit seine charttechnische Schwäche der vergangenen Monate fort.
Fresenius Medical Care Aktie - Chartcheck im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Das Jahreshoch aus Mai 2025 wurde direkt für deutliche Gewinnmitnahmen genutzt. Die anschließende Schwächephase hielt bis Anfang August an. Nach einer kurzen Zwischenerholung kam es Anfang November erneut zu einem dynamischen Abverkauf. Seitdem bewegt sich die Aktie überwiegend seitwärts innerhalb einer breiten Handelsspanne.
Mit dem gestrigen Kursrutsch wurde diese Seitwärtsbox nun nach unten verlassen. Besonders negativ ist dabei zu bewerten, dass sich die Aktie weder von der SMA20 (aktuell 39,01 EUR) noch von der SMA50 (aktuell 39,10 EUR) nachhaltig lösen konnte. Erholungen wurden immer wieder verkauft.
Der gestrige Handel startete mit einem deutlichen GAP down und sorgte für eine klare bärische Eintrübung des Chartbildes.
Technische Einschätzung Tageschart
Solange die Aktie per Tagesschluss unter SMA20 und SMA50 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste bestehen. Mögliche Unterstützungen auf der Unterseite liegen bei:
- 32,50 EUR
- 30,19 EUR
Sollte der gestrige Kursrutsch kurzfristig nicht bestätigt werden, könnte sich zunächst eine technische Gegenbewegung einstellen. In diesem Fall wäre ein Schließen des offenen GAPs bei 38,45 EUR denkbar.
Übergeordnete Einschätzung Daily: bärisch
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4h-Chart: Schwäche bleibt dominant
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart wird die monatelange Seitwärtsphase noch deutlicher sichtbar. Die SMA200 bei aktuell 39,30 EUR fungierte zuletzt mehrfach als Unterstützung und Widerstand zugleich.
Der jüngste Versuch eines Ausbruchs nach oben scheiterte erneut. Im Anschluss fiel die Aktie unter alle relevanten Durchschnittslinien zurück.
Auch auf kurzfristiger Basis bleibt das Chartbild klar negativ.
Technische Einschätzung 4h-Chart
Solange die Aktie unter der SMA20 im 4h-Chart bei aktuell 38,13 EUR notiert, besteht das Risiko weiterer Abschläge.
Sollte es kurzfristig zu einer Gegenbewegung kommen, könnte diese zunächst bis an die SMA20 führen. Dort dürfte sich entscheiden, ob lediglich eine technische Erholung oder eine nachhaltigere Stabilisierung entsteht.
Übergeordnete Einschätzung 4h Chart: bärisch
Tagesprognose Fresenius Medical Care Aktie
Tendenz heute: abwärts
Widerstände
- 37,55 EUR
- 38,05 EUR
- 38,13 EUR
- 38,45 EUR (GAP)
- 38,90 EUR
- 39,00 EUR
- 39,01 EUR
- 39,10 EUR
- 39,30 EUR
- 40,76 EUR
- 41,68 EUR (GAP)
- 41,93 EUR
Unterstützungen
- 32,50 EUR
- 30,19 EUR
- 25,51 EUR
Hannover Rück Aktie ebenfalls im Anlegerfokus
Neben den aktuellen DAX Verlierern richtet sich der Blick vieler Anleger aktuell auch auf die Hannover Rück Aktie. Der Rückversicherer gehört zu den defensiveren DAX-Werten und wird insbesondere in volatilen Marktphasen häufig beobachtet. Anleger achten derzeit vor allem auf die weitere Entwicklung der Gewinnprognosen und die charttechnische Stabilität der Hannover Rück Aktie.
* Alle Kursdaten per Xetra-Schluss
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