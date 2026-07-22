DAX Verlierer: Hannover Rück Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse & Prognose

- Die Hannover Rück Aktie war mit einem Minus von 2,30% der größte DAX Verlierer
- Der Rückfall unter SMA20 und SMA200 verschlechtert das kurzfristige Chartbild
- Entscheidend bleibt, ob die SMA50 und anschließend die SMA200 als Unterstützung verteidigt werden können
- Die Hannover Rück Aktie war mit einem Minus von 2,30% der größte DAX Verlierer
- Der Rückfall unter SMA20 und SMA200 verschlechtert das kurzfristige Chartbild
- Entscheidend bleibt, ob die SMA50 und anschließend die SMA200 als Unterstützung verteidigt werden können
Zum Xetra-Schluss am 21.07.2026 schlossen 26 DAX-Aktien im Plus, während 14 Werte den Handel mit Abschlägen beendeten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Hannover Rück Aktie, die mit einem Minus von 2,30% den letzten Platz im deutschen Leitindex belegte. Dahinter folgten die Münchener Rück mit einem Rückgang von 2,16% sowie die Deutsche Telekom mit einem Minus von 1,68%.
► Hannover Rück ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1
📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways
- Die Hannover Rück Aktie war mit einem Minus von 2,30% der größte DAX Verlierer.
- Der Rückfall unter SMA20 und SMA200 verschlechtert das kurzfristige Chartbild.
- Entscheidend bleibt, ob die SMA50 und anschließend die SMA200 als Unterstützung verteidigt werden können.
Die Hannover Rück Aktie (HNR) verlor zum Xetra-Schluss 2,30% und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages.
Chartcheck Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Seit Januar 2026 stand die Hannover Rück Aktie unter Verkaufsdruck und fiel zunächst bis auf 233 EUR. Von dort setzte eine Erholung ein, die den Kurs zunächst bis an die Marke von 258 EUR führte. Nach einer kurzen Konsolidierung beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung, sodass die Aktie Ende April den Bereich um 280 EUR erreichte. Das Jahreshoch bei 281,20 EUR löste jedoch deutliche Gewinnmitnahmen aus. In der Folge gab die Aktie dynamisch nach. Eine Erholungsbewegung Mitte Mai endete bereits im Bereich von 250 EUR, bevor die Hannover Rück Aktie Anfang Juni auf ihr Jahrestief bei 223,60 EUR zurückfiel. Erst auf diesem Niveau setzte wieder Kaufinteresse ein, wodurch sich der Kurs erneut bis in den Bereich von 255 EUR erholen konnte. Dort fehlte allerdings die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch.
Technisch konnte die Aktie während der Erholung sowohl die SMA20 (246,96 EUR) als auch die SMA50 (239,38 EUR) überwinden. Anschließend gelang sogar der Anstieg über die SMA200, die aktuell bei 251,44 EUR verläuft. Diese langfristige Durchschnittslinie erwies sich jedoch erneut als starker Widerstand. Im gestrigen Handel fiel die Hannover Rück Aktie wieder unter die SMA200 sowie unter die SMA20 und beendete den Handelstag unter beiden gleitenden Durchschnitten.
Prognose Tageschart
Bestätigt sich der gestrige Tagesschluss heute, dürfte sich die Schwäche zunächst fortsetzen. In diesem Fall könnte die Hannover Rück Aktie bis an die SMA50 zurückfallen. Sollte auch diese Unterstützung per Tagesschluss unterschritten werden, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. Anschließend wäre ein Rücksetzer bis in den Bereich des Jahrestiefs möglich.
Kann die Aktie dagegen wieder über die SMA20 steigen, würde sich zunächst Potenzial bis an die SMA200 eröffnen. Ein nachhaltiges positives Signal entstünde allerdings erst, wenn sich die Hannover Rück Aktie per bestätigtem Tagesschluss wieder oberhalb der SMA200 etablieren kann.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
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Hannover Rück Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart zeigte sich die SMA200 (244,63 EUR) zuletzt als wichtige Orientierungsmarke. Die Hannover Rück Aktie pendelte mehrfach über und unter diesem gleitenden Durchschnitt, konnte sich zunächst jedoch im Bereich dieser Marke behaupten. Bereits Anfang Mai bremste die SMA20 (251,26 EUR) den Aufwärtsimpuls aus. Nach dem anschließenden Rücksetzer bis zum Jahrestief setzte erneut Kaufinteresse ein. Die Aktie überwand daraufhin sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (248,21 EUR) und stieg erneut über die SMA200.
In den vergangenen Handelswochen fungierte die SMA20 mehrfach als Unterstützung. Dieser Support wurde jedoch im gestrigen Handel aufgegeben. Gleichzeitig fiel die Aktie unter die SMA50 und schloss darunter. Positiv bleibt, dass die Hannover Rück Aktie aktuell noch oberhalb der SMA200 notiert. Solange diese Unterstützung hält, bestehen Chancen auf eine Stabilisierung. Sollte die SMA200 jedoch ebenfalls unterschritten werden, könnte sich die Schwäche in Richtung Jahrestief ausweiten. Ein Anstieg über die SMA20 würde dagegen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich die moderate Erholung fortsetzt.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral
Tagesprognose
Unsere Einschätzung für heute: abwärts
Widerstände
- 251,08 EUR
- 251,18 EUR
- 251,26 EUR
- 251,44 EUR
- 259,00 EUR (Gap)
- 264,40 EUR
- 269,00 EUR
- 275,20 EUR
Unterstützungen
- 248,21 EUR
- 246,96 EUR
- 244,63 EUR
- 239,38 EUR
- 236,38 EUR
- 233,40 EUR
- 228,40 EUR
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FAQ
Warum war die Hannover Rück Aktie DAX Verlierer?
Die Hannover Rück Aktie verlor zum Xetra-Schluss 2,30% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust unter allen DAX-Werten.
Welche Unterstützung ist jetzt wichtig?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die SMA50 bei 239,38 EUR. Darunter könnte das Jahrestief wieder in den Fokus rücken.
Wann verbessert sich das Chartbild?
Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 mit bestätigtem Tagesschluss würde die technischen Perspektiven wieder aufhellen.
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