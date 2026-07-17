DAX Verlierer: Infineon Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse & Prognose

- Die Infineon Aktie war mit -4,80% der größte DAX Verlierer des Handelstags
- Unterhalb der SMA200 bleibt das technische Chartbild klar bärisch
- Die Unterstützungszone um 60,57 EUR rückt als nächstes mögliches Kursziel in den Fokus
- Die Infineon Aktie war mit -4,80% der größte DAX Verlierer des Handelstags
- Unterhalb der SMA200 bleibt das technische Chartbild klar bärisch
- Die Unterstützungszone um 60,57 EUR rückt als nächstes mögliches Kursziel in den Fokus
Zum Xetra-Schluss am 16.07.2026 schlossen 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien Kursverluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Infineon Aktie, die mit einem Minus von 4,80% den schwächsten Handelstag im deutschen Leitindex verbuchte. Ebenfalls unter Druck standen Siemens Energy (-2,67%) und E.ON (-1,98%).
► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways
- Die Infineon Aktie war mit -4,80% der größte DAX Verlierer des Handelstags.
- Unterhalb der SMA200 bleibt das technische Chartbild klar bärisch.
- Die Unterstützungszone um 60,57 EUR rückt als nächstes mögliches Kursziel in den Fokus.
DAX Verlierer: Infineon Aktie verliert 4,80%
Die Infineon Aktie gab zum Xetra-Schluss 4,80% nach und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.
Infineon Aktie - Chartcheck im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch auf der Oberseite, wodurch das Papier bis auf 48,22 EUR anstieg. Anschließend setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs unter die Marke von 40 EUR zurückführten. Dort stabilisierte sich die Aktie zunächst, bevor eine neue Aufwärtsbewegung mit einem Gap über 40 EUR startete. Das Anfang Juni markierte Hoch wurde jedoch erneut verkauft. Im Zuge dieser Bewegung fiel die Infineon Aktie zunächst an die SMA20 (aktuell 75,93 EUR), wo zunächst eine Stabilisierung gelang. Nach einer kurzen Erholung setzte sich der Verkaufsdruck jedoch fort. Weder die SMA20 noch die SMA50 (aktuell 75,16 EUR) konnten den Kursrückgang nachhaltig stoppen. Inzwischen hat sich die Aktie per bestätigter Tageskerze unter der SMA50 etabliert. Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt.
Unser Kursziel auf der Unterseite bei 64,78 EUR wurde im gestrigen Handel erreicht und leicht unterschritten. Solange keine nachhaltige Erholungsbewegung gelingt, dominieren die Abwärtsrisiken. Setzt sich die Schwäche fort, rückt der Bereich um 60,57 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Gelingt dagegen eine Gegenbewegung und wird der gestrige Tagesschluss heute nicht bestätigt, könnte die Infineon Aktie zunächst bis 69,08 EUR steigen. Anschließend dürfte die SMA50 als nächster relevanter Widerstand in den Mittelpunkt rücken.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
YouTube Trading Videos
Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Ausbruch nach oben. Der Kurs etablierte sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte. Rücksetzer wurden zunächst zuverlässig an der SMA20 (aktuell 69,87 EUR) aufgefangen. Zusätzlich bot die SMA50 (aktuell 74,65 EUR) im Juni Unterstützung. Mit dem Abverkauf des Jahreshochs erhöhte sich jedoch der Verkaufsdruck deutlich. Nach einem Rücksetzer an SMA20 und SMA50 fiel die Aktie schließlich auch unter die SMA200 (aktuell 69,47 EUR). Erholungsversuche über die SMA20 scheiterten bislang.
Solange die Infineon Aktie unter der SMA200 notiert, bleibt der mittelfristige Fokus auf der Unterseite. Das im Tageschart genannte Kursziel bleibt damit weiterhin relevant. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die SMA200 und anschließend über die SMA20 würde das technische Bild wieder auf neutral verbessern. Da beide Durchschnittslinien derzeit eng beieinander liegen, wird für einen Ausbruch entsprechendes Momentum erforderlich sein.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch
Tagesprognose für die Infineon Aktie
Aus technischer Sicht bleibt die kurzfristige Tendenz abwärtsgerichtet. Solange keine Rückeroberung der SMA200 und der SMA20 gelingt, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste.
Widerstände
- 67,42 EUR
- 69,47 EUR (SMA200)
- 69,79 EUR
- 69,87 EUR (SMA20)
- 74,65 EUR (SMA50)
- 75,16 EUR
- 75,84 EUR (Gap)
- 75,93 EUR
- 76,59 EUR
- 86,31 EUR (Gap)
- 88,80 EUR
Unterstützungen
- 59,84 EUR
- 58,63 EUR
- 51,59 EUR
- 49,54 EUR (Gap)
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
FAQ
Warum war die Infineon Aktie der größte DAX Verlierer?
Die Infineon Aktie verlor zum Xetra-Schluss 4,80% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust aller DAX-Unternehmen.
Wie ist die Chartlage der Infineon Aktie?
Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie SMA50 und SMA200. Damit überwiegen derzeit die Abwärtsrisiken.
Welche Marken sind bei der Infineon Aktie jetzt wichtig?
Auf der Unterseite gilt der Bereich um 60,57 EUR als wichtige Zielzone. Auf der Oberseite liegen die ersten relevanten Widerstände bei 69,47 EUR und 69,87 EUR.
DAX Gewinner am Donnerstag: Symrise Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: Europäische Indizes geben angesichts der Spannungen zwischen den USA und dem Iran nach📉 Halbleiter stehen unter Druck
Netflix Aktie: Gemischte Signale beim Streaming-König
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 17.07.26 - Aktuelle Einschätzung
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.