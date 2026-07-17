DAX Verlierer: Infineon Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse & Prognose

Zum Xetra-Schluss am 16.07.2026 schlossen 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien Kursverluste verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern gehörte die Infineon Aktie, die mit einem Minus von 4,80% den schwächsten Handelstag im deutschen Leitindex verbuchte. Ebenfalls unter Druck standen Siemens Energy (-2,67%) und E.ON (-1,98%).

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit -4,80% der größte DAX Verlierer des Handelstags.

war mit -4,80% der größte des Handelstags. Unterhalb der SMA200 bleibt das technische Chartbild klar bärisch.

Die Unterstützungszone um 60,57 EUR rückt als nächstes mögliches Kursziel in den Fokus.

DAX Verlierer: Infineon Aktie verliert 4,80%

Die Infineon Aktie gab zum Xetra-Schluss 4,80% nach und war damit der größte DAX Verlierer des Tages.

Infineon Aktie - Chartcheck im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch auf der Oberseite, wodurch das Papier bis auf 48,22 EUR anstieg. Anschließend setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs unter die Marke von 40 EUR zurückführten. Dort stabilisierte sich die Aktie zunächst, bevor eine neue Aufwärtsbewegung mit einem Gap über 40 EUR startete. Das Anfang Juni markierte Hoch wurde jedoch erneut verkauft. Im Zuge dieser Bewegung fiel die Infineon Aktie zunächst an die SMA20 (aktuell 75,93 EUR), wo zunächst eine Stabilisierung gelang. Nach einer kurzen Erholung setzte sich der Verkaufsdruck jedoch fort. Weder die SMA20 noch die SMA50 (aktuell 75,16 EUR) konnten den Kursrückgang nachhaltig stoppen. Inzwischen hat sich die Aktie per bestätigter Tageskerze unter der SMA50 etabliert. Damit hat sich das Chartbild deutlich eingetrübt.

Unser Kursziel auf der Unterseite bei 64,78 EUR wurde im gestrigen Handel erreicht und leicht unterschritten. Solange keine nachhaltige Erholungsbewegung gelingt, dominieren die Abwärtsrisiken. Setzt sich die Schwäche fort, rückt der Bereich um 60,57 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Gelingt dagegen eine Gegenbewegung und wird der gestrige Tagesschluss heute nicht bestätigt, könnte die Infineon Aktie zunächst bis 69,08 EUR steigen. Anschließend dürfte die SMA50 als nächster relevanter Widerstand in den Mittelpunkt rücken.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Ausbruch nach oben. Der Kurs etablierte sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte. Rücksetzer wurden zunächst zuverlässig an der SMA20 (aktuell 69,87 EUR) aufgefangen. Zusätzlich bot die SMA50 (aktuell 74,65 EUR) im Juni Unterstützung. Mit dem Abverkauf des Jahreshochs erhöhte sich jedoch der Verkaufsdruck deutlich. Nach einem Rücksetzer an SMA20 und SMA50 fiel die Aktie schließlich auch unter die SMA200 (aktuell 69,47 EUR). Erholungsversuche über die SMA20 scheiterten bislang.

Solange die Infineon Aktie unter der SMA200 notiert, bleibt der mittelfristige Fokus auf der Unterseite. Das im Tageschart genannte Kursziel bleibt damit weiterhin relevant. Erst ein nachhaltiger Anstieg zurück über die SMA200 und anschließend über die SMA20 würde das technische Bild wieder auf neutral verbessern. Da beide Durchschnittslinien derzeit eng beieinander liegen, wird für einen Ausbruch entsprechendes Momentum erforderlich sein.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Aus technischer Sicht bleibt die kurzfristige Tendenz abwärtsgerichtet. Solange keine Rückeroberung der SMA200 und der SMA20 gelingt, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste.

Widerstände

67,42 EUR

69,47 EUR (SMA200)

69,79 EUR

69,87 EUR (SMA20)

74,65 EUR (SMA50)

75,16 EUR

75,84 EUR (Gap)

75,93 EUR

76,59 EUR

86,31 EUR (Gap)

88,80 EUR

Unterstützungen

59,84 EUR

58,63 EUR

51,59 EUR

49,54 EUR (Gap)

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FAQ

Warum war die Infineon Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Infineon Aktie verlor zum Xetra-Schluss 4,80% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust aller DAX-Unternehmen.

Wie ist die Chartlage der Infineon Aktie?

Die Aktie notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie SMA50 und SMA200. Damit überwiegen derzeit die Abwärtsrisiken.

Welche Marken sind bei der Infineon Aktie jetzt wichtig?

Auf der Unterseite gilt der Bereich um 60,57 EUR als wichtige Zielzone. Auf der Oberseite liegen die ersten relevanten Widerstände bei 69,47 EUR und 69,87 EUR.