DAX Verlierer: Infineon Aktie fällt 5,75% - Chartanalyse

Am Donnerstag (23.07.2026) überwogen die Verluste im DAX. Zum Xetra-Schluss notierten lediglich 13 Aktien im Plus, während 27 Werte den Handel im Minus beendeten. Größter DAX Verlierer war die Infineon Aktie, die um 5,75% nachgab. Dahinter folgten die Commerzbank mit einem Minus von 4,92% sowie Zalando mit einem Abschlag von 4,44%.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 5,75% der größte DAX Verlierer .

war mit einem Minus von 5,75% der größte . Die SMA20 ist kurzfristig die wichtigste Unterstützungsmarke.

Unterhalb von 64,35 EUR könnte sich die Korrektur weiter in Richtung 60,61 EUR ausdehnen.

DAX Verlierer: Infineon Aktie verliert 5,75%

Die Infineon Aktie (IFX) verzeichnete zum Xetra-Schluss einen Kursverlust von 5,75% und war damit der schwächste Wert im DAX. Nach einer Erholung in den vergangenen Handelstagen geriet der Halbleiterwert erneut unter Druck und gab einen Großteil der jüngsten Gewinne wieder ab.

Infineon Aktie im Tageschart: Technisches Bild eingetrübt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Erst zu Jahresbeginn gelang der Ausbruch auf der Oberseite, wodurch sich der Wert dynamisch bis auf 48,22 EUR verteuerte. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs zeitweise unter die Marke von 40 EUR drückten. Nach der Stabilisierung folgte eine deutliche Erholung. Mit einem Gap nach oben wurde die 40-EUR-Marke zurückerobert, ehe die Aktie kontinuierlich weiter zulegen konnte. Das Anfang Juni markierte Hoch wurde jedoch erneut verkauft. Im weiteren Verlauf fiel die Infineon Aktie zunächst an die SMA20, die aktuell bei 71,90 EUR verläuft. Dort stabilisierte sich der Wert zunächst und bestätigte das vorherige Hoch. Anschließend setzte jedoch erneut Verkaufsdruck ein. Sowohl die SMA20 als auch die SMA50 bei aktuell 75,48 EUR konnten den Rückgang nicht stoppen. In den vergangenen Handelstagen etablierte sich die Aktie unterhalb der SMA20.

Damit hat sich das Chartbild auf Tagesbasis eingetrübt. Zwar konnte sich die Infineon Aktie zwischenzeitlich etwas erholen, die kräftige rote Tageskerze vom Donnerstag signalisiert jedoch erneut zunehmenden Verkaufsdruck. Bestätigt sich dieses Signal im heutigen Handel, dürfte zunächst das offene Gap bei 64,35 EUR in den Fokus rücken. Gelingt dort keine Stabilisierung, könnte sich die Schwäche bis in den Bereich von 60,61 EUR ausweiten. Kann sich dagegen eine grüne Tageskerze etablieren, besteht die Chance auf eine Erholung bis an die SMA20. Dort dürfte sich entscheiden, ob sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen kann.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral.

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart: SMA20 als Schlüsselmarke

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Aufwärtstrend. Der Kurs etablierte sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte. Rücksetzer wurden zunächst zuverlässig an der SMA20 (aktuell 65,57 EUR) aufgefangen. Im Juni lieferte zusätzlich die SMA50 bei derzeit 70,26 EUR Unterstützung. Nach dem Jahreshoch nahm der Verkaufsdruck allerdings deutlich zu. Die Aktie fiel zunächst an SMA20 und SMA50 zurück und unterschritt später auch die SMA200 bei aktuell 70,90 EUR.

Aus dem 4-Stunden-Chart lässt sich erkennen, dass die Infineon Aktie zwar zwischenzeitlich wieder über die SMA20 steigen konnte, der Anstieg jedoch vor den Widerständen an SMA50 und SMA200 endete. Im gestrigen Handel fiel der Kurs erneut bis an die SMA20 zurück. Für den heutigen Handel bleibt diese Durchschnittslinie die entscheidende Unterstützung. Hält die SMA20, könnte die Aktie zunächst das Gap bei 68,41 EUR schließen. Ob anschließend genügend Dynamik für einen Anstieg bis an die SMA50 vorhanden ist, bleibt abzuwarten. Geht die SMA20 dagegen verloren, dürfte sich die Schwäche fortsetzen. In diesem Fall rücken die bereits im Tageschart genannten Unterstützungszonen erneut in den Fokus.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bärisch.

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Nach unserer Einschätzung bestehen für den heutigen Handel zunächst Chancen auf eine technische Gegenbewegung. Entscheidend bleibt jedoch, ob die Infineon Aktie die Unterstützung an der SMA20 verteidigen kann.

Widerstände

67,21 EUR

68,41 EUR (Gap)

70,26 EUR

70,90 EUR

71,90 EUR

72,83 EUR

75,37 EUR

75,48 EUR

75,84 EUR (Gap)

76,91 EUR

77,25 EUR

Unterstützungen

65,57 EUR

65,18 EUR

64,35 EUR (Gap)

58,63 EUR

52,38 EUR (Gap)

49,54 EUR (Gap)

Experten Fazit

Die Infineon Aktie war am Donnerstag der größte DAX Verlierer und hat das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt. Kurzfristig entscheidet die SMA20 darüber, ob eine technische Erholung möglich bleibt oder sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützungen fortsetzt.

DER DEUTSCHE INDEX