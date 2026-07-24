Alphabet Aktie unter Druck trotz Rekordzahlen - Börse Aktuell: KI-Investitionen belasten kurzfristig

- Die Alphabet-Aktie (GOOGL.US) hat gegenüber ihrem Allzeithoch von rund 407 US-Dollar pro Aktie mehr als 20 % an Wert verloren.
- Die Aktie fiel gestern unter ihren exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA200).
- Das Unternehmen verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum im Cloud-Geschäft, während die fundamentale Bewertung nach wie vor relativ attraktiv erscheint.
- Der freie Cashflow (FCF) war im letzten Quartal zum ersten Mal seit dem Börsengang von Alphabet negativ, was in erster Linie auf rekordhohe Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen ist.
- Die Alphabet-Aktie (GOOGL.US) hat gegenüber ihrem Allzeithoch von rund 407 US-Dollar pro Aktie mehr als 20 % an Wert verloren.
- Die Aktie fiel gestern unter ihren exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA200).
- Das Unternehmen verzeichnet weiterhin ein starkes Wachstum im Cloud-Geschäft, während die fundamentale Bewertung nach wie vor relativ attraktiv erscheint.
- Der freie Cashflow (FCF) war im letzten Quartal zum ersten Mal seit dem Börsengang von Alphabet negativ, was in erster Linie auf rekordhohe Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen ist.
Die Alphabet Aktie geriet nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck, obwohl der Google-Konzern die Erwartungen deutlich übertraf. Anleger sorgen sich vor allem über die massiv steigenden Investitionen in künstliche Intelligenz und den damit verbundenen temporär negativen freien Cashflow. Gleichzeitig entwickelt sich Google Cloud immer stärker zu einem der wichtigsten Wachstumstreiber des Unternehmens. Langfristig könnten die hohen KI-Investitionen die Profitabilität deutlich steigern. Bei Börse Aktuell werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Kennzahlen und den Ausblick.
► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL
Google Cloud entwickelt sich zu einer der wichtigsten Wachstumssäulen
Google Cloud hat sich innerhalb weniger Jahre von einem verlustreichen Geschäftsbereich zu einem zentralen Gewinnmotor von Alphabet entwickelt. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 82% auf knapp 25 Mrd. USD. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge auf fast 36%. Diese Kombination aus starkem Wachstum und steigender Profitabilität ist selbst unter den größten Technologiekonzernen außergewöhnlich.
Erst Anfang 2023 erreichte Google Cloud die Gewinnschwelle. Seitdem hat sich das Wachstum kontinuierlich beschleunigt - von 28% auf 48%, anschließend auf 63% und nun auf 82%. Alphabet führt diese Entwicklung auf die hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur, Plattformen für die Entwicklung von KI-Anwendungen sowie klassischen Cloud-Diensten wie Datenbanken, Speicherlösungen und Cybersicherheit zurück. Im jüngsten Quartal erwirtschaftete Google Cloud nahezu die Hälfte des zusätzlichen Konzernumsatzes sowie rund zwei Drittel des zusätzlichen operativen Gewinns. Damit entwickelt sich die Sparte zunehmend vom Ergänzungsgeschäft zum wichtigsten Ertragstreiber neben dem Werbegeschäft.
Rekordnachfrage nach KI dürfte das Wachstum langfristig stützen
Ein weiterer Wachstumstreiber ist der Rekord-Auftragsbestand von Google Cloud. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen zum Quartalsende auf rund 514 Mrd. USD und erhöhten sich gegenüber dem Vorquartal um weitere 52 Mrd. USD. Darin enthalten sind inzwischen auch Verkäufe der firmeneigenen TPU-Prozessoren, die für das Training von KI-Modellen eingesetzt werden. Dies verdeutlicht, dass Alphabet zunehmend in der Lage ist, seine eigene KI-Hardware erfolgreich zu vermarkten.
Parallel dazu erhöht Alphabet die Investitionen deutlich. Die Quartalsausgaben für Investitionen stiegen auf rund 45 Mrd. USD und führten vorübergehend zu einem negativen freien Cashflow. Das Management nimmt diesen kurzfristigen Belastungsfaktor bewusst in Kauf, um eine Infrastruktur aufzubauen, die künftig deutlich höhere Umsätze und Gewinne ermöglichen soll. Sollte die Nachfrage nach KI-Anwendungen auf dem aktuellen Niveau bleiben, könnte Google Cloud langfristig zu einem der profitabelsten Geschäftsbereiche von Alphabet werden und die derzeit hohen Investitionen rechtfertigen.
Alphabet Aktie: Charttechnischer Ausblick
Die Alphabet Aktie ist im Tageschart unter den exponentiellen 200-Tage-Durchschnitt (EMA200) gefallen. Seit dem Sommer 2025 war dies erst das dritte Mal. In den beiden vorherigen Fällen gelang der Aktie relativ schnell die Rückkehr über diesen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Für ein positives charttechnisches Signal müsste die Aktie zunächst die Marke von 320 USD zurückerobern. Anschließend könnte ein Anstieg in Richtung 370 USD folgen.
Fundamental präsentiert sich Alphabet weiterhin stark. Gleichzeitig besitzen die umfangreichen KI-Investitionen das Potenzial, langfristig erhebliche Erträge zu generieren. Solange Investoren darauf vertrauen, dass sich diese Investitionen auszahlen, dürfte der EMA200 weiterhin als wichtige Unterstützung für langfristig orientierte Anleger dienen. Zu den größten Risiken zählen ein schwierigeres makroökonomisches Umfeld, steigende Ölpreise sowie mögliche Zinserhöhungen in den USA und Europa. Dennoch wächst die Weltwirtschaft weiterhin solide und bietet dem Technologiesektor Rückenwind.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Umsatz, Nettogewinn und freier Cashflow
Alphabet steigerte den Quartalsumsatz auf rund 119,8 Mrd. USD und setzte damit den Wachstumstrend fort. Der ausgewiesene Nettogewinn erhöhte sich auf etwa 112,2 Mrd. USD. Dieses Ergebnis spiegelt allerdings nicht ausschließlich die operative Entwicklung wider. Ein erheblicher Teil des Gewinnanstiegs stammt aus einem einmaligen Bewertungseffekt bei börsennotierten Beteiligungen. Dadurch stieg die Nettomarge auf außergewöhnliche 93,7%, was kein nachhaltiges Profitabilitätsniveau darstellt.
Für Investoren sind daher insbesondere die Entwicklung der Werbeerlöse, das Wachstum von Google Cloud sowie die operativen Margen entscheidend. Die Free-Cashflow-Marge fiel gleichzeitig auf -4,9%. Ursache sind die Rekordinvestitionen in Rechenzentren, Server und KI-Infrastruktur. Der negative freie Cashflow signalisiert daher keine operative Schwäche, sondern den hohen Kapitalbedarf im globalen KI-Wettbewerb. Entscheidend wird sein, ob diese Investitionen künftig zu dauerhaft höheren Umsätzen und einer steigenden Produktivität führen.
Quelle: XTB Research Team
Liquidität bleibt eine der größten Stärken
Alphabet verfügt über rund 242,5 Mrd. USD an liquiden Mitteln sowie kurzfristigen Anlagen. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf rund 343,5 Mrd. USD und verschafft dem Unternehmen enorme finanzielle Flexibilität. Dadurch kann Alphabet seine milliardenschweren KI-Investitionen finanzieren, ohne in größerem Umfang auf Fremdkapital angewiesen zu sein.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) stieg auf 80,2%, die Gesamtkapitalrendite (ROA) auf 55,2%. Beide Kennzahlen wurden allerdings ebenfalls durch den einmaligen Bewertungseffekt deutlich verzerrt und sollten daher nicht als nachhaltige Profitabilitätskennzahlen interpretiert werden. Auch bereinigt bleibt die Kapitalrendite dank der dominierenden Marktstellung im digitalen Werbegeschäft und des starken Cloud-Wachstums auf einem sehr hohen Niveau.
Quelle: XTB Research Team
Bilanz bleibt trotz Rekordinvestitionen äußerst solide
Alphabet verfügt weiterhin über einen Netto-Cashbestand von rund 129,7 Mrd. USD. Die liquiden Mittel übersteigen damit die gesamten Finanzverbindlichkeiten deutlich. Mit einem Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von lediglich 0,2 und einer Current Ratio von 2,7 weist Alphabet weiterhin eine der stärksten Bilanzen im Technologiesektor auf. Die größte Belastung bleibt der freie Cashflow, der aufgrund der hohen Investitionen in Rechenzentren, KI-Chips und Infrastruktur auf rund -5,9 Mrd. USD zurückging. Ursache hierfür ist jedoch keine Liquiditätsknappheit, sondern die strategische Entscheidung des Managements, Investitionen vorzuziehen.
Für Anleger wird künftig entscheidend sein, ob sich die milliardenschweren KI-Ausgaben in entsprechend steigenden Erträgen niederschlagen. Gelingt dies, könnten die heutigen Rekordinvestitionen langfristig zu den profitabelsten strategischen Entscheidungen der Unternehmensgeschichte zählen.
Quelle: XTB Research Team
Eryk Szmyd, Finanzmarktanalyst bei XTB
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