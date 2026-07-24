Volkswagen Aktie im Tief: Deutlich weniger Gewinn im Q2 & Stellenabbau kündigen sich an

Der Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen gerät zunehmend in unruhiges Fahrwasser. Wie das Unternehmen mitteilte, sank das Konzernergebnis im zweiten Quartal nach Steuern drastisch um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro (im Vergleich zu 2,29 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum). Neben schwächelnden Verkaufszahlen korrigierte der Konzern auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten. Für Anleger, die im traditionellen Automobilsektor nach lukrativen Einstiegschancen suchen und günstige Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Bietet die Volkswagen Aktie nach den jüngsten Hiobsbotschaften eine attraktive Value-Chance oder überwiegen die strukturellen Risiken?

► Volkswagen WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3.DE

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Volkswagen Aktie

1. 📉 Drastischer Gewinneinbruch & gesenkte Umsatzprognose

Ergebnisabsturz: Der Nettogewinn im zweiten Quartal sackte um fast ein Drittel von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro ab. Bereits im Vorjahr war der Gewinn um 36 Prozent eingebrochen.

Umsatzkorrektur: Für das Gesamtjahr rechnet VW nun mit einem Umsatzrückgang von bis zu 3 Prozent – anstelle des ursprünglich angestrebten Wachstums von bis zu 3 Prozent.

Lichtblick Marge: Die operative Gewinnmarge soll im Gesamtjahr weiterhin zwischen 4 und 5,5 Prozent liegen. VW-Chef Oliver Blume strebt ungeachtet des Gegenwinds ein „robustes Ergebnis über Vorjahresniveau“ an.

2. Einbruch im China-Geschäft & globale Lieferrückgänge

Weniger Auslieferungen: Die weltweiten Fahrzeugauslieferungen fielen im Quartal um knapp 9 Prozent auf 2,08 Millionen Einheiten.

Sorgenkind China: Besonders hart trifft es VW im wichtigsten Einzelmarkt China, wo die Verkäufe um mehr als ein Drittel auf 424.300 Fahrzeuge einbrachen.

Belastungsfaktoren: Als Gründe nennt das Management geopolitische Spannungen, Kriege, Zölle sowie den extremen Konkurrenzdruck durch heimische E-Auto-Hersteller.

3. ✂️ Hartes Sparprogramm: Stellenabbau und Werksschließungen

Personalabbau: Als Reaktion auf den Gewinneinbruch leitet das Management deutliche Sparmaßnahmen ein. Weltweit stehen bis zu 50.000 Stellen auf der Kippe, weitere 50.000 Arbeitsplätze sollen bis 2030 abgebaut werden.

Werksschließungen: In Deutschland stehen vier Standorte zur Disposition, um die Fixkosten drastisch zu senken und die Effizienz des Konzerns zu steigern.

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🔍 Fazit: Jetzt die Volkswagen Aktie kaufen?

Volkswagen befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation und kämpft mit massivem Gegenwind auf den Weltmärkten – allen voran in China. Das eingeleitete Sparprogramm mit Werksschließungen und Stellenabbau verdeutlicht jedoch den Ernst der Lage und den festen Willen des Managements, die Kostenstruktur nachhaltig zu verbessern.

Wer auf der Suche nach einer günstigen Turnaround-Chance ist und antizyklisch europäische Aktien kaufen möchte, findet bei der Volkswagen Aktie sehr niedrige Bewertungskennzahlen vor. Ein Einstieg erfordert jedoch Geduld und eine hohe Risikobereitschaft, bis die Restrukturierungsmaßnahmen greifen und sich der Absatz auf dem chinesischen Markt stabilisiert.

Volkswagen Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Volkswagen Aktie

Warum ist der Gewinn der Volkswagen Aktie im zweiten Quartal so stark eingebrochen?

Der Gewinn nach Steuern sank im Q2 um 32,9 % auf 1,54 Milliarden Euro. Hauptursachen waren rückläufige Auslieferungen (knapp -9 %), geopolitische Spannungen, Zölle und vor allem ein Verfalleinbruch auf dem chinesischen Markt um mehr als ein Drittel.

Welche Sparmaßnahmen plant Volkswagen zur Sanierung?

VW-Chef Oliver Blume hat deutliche Sparmaßnahmen angekündigt. Dazu gehören der Abbau von bis zu 50.000 Stellen weltweit (weitere 50.000 bis 2030) sowie die mögliche Schließung von vier Werken in Deutschland, um die Fixkosten spürbar zu reduzieren.

Sollte man jetzt die Volkswagen Aktie kaufen?

Die Aktie ist durch die aktuellen Hiobsbotschaften historisch günstig bewertet und weist ein hohes Erholungspotenzial auf, falls die Sparmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. Für vorsichtige Investoren empfiehlt es sich jedoch abzuwarten, bis sich das Geschäft in China stabilisiert und erste Erfolge des Stellenabbaus sichtbar werden.