SAP Aktie: Quartalszahlen überzeugen | Börse aktuell

Das Wichtigste in Kürze Die SAP Aktie profitiert vor allem vom stärker als erwarteten Wachstum im Cloud-Geschäft.

profitiert vor allem vom stärker als erwarteten Wachstum im Cloud-Geschäft. Trotz verfehlter Gewinnprognosen honoriert der Markt die starke operative Entwicklung.

Die solide Bilanz und hohe Liquidität schaffen Spielraum für weiteres Wachstum und Investitionen.

Die SAP Aktie zählt zu den führenden Werten im europäischen Technologiesektor. Dennoch gehörte sie in den vergangenen Quartalen trotz steigender Umsätze und Gewinne zu den schwächeren Performern. Dieses Bild zeigt sich nicht nur bei SAP, sondern in weiten Teilen der SaaS-Branche. An der Börse aktuell dominieren weiterhin Sorgen, dass Künstliche Intelligenz etablierte Softwareanbieter unter Druck setzen könnte. Selbst solide Quartalsergebnisse konnten diese Skepsis bislang kaum ausräumen. ► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP SAP Prognose im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SAP überzeugt mit gemischten Quartalszahlen Wie bereits bei ServiceNow standen auch diesmal Umsatz und Gewinn je Aktie zwar im Fokus, für Anleger waren jedoch vor allem die Cloud-Kennzahlen entscheidend. Umsatz: 9,88 Mrd. Euro (erwartet: rund 9,85 Mrd. Euro)

Gewinn je Aktie: 1,59 Euro (erwartet: 1,75 Euro)

Operativer Gewinn: 2,74 Mrd. Euro (erwartet: 2,9 Mrd. Euro) Angesichts der zuletzt schwachen Marktstimmung hätte ein Verfehlen der Erwartungen eigentlich deutlichen Verkaufsdruck auslösen können. Stattdessen legte die SAP Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen zu. Cloud-Geschäft wird zum Kurstreiber der SAP Aktie Der wichtigste Faktor für die Kursreaktion war das Cloud-Geschäft, das künftig zum zentralen Gewinnmotor des Unternehmens werden soll. Genau hier konnte SAP positiv überraschen. Das Wachstum der Cloud-Aufträge beschleunigte sich auf 26% im Jahresvergleich und lag damit über den Markterwartungen von 24%. Damit sendet SAP ein klares Signal, dass das strategisch wichtigste Geschäftsfeld weiterhin dynamisch wächst und die Transformation erfolgreich voranschreitet. Ausblick: SAP finanziell hervorragend aufgestellt Die aktuellen Geschäftszahlen zeigen zunehmend, dass der Markt den Einfluss von KI auf das Unternehmen möglicherweise überschätzt hat. Gleichzeitig wurden die Kosten der Transformation offenbar unterschätzt. Dennoch präsentiert sich SAP finanziell so stark wie lange nicht. Nettoliquidität von rund 2,2 Mrd. Euro nach zuvor höherer Nettoverschuldung

Eigenkapitalquote deutlich gestärkt, Verschuldungsgrad nur noch bei 0,2

Freier Cashflow im vergangenen Quartal bei rund 3,2 Mrd. Euro Fundamental verfügt SAP damit über eine der stärksten Bilanzen im europäischen Technologiesektor. Das verschafft dem Unternehmen erhebliche finanzielle Flexibilität, um weiteres Wachstum zu finanzieren, Übernahmen zu tätigen oder Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Zwar belasten die Investitionen in die Transformation kurzfristig die Margen, insgesamt wirkt SAP jedoch gut auf die Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet. Vieles spricht dafür, dass die SAP Aktie derzeit an der Börse aktuell konservativer bewertet wird, als es die operative Entwicklung rechtfertigt. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Entscheidend war das starke Wachstum im Cloud-Geschäft, das die Erwartungen übertraf und für Anleger aktuell wichtiger ist als die kurzfristige Gewinnentwicklung. Wie stark wächst das Cloud-Geschäft von SAP?

Die Cloud-Aufträge stiegen um 26% im Jahresvergleich und lagen damit über den Markterwartungen von 24%. Wie ist der Ausblick für die SAP Aktie?

Dank einer starken Bilanz, hoher Liquidität und anhaltendem Cloud-Wachstum bleibt der langfristige Ausblick positiv, auch wenn die Transformation kurzfristig auf die Margen drückt.

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