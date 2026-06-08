DAX Verlierer heute: Infineon Aktie mit 10,10% Tagesverlust an der DAX-Spitze

Zum Xetra-Schluss am Freitag (05.06.2026) konnten 24 DAX-Werte Gewinne verbuchen, während 16 Aktien den Handelstag im Minus beendeten. An der Spitze der DAX Verlierer stand die Infineon Aktie, die um deutliche 10,10 Prozent nachgab. Ebenfalls schwächer präsentierten sich Mercedes-Benz mit einem Minus von 2,41 Prozent sowie Vonovia mit einem Abschlag von 1,63 Prozent.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

⚡ Key Takeaways

Infineon größter DAX Verlierer: Die Infineon Aktie verlor zum Xetra-Schluss 10,10 % und war damit der schwächste Wert im DAX. Auslöser waren vor allem Gewinnmitnahmen nach dem zuvor erreichten Jahreshoch.

Die Infineon Aktie verlor zum Xetra-Schluss 10,10 % und war damit der schwächste Wert im DAX. Auslöser waren vor allem Gewinnmitnahmen nach dem zuvor erreichten Jahreshoch. Aufwärtstrend weiterhin intakt: Trotz des deutlichen Rücksetzers bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch. Solange die Infineon Aktie oberhalb der SMA20 bei 73,51 EUR notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Trotz des deutlichen Rücksetzers bleibt das übergeordnete Chartbild bullisch. Solange die Infineon Aktie oberhalb der SMA20 bei 73,51 EUR notiert, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Wichtige Marken im Fokus: Kurzfristig sind die SMA20 als Unterstützung sowie das offene Gap bei 82,26 EUR und das Jahreshoch bei 88,36 EUR als Widerstände entscheidend. Ein Bruch der SMA20 könnte das Chartbild merklich eintrüben.

DAX Verlierer: Infineon Aktie verliert 10,10 Prozent

Die Infineon Aktie (IFX) war am Freitag der größte DAX Verlierer. Mit einem Tagesverlust von 10,10 Prozent führte der Halbleiterwert die Liste der schwächsten DAX-Titel an.

Trotz des deutlichen Rücksetzers bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend der Infineon Aktie intakt. Anleger nutzten das zuvor erreichte Jahreshoch für Gewinnmitnahmen, nachdem sich das Papier in den vergangenen Monaten sehr dynamisch entwickelt hatte.

Infineon Aktie im Tageschart: Gewinnmitnahmen nach neuem Jahreshoch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Erst zu Jahresbeginn gelang der nachhaltige Ausbruch nach oben. In der Folge stieg die Aktie zunächst bis auf 48,22 EUR und setzte anschließend zu einer Konsolidierung an.

Nach einer Stabilisierung unterhalb der Marke von 40 EUR konnte sich die Infineon Aktie erneut erholen. Unterstützt durch ein Aufwärts-GAP über die 40-EUR-Marke entwickelte sich ein neuer Aufwärtstrend. In der vergangenen Handelswoche markierte der Wert ein neues Jahreshoch, bevor in den letzten beiden Handelstagen verstärkte Gewinnmitnahmen einsetzten.

Im Tageschart zeigt sich, dass die Aktie Ende März erfolgreich an der SMA200 (aktuell 42,47 EUR) nach oben gedreht hat. Anschließend erfolgte der dynamische Anstieg über die SMA50 (aktuell 58,07 EUR).

Technischer Ausblick für die Infineon Aktie

Die aktuellen Gewinnmitnahmen sind aus charttechnischer Sicht noch nicht kritisch. Solange sich die Infineon Aktie oberhalb der SMA20 (aktuell 73,51 EUR) behaupten kann, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Kann der schwache Freitagsschluss nicht bestätigt werden, könnte sich eine Erholung etablieren. In diesem Szenario wären zunächst das offene Gap bei 82,26 EUR und anschließend das Jahreshoch bei 88,36 EUR mögliche Kursziele.

Bestätigt sich hingegen die Schwäche der vergangenen Handelstage, könnte die Infineon Aktie zunächst bis an die SMA20 zurücksetzen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Durchschnittslinie würde das Chartbild eintrüben und weitere Rückgänge wahrscheinlich machen.

Einschätzung Tageschart: Bullisch

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart hatte die Infineon Aktie im Februar zunächst Schwierigkeiten, sich dauerhaft über die SMA20 (82,86 EUR) und die SMA50 (75,43 EUR) zu etablieren. Nach einer Stabilisierung Ende März gelang jedoch ein dynamischer Ausbruch nach oben.

Die Aktie notierte zuletzt über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, gab die SMA20 jedoch im Freitagshandel wieder auf. Kurzfristig könnte sich die Schwäche bis zur SMA50 fortsetzen.

Sollte diese Unterstützung halten, wäre eine erneute Aufwärtsbewegung denkbar. Erst eine Rückeroberung der SMA20 würde jedoch wieder klare Vorteile für die Käuferseite schaffen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch bis neutral

Prognose für die Infineon Aktie

Die kurzfristige Tagesprognose bleibt trotz des Rückschlags aufwärtsgerichtet. Der jüngste Kursverlust macht die Infineon Aktie zwar zum größten DAX Verlierer des Tages, das übergeordnete Chartbild bleibt jedoch konstruktiv.

Widerstände

Kursniveau 82,16 EUR 82,26 EUR (Gap) 82,86 EUR 83,38 EUR 88,36 EUR 92,00 EUR 99,50 EUR 105,00 EUR

Unterstützungen

Kursniveau 75,43 EUR 73,51 EUR 71,96 EUR 58,07 EUR 53,45 EUR 49,54 EUR (Gap) 42,47 EUR

Fazit: Infineon Aktie bleibt nach DAX-Verlierer-Tag im Fokus

Die Infineon Aktie war am Freitag der größte DAX Verlierer und verlor zum Xetra-Schluss 10,10 Prozent. Trotz der deutlichen Gewinnmitnahmen bleibt die technische Gesamtlage vorerst positiv. Entscheidend wird sein, ob die SMA20 verteidigt werden kann. Gelingt dies, könnten die Bullen zeitnah einen neuen Angriff auf das Jahreshoch starten.

DER DEUTSCHE INDEX