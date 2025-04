DAX Verlierer: MTU Aktie - Gewinne in den letzten beiden Handelstagen wieder abgegeben

Per Xetra Schluss notierten gestern (14.04.2025) 37 Aktien im Plus, 3 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Henkel, die mit einem Abschlag von 2,04 Prozent gehandelt wurden, RWE gab um 0,46 Prozent nach, E.ON verbilligten sich um 0,43 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Montag - Henkel ► Henkel ISIN: DE0006048432 | WKN: 604843 | Ticker: HEN3

Die Henkel Aktie (HEN3) hat gestern per Xetra Schluss 2,04 Prozent abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier ist in den letzten sechs Monaten übergeordnet seitwärts gelaufen. Es ging in einer Range von 85 EUR auf der Oberseite bis 80 EUR auf der Unterseite hin und her. Mitte Dezember formatierte die Aktie bei 86,76 EUR ein Jahreshoch, das in den Folgetagen aber wieder abverkauft wurde. Mit dieser Abwärtsbewegung ging es zurück in die Box. Ende Februar stellte sich Kaufdruck ein, der bis zum Wochenbeginn angehalten hat. Die Aktie konnte bei 88,26 EUR ein Jahreshoch formatieren. Nachfolgend wurde die Aktie abverkauft. Es ging unter bis an die 66 EUR-Marke. Die Erholungsversuche, die sich in den letzten Handelstagen eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Die letzten vier Tageskerzen sind alle rot.

Das Tageschart ist uneingeschränkt bärisch zu interpretieren. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 (aktuell bei 80,68 EUR) in den letzten Handelsmonaten immer ein guter Support gewesen ist, der aufgegeben wurde. Das Wertpapier hat vor gut 12 Monaten zuletzt so deutlich unter dieser Durchschnittslinie notiert. Die Schwäche, die sich eingestellt hat, war ausgeprägt. Die letzten Tageskerzen und die Kursmuster könnten so interpretiert werden, dass die Aktie versucht einen Boden zu formatieren. Sollte diese Bodenbildung gelingen, so gilt es eine größere Gegenbewegung abzubilden. Im Zuge dessen könnte zunächst das offene GAP (71,39 EUR) geschlossen werden. Ob die Aktie überhaupt bis zum GAP kommt, bleibt abzuwarten.

Solange die Aktie unter der SMA20 (aktuell bei 71,74 EUR) notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten die 65,80 EUR bzw. die 62,98 EUR sein.

* Basis Xetra-Schluss

Henkel Aktie im Tageschart

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier in den letzten Handelswochen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 71,28 EUR) / SMA20 (aktuell bei 68,10 EUR) seitwärts gelaufen ist. Ende Februar ging es noch einmal kurz unter die SMA200 (aktuell bei 79,74 EUR). Die Aktie konnte sich im Dunstkreis dieser Linie halten und dann mit Schwung über alle drei Linien laufen. Der Abstand zu diesen Linien war nachfolgend noch veritabel. Es ging mit dem Rücksetzer wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurück. Das Papier hat bisher noch keine substantiellen Erholungsbewegungen abbilden können.

Mit der Abwärtsbewegung hat sich die Interpretation des Charts schlagartig verändert. Solange das Papier unter der SMA20 notiert, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Erholungen sind in den kommenden Handelstagen denkbar. Diese haben das Potential zunächst an die SMA20 zu laufen. Entspannen würde sich das Chartbild erst dann, wenn es der Aktie wieder gelingt über die SMA50 zu laufen und sich über dieser Durchschnittslinie zu etablieren.

Henkel Aktie im 4H-Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

