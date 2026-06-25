DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Rheinmetall Aktie bricht dramatisch ein: Rüstungstitel rutscht nach massivem Sell-off ans DAX-Ende in den Aktien News

Der deutsche Rüstungsgigant und DAX-Schwergewicht Rheinmetall hat im jüngsten Handel einen regelrechten Handelsschock erlitten und den Tag mit tiefroten Vorzeichen beendet. Während sich der deutsche Leitindex insgesamt recht stabil präsentierte – per Xetra-Schluss standen 24 Gewinneraktien lediglich 16 Verlierer gegenüber –, ging es für den Düsseldorfer Konzern steil bergab. Wer die aktuellen Aktien News aufmerksam verfolgt, blickt mit Sorge auf die Entwicklung, denn die Rheinmetall Aktie (WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009 / Kürzel: RHM) schmückte mit einem drastischen Abschlag von 18,25 % unangefochten das Ende der Tabelle. Dahinter folgten die Deutsche Bank (-2,61 %) und Volkswagen VZ (-2,37 %) mit vergleichsweise moderaten Verlusten. Dieser heftige Kurssturz reißt tiefe Wunden in die charttechnische Struktur und zwingt Anleger nun zu einer grundlegenden Neubewertung des Titels.

► Rheinmetall WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker: RHM.DE

Key Takeaways

Heftiger Sell-off: Die Rheinmetall Aktie bricht mit einem Xetra-Minus von 18,25 % dramatisch ein.

Bärisches Trendsignal: Der Kurs rutscht unter die wichtige SMA50 und generiert ein starkes Verkaufssignal.

Charttechnische Eintrübung: Ein massives Gap-down im 4h-Chart zwingt die Bullen vorerst komplett in die Defensive.

Tageschart (Daily): Wichtige Unterstützungslinien brechen wie Kartenhäuser

Die detaillierte Betrachtung im Tageschart verdeutlicht das historische Ausmaß der jüngsten Abwärtswelle. Bereits im November 2025 zeigte das Papier erste Schwächetendenzen, als es kurzzeitig unter alle drei gleitenden Durchschnittslinien rutschte, sich danach jedoch temporär erholen konnte. Das alte Allzeithoch wurde im Zuge dieser Gegenbewegung allerdings nicht mehr erreicht, da den Käufern vorzeitig die Puste ausging. Die darauffolgende Schwächeperiode fand zunächst an der SMA200 (aktuell bei 1.585,33 EUR) sowie im Bereich der darunter verlaufenden SMA50 (aktuell bei 1.125,71 EUR) eine temporäre Stabilisierung.

Wie die aktuellen Aktien News jedoch unmissverständlich zeigen, wurde die schützende SMA50-Linie nun mit brutaler Dynamik nach unten aufgegeben. Mit dem Durchbrechen dieses Levels haben die Bären das Ruder komplett übernommen. Solange die Aktie kein tragfähiges Fundament für eine neue Bodenbildung findet, bleibt das Risiko weiterer Abgaben extrem hoch, da die übergeordnete Marktstruktur massiv beschädigt wurde.

Rheinmetall Aktie im Tages-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Gap-Down zerschlägt kurzfristige Hoffnung auf Erholung 📊

In der feiner aufgelösten Struktur des 4h-Charts wird das charttechnische Desaster noch deutlicher greifbar. Die jüngsten Entlastungsversuche der vergangenen Handelstage scheiterten im Vorfeld bereits immer wieder kläglich an der kurzfristigen SMA20 (aktuell bei 1.142,68 EUR) sowie der darüber liegenden SMA50 (aktuell bei 1.173,49 EUR). Im gestrigen Handel folgte schließlich der finale Nackenschlag: Die Rheinmetall Aktie wurde mit einem riesigen Gap-down direkt nach Süden abgewiesen.

Durch diese Kurslücke hat sich das Chartbild auch auf dieser Zeitebene nachhaltig bärisch eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20-Linie verharrt, ist der Weg des geringsten Widerstands klar nach unten gerichtet. Kurzfristige Erholungen haben aus Sicht der Aktien News derzeit lediglich das Potenzial, maximal bis an die SMA20-Marke heranzulaufen. Erst wenn diese Hürde mit nennenswertem Momentum genommen wird, rückt das Schließen des offenen Gaps überhaupt wieder in den Bereich des Möglichen.

Rheinmetall Aktie im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Expertenfazit von Jens Klatt

Der dramatische Absturz der Rheinmetall Aktie ist das alles beherrschende Thema in den heutigen Aktien News. Durch den Verlust von über 18 % an nur einem Handelstag und den gleichzeitigen Bruch der fundamentalen SMA50 im Tageschart ist der ehemals so robuste Aufwärtstrend vorerst Geschichte. Das mathematische Setup mahnt zur absoluten Vorsicht, da die Bären das Momentum voll auf ihrer Seite haben. Solange sich das Papier nicht verbindlich über der psychologischen Marke im Bereich der SMA20 stabilisieren kann, sollten Trader von voreiligen Einstiegen absehen. Für die kommenden Tage gilt es, potenzielle Stabilisierungsversuche auf tieferen Niveaus engmaschig zu beobachten, da der Titel erst eine nachhaltige Bodenbildung abschließen muss, bevor an ein nachhaltiges Comeback zu denken ist.

SO SEHEN SIEGER AUS!