DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie erneut schwächster Wert im DAX

Das Wichtigste in Kürze Rheinmetall größter DAX Verlierer

Chartbild bleibt klar bärisch

Jahrestief rückt wieder in den Fokus

Zum Xetra-Schluss am 15.06.2026 standen 29 DAX-Werte im Plus, während 11 Aktien Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Liste der DAX Verlierer erneut von der Rheinmetall Aktie, die um 3,98% nachgab. Bereits am Freitag der Vorwoche hatte das Papier den letzten Platz unter den DAX-Tagesverlierern belegt. Ebenfalls schwächer präsentierten sich die Deutsche Telekom mit einem Minus von 1,75% sowie RWE, die 1,62% verloren. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM ⚡ Key Takeaways Rheinmetall größter DAX Verlierer: Die Rheinmetall Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,98% und führte damit erneut die Liste der DAX Verlierer an. Bereits am letzten Handelstag der Vorwoche war das Papier Schlusslicht im deutschen Leitindex.

Die Rheinmetall Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,98% und führte damit erneut die Liste der DAX Verlierer an. Bereits am letzten Handelstag der Vorwoche war das Papier Schlusslicht im deutschen Leitindex. Chartbild bleibt klar bärisch: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart scheiterten die jüngsten Erholungsversuche an wichtigen gleitenden Durchschnitten. Insbesondere die SMA20 und SMA50 wirken aktuell als Widerstände.

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart scheiterten die jüngsten Erholungsversuche an wichtigen gleitenden Durchschnitten. Insbesondere die SMA20 und SMA50 wirken aktuell als Widerstände. Jahrestief rückt wieder in den Fokus: Solange die Rheinmetall Aktie unterhalb der relevanten Durchschnittslinien notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht. Eine Bestätigung der jüngsten Schwäche könnte einen erneuten Test des Jahrestiefs nach sich ziehen. Rheinmetall Aktie mit anhaltender Schwäche Die Rheinmetall Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,98% und war damit der größte DAX Verlierer des Handelstages. Die jüngsten Kursverluste fügen sich in das derzeit angeschlagene Chartbild ein. Insbesondere die wiederholten Fehlausbrüche über wichtige Durchschnittslinien sprechen aktuell für eine anhaltend schwache Verfassung des Titels. Rheinmetall Aktie im Tageschart: Wichtige Marken im Blick Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der Tageschart zeigt, dass die Rheinmetall Aktie bereits im November 2025 unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen war. Zwar gelang anschließend eine Stabilisierung, das Allzeithoch aus dem Jahr 2025 konnte jedoch nicht mehr erreicht werden. Die anschließende Erholung scheiterte zunächst an der SMA200 (aktuell 1.605,68 EUR) und später auch an der SMA50 (1.311,14 EUR). Seitdem dominieren wieder die Verkäufer. Besonders auffällig ist, dass sämtliche Erholungsbewegungen zuletzt an der SMA20 (1.216,03 EUR) ausliefen. Auch der jüngste Ausbruchsversuch über diese Durchschnittslinie konnte keine nachhaltigen Anschlusskäufe generieren. Die Rheinmetall Aktie verfügt aktuell nicht über ausreichend Momentum, um sich oberhalb der SMA20 zu etablieren. Nachdem mehrere Anläufe in den vergangenen Handelstagen scheiterten, setzte gestern erneut deutlicher Verkaufsdruck ein. Mögliche Szenarien Bestätigt sich der gestrige Tagesschlusskurs durch weitere Verluste, könnte das Jahrestief erneut in den Fokus rücken.

Gelingt dagegen eine Gegenbewegung, wäre zunächst die SMA20 das nächste technische Kursziel.

Im Bereich dieser Durchschnittslinie sollten Anleger das Kursverhalten besonders aufmerksam beobachten, da dort erneut Verkaufsdruck auftreten könnte. Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch YouTube Trading Videos Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild angeschlagen. Die Erholungsversuche der vergangenen Handelstage scheiterten regelmäßig an der SMA20 (1.119,03 EUR) beziehungsweise an der SMA50 (1.216,85 EUR). Vor allem die mehrfachen erfolglosen Versuche, die SMA50 nachhaltig zurückzuerobern, verdeutlichen die derzeitige Schwäche der Rheinmetall Aktie. Während die SMA20 den Kurs zunächst noch stützen konnte, wurde diese Unterstützung Ende der vergangenen Handelswoche aufgegeben. Seitdem hat sich die Abwärtsbewegung fortgesetzt. Solange die Rheinmetall Aktie unterhalb der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung Jahrestief bestehen. Sollte neues Kaufinteresse aufkommen, könnte zunächst eine Erholung bis zur SMA20 erfolgen. Auch hier bleibt die Reaktion des Marktes an dieser Marke entscheidend für die weitere Kursentwicklung. Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral bis bärisch Tagesprognose für die Rheinmetall Aktie Aus charttechnischer Sicht überwiegen derzeit die Risiken. Die Aktie bleibt einer der schwächsten Werte im deutschen Leitindex und zählt aktuell zu den auffälligsten DAX Verlierern. Wichtige Widerstände 1.133,14 EUR

1.188,20 EUR

1.199,03 EUR

1.210,49 EUR

1.216,03 EUR

1.216,85 EUR

1.324,60 EUR

1.365,60 EUR

1.605,68 EUR Wichtige Unterstützungen 1.124,80 EUR

1.079,80 EUR

948,50 EUR

881,00 EUR (Gap) Tagesprognose: abwärts Stand: Xetra-Schluss vom 15.06.2026 DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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