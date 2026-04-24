DAX Verlierer: SAP Aktie mit größtem Tagesverlust - bärischer Ausblick bleibt bestehen

Per Xetra-Schluss am 23.04.2026 konnten im DAX lediglich 12 Aktien zulegen, während 28 Werte im Minus schlossen. Zu den größten DAX Verlierern zählte dabei die SAP Aktie, die mit einem Tagesverlust von 5,78 % das Tabellenende belegte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Qiagen mit -5,01 % und Fresenius mit -3,93 %.
Die SAP Aktie war damit klar der schwächste Wert im deutschen Leitindex und steht aktuell im Fokus vieler Marktteilnehmer.
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP
⚡ Key Takeaways
- Deutsche Telekom Aktie schwächster DAX-Wert: Mit -5,15 Prozent führte sie klar die Liste der DAX Verlierer an.
- Technisch klar bärisch: Der Kurs notiert unter SMA20, SMA50 und SMA200, was weiteres Abwärtspotenzial signalisiert.
- Wichtige Unterstützungen im Fokus: Mögliche Ziele auf der Unterseite liegen bei 26,03 EUR und 24,94 EUR.
SAP Aktie im Chartcheck (Tageschart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich ein klar belastetes Bild der SAP Aktie. Nach dem Erreichen der 270-EUR-Marke im Juni 2025 setzte eine ausgeprägte Abwärtsbewegung ein, die bis Mitte September anhielt. Die darauffolgende Erholung blieb schwach und ohne nachhaltige Dynamik.
Seit Ende Oktober kam es zu weiteren Rücksetzern, bevor sich Ende November eine Bodenbildung andeutete. Die anschließende Konsolidierung bis Jahresanfang konnte nicht überzeugen. Ein kurzfristiger Anstieg über die SMA50 (aktuell 158,49 EUR) wurde direkt wieder abverkauft.
Zuletzt scheiterte auch eine Erholung an der SMA20 (aktuell 146,36 EUR). In den vergangenen vier Handelstagen dominierte erneut Verkaufsdruck. Mit dem gestrigen Rückfall unter die SMA20 bleibt das Chartbild der SAP Aktie klar bärisch.
Solange die Aktie unter dieser Marke notiert, besteht weiteres Abwärtspotenzial. Mögliche Kursziele liegen bei:
- 134,82 EUR
- 121,08 EUR
Eine nachhaltige Entspannung würde sich erst einstellen, wenn die SAP Aktie per Tagesschluss wieder über der SMA50 notiert.
Übergeordnete Einschätzung: bärisch
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SAP Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bestätigt sich das schwache Gesamtbild. Zwar gelang es der SAP Aktie zwischenzeitlich, die SMA20 (150,15 EUR) und SMA50 (146,96 EUR) zurückzuerobern, doch fehlte die nötige Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch.
Nach einem erneuten Rücksetzer und der Ausbildung des Jahrestiefs 2025 kam es zu einer stärkeren Erholung bis zur SMA200 (164,15 EUR). Dort wurde die Bewegung jedoch klar abgewiesen.
Aktuell notiert die SAP Aktie erneut unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Die jüngsten Erholungsversuche wurden schnell verkauft, was die Schwäche zusätzlich unterstreicht.
Solange die Aktie unter der SMA50 bleibt, ist mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen.
Mögliche Erholungsziele:
- SMA50 bei 146,96 EUR
- GAP bei 148,86 EUR
- weiteres GAP bei 155,82 EUR
Übergeordnete Einschätzung: bärisch
Fazit: SAP Aktie bleibt einer der schwächsten DAX Werte
Die SAP Aktie gehört aktuell klar zu den dominierenden DAX Verlierern. Sowohl im Tageschart als auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein konsistent schwaches Bild. Wichtige technische Marken wurden unterschritten, und Erholungen bleiben bislang wenig überzeugend.
Kurzfristig überwiegen weiterhin die Abwärtsrisiken, solange keine Rückkehr über zentrale Widerstände gelingt.
Wichtige Kursmarken der SAP Aktie
Widerstände:
146,36 – 146,96 – 147,25 – 147,34 – 148,86 – 150,15 – 150,71 – 155,82 – 158,49 – 164,51
Unterstützungen:
134,82 – 121,08 – 96,43 – 79,59
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