DAX Verlierer: Scout24 Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Scout24 Aktie: Bitterer Tagessieg für die Bären – Kurs rutscht ans Tabellenende des DAX

Der deutsche Online-Marktplatz hat zum Start in die neue Handelswoche einen empfindlichen Dämpfer erlitten und steht im Fokus der Händler auf dem Frankfurter Parkett. Während sich der deutsche Leitindex gestern per Xetra-Schluss mit 27 Gewinnern und 13 Verlierern insgesamt von seiner freundlichen Seite zeigte, rutschte ein Titel unbarmherzig ans Ende des Tableaus. Wer die aktuellen Aktien News verfolgt, kommt an den Verlusten der Scout24 Aktie (WKN: A12DM8 / ISIN: DE00A12DM80 / Kürzel: G24) nicht vorbei. Mit einem deutlichen Abschlag von 2,90 % war das Papier der schwächste Wert im DAX 40 und wies damit den größten Tagesverlust auf, noch vor der Deutschen Telekom (-2,27 %) und SAP (-1,64 %). Aus charttechnischer Sicht hat sich die Lage damit kurzfristig spürbar zugespitzt.

► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Ticker: G24.DE

Key Takeaways

Rote Laterne im DAX: Die Scout24 Aktie verbucht mit minus 2,90 % den größten Tagesverlust im Index.

Wichtige Linie unterboten: Der Kurs rutscht im Tageschart unter die kurzfristige SMA20-Linie.

Bärisches Signal im 4h-Chart: Zwei aufeinanderfolgende Abwärts-Gaps trüben das Kurzfristbild massiv ein.

Tageschart (Daily): Kampf um den verbleibenden Support an der SMA50-Linie

Ein Blick auf das Big Picture im Tageschart verdeutlicht die langfristige Schwächephase des Papiers. Nachdem das Jahreshoch 2025 Ende Juli noch bei stolzen 122,70 EUR festgestellt worden hatte, setzten massive Verkäufe ein, die das Wertpapier zunächst unter die 100-EUR-Marke und schließlich unter das Niveau von 70 EUR drückten. Nach einem neuen Tief im März stabilisierte sich die Scout24 Aktie moderat und schob sich über die SMA20 (aktuell bei 74,42 EUR) sowie die SMA50 (aktuell bei 72,25 EUR).

Wie die aktuellen Aktien News jedoch offenbaren, schaffte es der Kurs im gestrigen Handel nicht, sich von der SMA20 nach Norden zu lösen, sondern rutschte dynamisch unter diese Linie. Der Tagesschluss konnte immerhin noch knapp über der SMA50 gerettet werden. Sollte diese Marke heute im Zuge einer Bestätigung des Abwärtsmomentums fallen, droht der Scout24 Aktie eine nachhaltige Eintrübung mit dem Risiko eines erneuten Tests des Jahrestiefs. Ein Konter der Bullen per grüner Tageskerze könnte den Kurs hingegen wieder über die SMA20 treiben, um das offene GAP bei 74,95 EUR anzusteuern.

Scout24 Aktie im Tages-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Zwei Gap-downs belasten die Erholungsperspektiven 📊

Auf der feiner aufgelösten Zeitebene des 4h-Charts wird das Ausmaß des aktuellen Verkaufsdrucks noch deutlicher. Nachdem sich die Aktie Ende Mai mühsam über die SMA200 (aktuell bei 75,88 EUR) gekämpft hatte, ist dieses positive Momentum in den vergangenen Handelstagen komplett verpufft. Der Anteilsschein wurde mit zwei aufeinanderfolgenden Gap-downs (Abwärts-Kurslücken) unter die SMA50 und die SMA20 geprügelt.

Diese Kursmuster lassen sich laut den jüngsten Aktien News derzeit keineswegs bullisch interpretieren, da dem Papier schlicht die Kraft für eine direkte Gegenbewegung nach Norden fehlt. Der Rutsch unter die SMA50 (75,11 EUR im 4h-Intervall) deutet stattdessen darauf hin, dass die Bären nun die SMA200 im Visier haben. Diese vielbeachtete Trendlinie fungierte in der Vergangenheit als harter Widerstand und sollte sich jetzt im Falle eines Tests als belastbarer Support erweisen, um Schlimmeres zu verhindern.

Scout24 Aktie im 4h-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Verkäufer haben bei der Scout24 Aktie kurzfristig wieder die Kontrolle übernommen, weshalb die offizielle Tagesprognose für das Papier auf abwärts lautet. Die gestrigen Aktien News zum DAX-Schlusslicht zeigen, dass die psychologische Zone um die 70-EUR-Marke einmal mehr verteidigt werden muss. Erst wenn es den Bullen gelingt, die Aktie per bestätigtem Tagesschluss über dem ersten offenen Abwärts-GAP bei 74,95 EUR zu etablieren, hellt sich das technische Bild wieder nachhaltig auf. Bis dahin bleibt die Aktie im defensiven Korrekturmodus und verlangt von investierten Anlegern ein engmaschiges Risikomanagement an den genannten charttechnischen Schlüsselmarken.

SO SEHEN SIEGER AUS!