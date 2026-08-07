US100, US500, EURUSD, GOLD: Leichte Erholung im Schatten eines schwachen Arbeitsmarktes

Die außerordentlich schwachen Arbeitsmarktdaten überschatteten pünktlich zur US OPEN kurzzeitig die geopolitischen Entwicklungen am Persischen Golf und die laufende Berichtssaison. Eine enorme Enttäuschung bei den NFP-Zahlen drückte den US-Dollar nach unten und verhalf den Leitindizes an der US Börse zu einer leichten Erholung. Während die Indizes US100 und US500 moderate Gewinne von rund 0,5 % verzeichnen, stehen am ersten Handelstag der Woche vor allem starke Bewegung bei Einzelwerten im Rampenlicht.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

📉 NFP-Einbruch stützt Zins-Hoffnungen: Die Beschäftigtenzahl fiel überraschend um -23.000 (Erwartet: +80.000), was die Erwartungen an die Zinspolitik der Fed drastisch verändert.

🚀 Starkes US OPEN für Tech-Titel: SaaS-Schwergewichte wie Atlassian (+30 %) und Cloudflare (+15 %) zerstreuen Sorgen vor einem Brancheneinbruch mit überragenden Zahlen.

📈 US100 kämpft um Ausbruch: Der Nasdaq 100 verteidigt wichtige Gleitende Durchschnitte (EMA100/EMA200) und peilt die Marke von 30.000 Punkten an.

📉 NFP-Schock und Zins-Hoffnungen an der US Börse

Der Rückgang der NFP-Zahlen und eine starke Verlangsamung des Lohnwachstums (nahezu 0 % im Monatsvergleich) verändern die Marktpreisbildung hinsichtlich der Geldpolitik der Federal Reserve erheblich. Trotz der sichtbaren Probleme auf dem Arbeitsmarkt stützt die Aussicht auf künftig wieder lockerere Zinsen die Aktienbewertungen an der US Börse. Auch die Goldpreise profitierten und stiegen an.

Gleichzeitig hat sich die Nervosität deutlich auf den Anleihemarkt verlagert: Die Renditen von US-Staatsanleihen steigen stark an, da Marktteilnehmer die Glaubwürdigkeit der Fed kurz nach der Nominierung ihres neuen Vorsitzenden zunehmend hinterfragen. Geopolitisch bleibt die Lage am Persischen Golf zwar unklar, doch vorübergehend eingestellte Feuergefechte und Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman über die Straße von Hormus sorgen für leichte Entspannung.

🚀 US OPEN: SaaS-Rallye und starke Einzelwerte

Die Kursbewegungen im Technologieindex konzentrieren sich zur heutigen US OPEN vor allem auf Unternehmenssoftware (SaaS) und ausgewählte Halbleiterhersteller. Die jüngsten Quartalszahlen stellen das Narrativ einer angeblichen „SaaS-Apokalypse“ ernsthaft in Frage.

Atlassian Corp (TEAM.US): Der Anbieter von Unternehmenssoftware räumt Bedenken hinsichtlich KI und SaaS aus dem Weg und meldet für das zweite Quartal 2026 phänomenale Ergebnisse. Zur US OPEN legt die Aktie um über 30 % zu, nachdem die Erwartungen in allen Bereichen übertroffen wurden (Forderungswachstum: +40 %).

Cloudflare (NET.US): Das Cybersicherheitsunternehmen zerstreut Bedenken hinsichtlich eines Margenrückgangs. Umsatz und Gewinn lagen rund 5 % über den Schätzungen. Angetrieben von starker Cloud-Nachfrage erwartet das Management nun einen Jahresumsatz von über 2,86 Milliarden US-Dollar. Die Aktie steigt um rund 15 %.

Airbnb (ABNB.US): Der Betreiber der Vermietungsplattform legte ein Umsatzwachstum von 17 % vor, was deutlich über den Konsensschätzungen lag. Die Aktie klettert an der US Börse um etwa 8 %.

Hertz (HTZ1.US): Der Autovermieter setzt seine Kursrallye fort. Die Fußball-WM erwies sich als operativer Wendepunkt. Hertz überraschte mit einem Gewinn je Aktie, der fast doppelt so hoch lag wie erwartet (wenngleich das EPS weiterhin im negativen Bereich verbleibt). Die Aktie verzeichnet ein Plus von rund 30 %.

📊 Technische Analyse US100 (D1)

Der Kurs des US100 hat seinen kurzfristigen Abwärtstrend durchbrochen und dabei sowohl den EMA100 als auch den EMA200 erfolgreich verteidigt. Die Nachfrage hat abrupt die Oberhand zurückgewonnen, während sich der RSI nach Erreichen historischer Tiefststände rasch normalisierte.

Die obere Grenze des früheren Abwärtstrends dient nun zusammen mit dem EMA100 als Unterstützung. Die größte Herausforderung für die Käufer an der US Börse besteht jetzt darin, die Schlüsselmarke von ~30.000 Punkten nachhaltig zu durchbrechen, um den Weg in Richtung 31.000 bis 32.000 Punkte freizumachen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

📋 Makroökonomische Daten: Der NFP-Bericht im Detail

Die Veröffentlichung der Julidaten zum US-Arbeitsmarkt sorgte für Erstaunen an den Märkten, da keine der großen Investmentbanken den Einbruch vorausgesehen hatte:

NFP-Beschäftigungszahl: -23.000 (Erwartet: ~80.000)

Durchschnittliche Stundenlöhne: 0,1 % im Monatsvergleich (Erwartet: 0,3 %)

Arbeitslosenquote: 4,1 % (Vorwert: 4,2 %)

Der Rückgang der Arbeitslosenquote ist jedoch primär ein Nebeneffekt der gesunkenen Erwerbsquote, was unter anderem auf die alternde US-Bevölkerung zurückzuführen ist. Wiederholte negative Revisionen der Vormonatsdaten schüren zudem verbleibende Zweifel an der Datenqualität.

🗣️ Expertenkommentar von Jens Klatt

Zum US OPEN an der US Börse zeigt sich ein klassisches Börsenparadoxon: Ein desaströser Arbeitsmarktbericht schürt sofort wieder Zinssenkungserwartungen und treibt gebeutelte Tech-Aktien nach oben. Dass SaaS-Schwergewichte wie Atlassian die Rezessionssorgen mit Top-Zahlen hinwegfegen, gibt der Erholung zwar fundamentale Substanz. Solange der US100 jedoch nicht nachhaltig über die Hürde von 30.000 Punkten ausbricht, bleibt der Markt im Angesicht steigender Anleiherenditen anfällig für kurzfristige Rücksetzer.

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❓ FAQ zur US Börse

Warum steigen die Indizes an der US Börse trotz negativer NFP-Daten?

Schwache Arbeitsmarktdaten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik lockert und die Zinsen senkt. Niedrigere Zinsen stützen in der Regel die Aktienbewertungen, insbesondere im Technologiesektor.

Was bedeutet das US OPEN für den Handel mit US-Aktien?

Die US OPEN markiert den offiziellen Start des regulären Börsenhandels an den US-Märkten (15:30 Uhr deutscher Zeit). In den ersten Handelsstunden verarbeiten Anleger die Makrodaten und Quartalsberichte, was häufig zu hoher Volatilität führt.

Warum fällt die US-Arbeitslosenquote, wenn Stellen abgebaut werden?

Die Arbeitslosenquote berechnet sich nur aus den Menschen, die dem Arbeitsmarkt aktiv zur Verfügung stehen. Wenn die Erwerbsquote sinkt – etwa durch Personen, die sich aus dem Erwerbsleben zurückziehen –, kann die Arbeitslosenquote rechnerisch fallen, obwohl netto Stellen verloren gingen.