DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

- Siemens Energy größter DAX Verlierer
- Chartbild eingetrübt
- DAX heute
- Siemens Energy größter DAX Verlierer
- Chartbild eingetrübt
- DAX heute
Der DAX heute zeigte sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Während einige Schwergewichte wie SAP, adidas und Beiersdorf zulegen konnten, standen vor allem Technologie- und Industriewerte unter Verkaufsdruck. Die Liste der DAX Verlierer führte dabei Siemens Energy mit einem Tagesverlust von 6,26 % an.
Auch Zalando und Infineon mussten deutliche Abschläge hinnehmen. Doch handelt es sich bei Siemens Energy lediglich um eine kurzfristige Korrektur nach der starken Rally der vergangenen Monate oder deutet die Charttechnik auf weiteres Abwärtspotenzial hin?
► Siemens Energy WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker: ENR.DE
⚡ Key Takeaways
- 📉 Siemens Energy größter DAX Verlierer: Die Aktie verliert 6,26 % und beendet den Handel am Ende der DAX-Rangliste.
- ⚠️ Chartbild eingetrübt: Wichtige gleitende Durchschnitte wurden unterschritten.
- 🎯 DAX heute: Die Zone um 147,94 Euro bleibt die wichtigste Unterstützung für den weiteren Kursverlauf.
📊 DAX Verlierer: Siemens Energy unter starkem Verkaufsdruck
Die größten Verlierer im DAX heute:
🔻 Siemens Energy: -6,26 %
🔻 Zalando: -6,16 %
🔻 Infineon: -4,37 %
Vor allem Siemens Energy geriet nach der zuvor starken Kursentwicklung deutlich unter Druck und führte damit die Verliererliste im DAX an.
📉 DAX heute: Warum Siemens Energy so deutlich gefallen ist
Nach einer beeindruckenden Rally bis auf ein neues Jahreshoch bei 192 Euro kam es zuletzt zu deutlichen Gewinnmitnahmen.
Charttechnisch besonders relevant:
- 📉 Rückfall unter die SMA20
- 📉 Aufgabe der SMA50
- ⚠️ Tagesschluss unterhalb der kurzfristigen Durchschnittslinien
Diese Entwicklung hat das technische Bild kurzfristig deutlich verschlechtert.
🔍 Chartanalyse: Unterstützung bei 147,94 Euro im Fokus
Für die kommenden Handelstage richtet sich der Blick auf mehrere wichtige Kursmarken.
📉 Unterstützungen
- 📍 147,94 Euro (offenes Gap)
- 📍 140,10 Euro
- 📍 138,05 Euro
- 📍 133,82 Euro
Sollte das Gap bei 147,94 Euro nicht halten, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich um 140 Euro ausweiten.
📈 Erholung bleibt möglich
Trotz der aktuellen Schwäche gibt es auch Chancen auf eine Gegenbewegung.
Gelingt eine Stabilisierung, könnten folgende Marken wieder angelaufen werden:
- 🎯 161,56 Euro (Gap)
- 🎯 163,83 Euro (SMA20)
- 🎯 165,56 Euro (SMA200)
- 🎯 168,02 Euro (Gap)
- 🎯 168,58 Euro (SMA50)
Ein nachhaltiger Anstieg über diese Bereiche würde das kurzfristige Chartbild wieder deutlich verbessern.
Siemens Energy Aktie im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🕒 Vier-Stunden-Chart signalisiert Vorsicht
Auch der kurzfristige Trend bleibt angespannt.
Die wichtigsten Signale:
- 📉 Kurs unter SMA20, SMA50 und SMA200
- ⚠️ Chartbild wird aktuell als bärisch bewertet
- 📊 Erst oberhalb des offenen Gaps bei 168,02 Euro würde sich das technische Bild nachhaltig aufhellen
Damit bleibt der kurzfristige Trend zunächst abwärtsgerichtet.
💡 Was bedeutet das für Anleger?
Die aktuelle Situation lässt sich aus zwei Perspektiven betrachten:
📉 Kurzfristig
- Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen.
- Das Chartbild bleibt angeschlagen.
📈 Mittelfristig
- Siemens Energy profitiert weiterhin von langfristigen Trends wie Energiewende und Netzausbau.
- Eine Stabilisierung an wichtigen Unterstützungen könnte neue Kaufinteressenten anziehen.
Für Anleger dürfte daher insbesondere die Reaktion im Bereich der Unterstützungszonen entscheidend sein.
⚠️ Risiken für die DAX Verlierer
Anleger sollten folgende Faktoren im Blick behalten:
- 📉 weitere Gewinnmitnahmen
- 🏦 steigende Zinserwartungen
- 🌍 geopolitische Unsicherheiten
- 📊 erneuter Bruch wichtiger Unterstützungen
Diese Faktoren könnten die Volatilität kurzfristig hoch halten.
🧾 Fazit: Siemens Energy führt die DAX Verlierer an – Trendwende oder weitere Korrektur?
Die Liste der DAX Verlierer wurde zum Wochenschluss klar von Siemens Energy angeführt. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate haben Gewinnmitnahmen das Chartbild deutlich eingetrübt.
Für den DAX heute bleibt insbesondere die Unterstützung bei 147,94 Euro entscheidend. Hält dieser Bereich, könnte eine technische Gegenbewegung einsetzen. Fällt die Aktie jedoch nachhaltig darunter, dürfte sich die Korrektur in Richtung 140 Euro ausweiten. Anleger sollten daher die kommenden Handelstage genau beobachten, bevor sich ein neues charttechnisches Signal bestätigt.
Siemens Energy Aktie im 4h-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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