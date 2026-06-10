DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit 5,65% Tagesverlust am DAX-Ende

- Siemens Energy war der größte DAX Verlierer des Tages
- Charttechnisches Bild bleibt angeschlagen
- 148,90 EUR als wichtige Schlüsselmarke
- Siemens Energy war der größte DAX Verlierer des Tages
- Charttechnisches Bild bleibt angeschlagen
- 148,90 EUR als wichtige Schlüsselmarke
Am deutschen Aktienmarkt präsentierte sich das Bild am Dienstag gemischt. Zum Xetra-Schluss am 09.06.2026 schlossen 25 DAX-Werte im Plus, während 15 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den größten Belastungsfaktoren zählte die Siemens Energy Aktie, die mit einem Minus von 5,65% der größte DAX Verlierer des Tages war. Ebenfalls schwach notierten Infineon mit einem Abschlag von 2,99% sowie SAP mit einem Minus von 2,32%.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
⚡ Key Takeaways
- Siemens Energy war der größte DAX Verlierer des Tages: Die Siemens Energy Aktie verlor zum Xetra-Schluss 5,65% und belegte damit den letzten Platz im DAX. Der Abverkauf setzt die jüngste Korrektur nach dem Rekordhoch bei 192,00 EUR fort.
- Charttechnisches Bild bleibt angeschlagen: Die Aktie notiert inzwischen unter der SMA20 und SMA50. Mehrere Erholungsversuche scheiterten zuletzt an diesen Durchschnittslinien, was das kurzfristige technische Bild weiterhin belastet.
- 148,90 EUR als wichtige Schlüsselmarke: Kurzfristig könnte die Siemens Energy Aktie das offene Gap bei 148,90 EUR schließen. Gelingt dort keine Stabilisierung, steigt das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung der nächsten Unterstützungszonen bei 138,10 EUR und 134,00 EUR.
DAX Verlierer des Tages: Siemens Energy Aktie verliert 5,65%
Die Siemens Energy Aktie (WKN: ENER6Y) gab zum Xetra-Schluss um 5,65% nach und belegte damit den letzten Platz im DAX. Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen Monaten kam es zuletzt verstärkt zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs deutlich unter Druck setzten.
Siemens Energy Aktie im Tageschart: Korrektur nach Rekordhoch
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Oktober 2025 markierte die Siemens Energy Aktie ein Hoch bei 110,45 EUR, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs zeitweise bis in den Bereich von 95 EUR zurückführten. Anschließend setzte eine nachhaltige Erholung ein. Seit Ende November etablierte sich ein klarer Aufwärtstrend, der die Aktie kontinuierlich auf neue Hochs führte.
Das Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR wurde zunächst verkauft, die Korrektur blieb jedoch moderat. Zu Beginn des Jahres 2026 setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Rücksetzer wurden regelmäßig als Kaufgelegenheiten genutzt, wodurch die Aktie sukzessive neue Höchststände erreichte.
Nach dem Hoch bei 171,55 EUR kam es allerdings zu deutlicheren Gewinnmitnahmen. Die Siemens Energy Aktie fiel zeitweise unter die Marke von 140 EUR. Nach einer längeren Konsolidierungsphase gelang eine erneute Aufwärtsbewegung bis auf ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR.
Dieses Hoch wurde anschließend erneut verkauft. Die Aktie fiel zunächst unter die 20-Tage-Linie (SMA20 bei aktuell 167,67 EUR) und testete die 50-Tage-Linie (SMA50 bei aktuell 168,25 EUR). Nachdem auch diese Unterstützung aufgegeben wurde, setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Bisher konnten die Erholungsversuche lediglich kurzfristige Gegenbewegungen auslösen.
Ausblick Tageschart
Sollte der schwache Tagesschluss vom Dienstag heute bestätigt werden, könnte die Siemens Energy Aktie ihre Korrektur in Richtung des März-Tiefs fortsetzen.
Gelingt dagegen eine deutliche Gegenbewegung mit einer grünen Tageskerze, könnte die Aktie zunächst wieder an die SMA20 und SMA50 heranlaufen. Da beide Durchschnittslinien aktuell eng beieinander liegen, wäre für einen nachhaltigen Ausbruch jedoch zusätzliches Momentum oder ein Gap-Up erforderlich.
Erst wenn sich die Siemens Energy Aktie per bestätigtem Tagesschluss wieder oberhalb der SMA50 etabliert, würde sich das technische Bild deutlich aufhellen und ein erneuter Angriff auf das Jahreshoch wahrscheinlicher werden.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
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Siemens Energy Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigte sich die SMA200 (aktuell 163,99 EUR) zuletzt als wichtige Unterstützung. Die Siemens Energy Aktie konnte sich mehrfach im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren und zwischenzeitlich erholen.
Auch die SMA20 (158,35 EUR) sowie die SMA50 (166,75 EUR) unterstützten die vorherige Aufwärtsbewegung über längere Zeit zuverlässig. Allerdings fehlte zuletzt die Dynamik für eine nachhaltige Erholung. Stattdessen fiel die Aktie erneut unter die kurzfristigen Durchschnittslinien zurück.
Besonders auffällig ist, dass die Aktie in den vergangenen Handelstagen mehrfach an die SMA20 heranlief, dort jedoch regelmäßig auf Widerstand traf und keine Anschlusskäufe generieren konnte.
Kurzfristiger Ausblick
Der gestrige Handelstag endete mit einer langen roten Tageskerze nahe dem Tagestief. Dieses Kursmuster ist aus charttechnischer Sicht bärisch zu bewerten.
Kurzfristig könnte die Siemens Energy Aktie zunächst versuchen, das offene Gap bei 148,90 EUR zu schließen. Sollte dort keine nachhaltige Stabilisierung gelingen, besteht das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung der bereits im Tageschart genannten Unterstützungszonen.
Mögliche Erholungsbewegungen könnten zunächst bis an die SMA20 führen. Anleger sollten die Kursentwicklung an dieser Marke genau beobachten. Es erscheint durchaus möglich, dass eine erneute Gegenbewegung dort wieder auf Verkaufsdruck trifft.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch
Tagesprognose Siemens Energy Aktie
Aktuelle Einschätzung für den heutigen Handelstag: Aufwärts
Wichtige Widerstände
|Widerstände
|157,29 EUR
|158,27 EUR
|158,38 EUR
|163,99 EUR
|166,76 EUR
|167,69 EUR
|168,26 EUR
|168,95 EUR
|171,76 EUR
Wichtige Unterstützungen
|Unterstützungen
|148,90 EUR (Gap)
|138,10 EUR
|134,00 EUR
|133,58 EUR
* Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 09.06.2026.
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