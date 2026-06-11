DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit 6,19% Minus

- Siemens Energy war erneut größter DAX Verlierer
- Chartbild hat sich deutlich eingetrübt
- Entscheidende Unterstützungszone voraus
- Siemens Energy war erneut größter DAX Verlierer
- Chartbild hat sich deutlich eingetrübt
- Entscheidende Unterstützungszone voraus
Die Siemens Energy Aktie gehörte am 10.06.2026 erneut zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex. Als größter DAX Verlierer verlor das Papier per Xetra-Schluss 6,19% und setzte damit die Schwäche der vergangenen Handelstage fort. Insgesamt schlossen lediglich 15 DAX-Werte im Plus, während 25 Aktien Verluste verzeichneten.
Neben der Siemens Energy Aktie standen auch SAP mit einem Minus von 3,61% sowie Infineon mit einem Abschlag von 2,86% auf der Verliererliste.
► Siemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 | WKN: ENER6Y | Ticker: ENR
⚡ Key Takeaways
- Siemens Energy war erneut größter DAX Verlierer: Die Siemens Energy Aktie verlor am 10.06.2026 per Xetra-Schluss 6,19% und führte damit bereits den zweiten Handelstag in Folge die Liste der DAX Verlierer an.
- Chartbild hat sich deutlich eingetrübt: Nach dem Rekordhoch bei 192,00 EUR befindet sich die Siemens Energy Aktie in einer Korrektur. Wichtige gleitende Durchschnitte wie die SMA20 und SMA50 wurden unterschritten, was das kurzfristige technische Bild belastet.
- Entscheidende Unterstützungszone voraus: Setzt sich die Schwäche fort, könnten das März-Tief sowie die SMA200 bei aktuell 133,82 EUR angelaufen werden. Eine Gegenbewegung würde zunächst das Schließen des Gaps bei 149,22 EUR und anschließend einen Anstieg in Richtung der SMA20 erfordern.
DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie verliert 6,19%
Die Siemens Energy Aktie (WKN: ENR) gab am Mittwoch um 6,19% nach und belegte damit erneut den letzten Platz unter den DAX Verlierern. Bereits am Vortag war das Papier der schwächste Wert im deutschen Leitindex.
Die anhaltenden Gewinnmitnahmen und die zunehmende charttechnische Schwäche belasten die Aktie aktuell erheblich. Anleger richten ihren Blick nun auf wichtige Unterstützungsmarken, die über die weitere Kursentwicklung entscheiden könnten.
Siemens Energy Aktie im Tageschart: Korrektur nach starkem Anstieg
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Hoch bei 110,45 EUR im Oktober 2025 setzte zunächst eine Korrektur bis in den Bereich von 95 EUR ein. Anschließend gelang der Siemens Energy Aktie eine deutliche Erholung. Seit Ende November entwickelte sich ein stabiler Aufwärtstrend mit immer neuen Hochpunkten.
Das Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR wurde zwar zunächst verkauft, die Rücksetzer blieben jedoch begrenzt. Auch zu Beginn des Jahres 2026 setzte sich der Aufwärtstrend fort. Rückgänge wurden regelmäßig von Käufern genutzt, wodurch die Aktie sukzessive neue Höchststände markieren konnte.
Nach dem Hoch bei 171,55 EUR kam es jedoch zu stärkeren Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel zwischenzeitlich unter die Marke von 140 EUR, bevor eine längere Konsolidierungsphase den Weg für einen neuen Aufwärtsimpuls ebnete. Im Zuge dieser Bewegung wurde zuletzt ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR erreicht.
Chartanalyse: Schwäche nimmt zu
Das jüngste Hoch wurde anschließend wieder verkauft. Die Kursverluste blieben zunächst überschaubar, haben sich zuletzt jedoch beschleunigt.
Die Siemens Energy Aktie fiel zunächst unter die 20-Tage-Linie (SMA20 bei aktuell 165,82 EUR) und verlor kurz darauf auch die Unterstützung der 50-Tage-Linie (SMA50 bei aktuell 168,16 EUR). Seitdem setzt sich die Abwärtsbewegung fort.
Die Erholungsversuche der vergangenen Handelstage hatten bislang nur einen kurzfristigen Charakter. Auch im gestrigen Handel blieb die Aktie unter Druck.
Mögliche Szenarien
Bestätigt sich der schwache Tagesschluss auch heute, könnte die Siemens Energy Aktie ihre Korrektur in Richtung des März-Tiefs fortsetzen. In diesem Bereich verläuft auch die 200-Tage-Linie (SMA200 bei aktuell 133,82 EUR), die als wichtige Unterstützung fungiert.
Sollten dagegen neue Käufer in den Markt kommen, wäre eine Erholung denkbar. In diesem Fall könnte die Aktie zunächst die SMA20 zurückerobern und einen weiteren Erholungsversuch starten.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral
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Siemens Energy Aktie im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigte sich die SMA200 (aktuell 163,72 EUR) bei früheren Rücksetzern noch als verlässliche Unterstützung. Die Aktie konnte sich mehrfach an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und anschließend erholen.
Auch die SMA20 (155,82 EUR) und die SMA50 (165,09 EUR) unterstützten die vorherige Aufwärtsbewegung über längere Zeit. Mittlerweile hat sich das Chartbild jedoch eingetrübt.
Die Siemens Energy Aktie notiert inzwischen unter SMA20 und SMA50. Die SMA200 konnte den Verkaufsdruck zuletzt nur noch teilweise auffangen. Auffällig ist zudem, dass Erholungsbewegungen regelmäßig an der SMA20 scheiterten.
Im gestrigen Handel setzte sich die Schwäche mit weiteren roten Kerzen fort. Die Aktie schloss erneut nahe ihres Tagestiefs, was aus charttechnischer Sicht als negatives Signal gewertet werden kann.
Ausblick für die Siemens Energy Aktie
Bleibt der Verkaufsdruck bestehen, könnte die Siemens Energy Aktie ihre Verluste weiter ausweiten und das März-Tief testen.
Kommt es dagegen zu einer technischen Gegenbewegung, wäre zunächst das Schließen des offenen Gaps bei 149,22 EUR ein realistisches Ziel. Darüber könnte die Aktie erneut die SMA20 ins Visier nehmen.
Widerstände
- 149,22 EUR (Gap)
- 151,40 EUR
- 155,68 EUR
- 155,82 EUR
- 163,72 EUR
- 165,09 EUR
- 165,82 EUR
- 167,55 EUR
- 168,16 EUR
- 168,95 EUR
- 171,76 EUR
Unterstützungen
- 138,10 EUR
- 134,00 EUR
- 133,82 EUR
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch
Tagesprognose: Aufwärts
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