DAX Verlierer: Volkswagen VZ Aktie schwächster Wert im DAX - Chartanalyse & Prognose

Zum Xetra-Schluss am Freitag (24.07.2026) schlossen 36 DAX-Werte im Plus, lediglich vier Aktien beendeten den Handelstag im Minus. Größter DAX Verlierer war die Volkswagen VZ Aktie, die 1,19% nachgab. Dahinter folgten Infineon mit einem Minus von 1,03% sowie Brenntag mit einem Abschlag von 0,34%.

► Volkswagen VZ WKN: 766403 | ISIN: DE0007664039 | Ticker: VOW3

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Volkswagen VZ Aktie war mit -1,19% der größte DAX Verlierer.

war mit -1,19% der größte DAX Verlierer. Das Chartbild bleibt im Tages- und 4-Stunden-Chart klar bärisch.

Solange die SMA20 nicht zurückerobert wird, bleibt weiteres Abwärtspotenzial bestehen.

Volkswagen VZ Aktie verliert 1,19% und führt die DAX Verlierer an

Die Volkswagen VZ Aktie (VOW3) war zum Xetra-Handelsschluss mit einem Minus von 1,19% der schwächste Wert im DAX. Damit setzte sich die anhaltende Schwäche des Automobilwertes fort, nachdem Erholungsversuche in den vergangenen Wochen immer wieder scheiterten.

Volkswagen VZ Aktie im Tageschart: Bärisches Chartbild bleibt bestehen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Volkswagen VZ Aktie konnte im Dezember 2025 noch einmal bis knapp an die Marke von 110 EUR steigen. Anschließend führten Gewinnmitnahmen zu einer längeren Konsolidierungsphase, bevor die damalige Seitwärtsrange nach unten verlassen wurde. Zwar stabilisierte sich der Kurs zunächst im Bereich von 85 EUR, nachhaltige Kaufimpulse blieben jedoch aus. Stattdessen dominierte erneut Verkaufsdruck. Nach einem deutlichen Gap-Abschlag setzte sich die Abwärtsbewegung fort. Die jüngsten Erholungen wurden überwiegend für weitere Gewinnmitnahmen genutzt. Besonders negativ ist die Entwicklung an der 20-Tage-Linie (SMA20), die aktuell bei 72,61 EUR verläuft. Die Volkswagen VZ Aktie scheiterte mehrfach daran, diese Durchschnittslinie nachhaltig zurückzuerobern. Zum Wochenschluss wurde der Kurs erneut nach unten abgewiesen.

Das Chartbild bleibt daher klar bärisch. Wird der schwache Tagesschluss bestätigt, dürfte die Aktie zunächst ihr Jahrestief erneut testen. Gelingt dort keine Stabilisierung, könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 66,25 EUR ausweiten. Selbst ein Anstieg über die SMA20 würde das technische Bild zunächst nur leicht verbessern. Erst wenn sich die Volkswagen VZ Aktie nachhaltig oberhalb dieser Durchschnittslinie etablieren und weiter nach Norden absetzen kann, würde sich die charttechnische Einschätzung aufhellen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

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Volkswagen VZ Aktie im 4-Stunden-Chart: Schwäche setzt sich fort

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein negatives Bild. Ende Mai gelang zwar kurzfristig der Sprung über die SMA200 (aktuell 82,59 EUR), allerdings fehlte anschließend die Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch. Im weiteren Verlauf sorgte die SMA200 zunächst für Unterstützung, konnte den Verkaufsdruck letztlich jedoch nicht aufhalten. Auch die jüngste Erholung scheiterte an der Kombination aus SMA20 (72,74 EUR) und SMA50 (72,92 EUR).

Mit dem Rückfall unter beide Durchschnittslinien hat sich die charttechnische Lage weiter eingetrübt. Solange die Volkswagen VZ Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste in Richtung der bereits genannten Unterstützungen bestehen. Kurzfristige Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 oder SMA50 führen. Entscheidend wird sein, ob sich der Kurs oberhalb dieser Marken nachhaltig etablieren kann. Erst dann wäre eine Neubewertung des Chartbildes gerechtfertigt.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

Tagesprognose für die Volkswagen VZ Aktie

Aus charttechnischer Sicht bleibt die kurzfristige Prognose für die Volkswagen VZ Aktie abwärtsgerichtet. Solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte nicht zurückerobert werden, sprechen die technischen Signale weiterhin für anhaltende Schwäche.

Wichtige Widerstände

72,23 EUR

72,61 EUR

72,65 EUR

72,74 EUR

72,92 EUR

73,07 EUR

75,94 EUR (Gap)

81,04 EUR

82,59 EUR

84,85 EUR (Gap)

Wichtige Unterstützungen

69,20 EUR

68,69 EUR

66,25 EUR

54,67 EUR

Experten Fazit

Die Volkswagen VZ Aktie war am Freitag der größte DAX Verlierer und bestätigt damit ihren kurzfristigen Abwärtstrend. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren bärische Signale. Erst eine nachhaltige Rückkehr über die gleitenden Durchschnitte würde das technische Bild verbessern. Bis dahin bleiben weitere Rücksetzer in Richtung der nächsten Unterstützungen wahrscheinlich.

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FAQ

Warum war die Volkswagen VZ Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Aktie verlor zum Xetra-Schluss 1,19% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust unter allen DAX-Werten.

Wie ist die Charttechnik der Volkswagen VZ Aktie einzuschätzen?

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart dominieren derzeit bärische Signale. Wichtige gleitende Durchschnitte wurden unterschritten.

Welche Kursmarken sind jetzt wichtig?

Auf der Unterseite gelten 69,20 EUR, 68,69 EUR und 66,25 EUR als zentrale Unterstützungen. Auf der Oberseite liegen die ersten Widerstände zwischen 72,61 EUR und 72,92 EUR.