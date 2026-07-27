Nasdaq 100 Prognose: Analyse für Montag, 27.07.2026 - Wichtige Marken & Ausblick

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 28.406 Punkten. Der Index konnte sich am Morgen zunächst etwas erholen, lief am Mittag dann seitwärts. Am Nachmittag stellte sich Schwäche ein, die aber nachfolgend am späten Nachmittag zurückgekauft worden ist. Es ging bis zu Abend aufwärts, wobei das Tageshoch nicht mehr erreicht worden ist. Im späteren Handel stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein. Die Zwischengewinne wurden alle wieder abgegeben. Die Bullen haben aber verhindert, dass es zu einem Tagesschluss unter der 28.100 Punkte-Marke gekommen ist.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig neutral bis bärisch, solange die SMA50 nicht nachhaltig überwunden wird.

bleibt kurzfristig neutral bis bärisch, solange die SMA50 nicht nachhaltig überwunden wird. In der Nasdaq 100 Analyse steht die Zone um 28.533 bis 28.672 Punkte als entscheidender Widerstandsbereich im Fokus.

steht die Zone um 28.533 bis 28.672 Punkte als entscheidender Widerstandsbereich im Fokus. Oberhalb der SMA50 steigt die Chance auf eine Ausweitung der Erholung in Richtung der SMA200 bei 28.957 Punkten.

Der Nasdaq 100 startete am Freitag bei 28.406 Punkten in den Handel. Nach einer anfänglichen Erholung am Morgen bewegte sich der Index zur Mittagszeit überwiegend seitwärts. Am Nachmittag setzte zunächst Verkaufsdruck ein, der jedoch im späteren Handelsverlauf wieder vollständig aufgefangen wurde. Bis zum Abend stiegen die Kurse erneut an, ohne jedoch das Tageshoch zu erreichen. Im späten Handel dominierten schließlich Gewinnmitnahmen, wodurch sämtliche Zwischengewinne wieder abgegeben wurden. Positiv blieb, dass die Käufer einen Tagesschluss unterhalb der Marke von 28.100 Punkten verhinderten.

Zum Wochenauftakt eröffnete der Nasdaq 100 mit einem Aufwärts-Gap und konnte sich zunächst bis in den Bereich von 28.500 Punkten vorarbeiten.

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq 100 am Freitag zunächst unter der SMA20, die aktuell bei 28.410 Punkten verläuft. Zwar gelang im Tagesverlauf der Sprung über diesen gleitenden Durchschnitt, eine nachhaltige Etablierung blieb jedoch aus. Die erneute Schwäche am Nachmittag drückte den Index wieder unter diese Marke. Auch die Erholung am Abend scheiterte erneut an der SMA20.

Im heutigen Frühhandel konnte sich der Nasdaq 100 dagegen wieder über die SMA20 schieben und bis an die SMA50 bei aktuell 28.533 Punkten ansteigen. Diese Durchschnittslinie fungiert nun als erster wichtiger Widerstand.

Kann sich der Index im Tagesverlauf nachhaltig über der SMA50 etablieren, würde sich das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern. In diesem Fall könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 bei aktuell 28.957 Punkten fortgesetzt werden. Diese Marke besitzt weiterhin eine hohe charttechnische Relevanz und dürfte bei einem Erreichen verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Auf der Unterseite bleibt die SMA20 zunächst die wichtigste kurzfristige Unterstützung. Sollte diese per bestätigtem Stundenschluss unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis zum noch offenen Gap ausweiten. Für eine Fortsetzung der aktuellen Erholung sollte der Nasdaq 100 deshalb oberhalb der SMA20 bleiben.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch bis neutral.

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der übergeordnete Chart zeigt weiterhin ein angeschlagenes Bild. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt gleich zweimal an der SMA200 im 4-Stunden-Chart, die derzeit bei 29.503 Punkten verläuft. Zwar konnte der Index diese Linie jeweils kurzfristig überschreiten, eine nachhaltige Etablierung gelang jedoch nicht. Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 bei 28.673 Punkten als auch die SMA50 bei 28.893 Punkten wieder unterschritten. Während die SMA50 zunächst noch Unterstützung bot, sorgte die von oben fallende SMA20 anschließend für zusätzlichen Verkaufsdruck.

Die Aufwärtsbewegung im heutigen Frühhandel könnte zunächst weiter Bestand haben. Gelingt dem Nasdaq 100 der nachhaltige Ausbruch über die SMA20, wäre ein Anstieg bis zur SMA50 möglich. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Erholung weiter an Dynamik gewinnt oder erneut Verkaufsdruck einsetzt.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: weiterhin bärisch.

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 28.562 Punkten und damit 156 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Bullishes Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 28.562 Punkten behaupten, rücken zunächst die Bereiche um 28.576 bis 28.597 Punkte sowie anschließend 28.614 bis 28.681 Punkte in den Fokus. Darüber könnten 28.695 bis 28.715 Punkte angelaufen werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über 28.715 Punkte würde weiteres Potenzial bis 28.730, 28.765, 28.798, 28.838, 28.896 sowie im weiteren Verlauf bis 28.975 Punkte eröffnen.

Bärisches Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 dagegen an der Marke von 28.562 Punkten, wären zunächst Rücksetzer bis 28.539, 28.518 und 28.499 Punkte möglich. Weitere Unterstützungen liegen anschließend bei 28.478, 28.439, 28.396, 28.350 sowie 28.310 Punkten. Fällt der Index auch unter 28.237 Punkte, könnten anschließend 28.198, 28.165, 28.129, 28.092 und im Extremfall der Bereich um 27.990 Punkte in den Fokus rücken.

Wichtige Widerstände

28.672 Punkte

28.893 Punkte

28.957 Punkte

29.034 bis 29.065 Punkte

29.227 bis 29.265 Punkte

29.344 bis 29.396 Punkte

29.413 Punkte

Wichtige Unterstützungen

28.533 bis 28.503 Punkte

28.410 Punkte

28.288 Punkte

28.095 bis 28.047 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Erwartete Tagesrange

Auf Basis unseres Handelssystems erwarten wir heute einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45%

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55%

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 28.396 Punkten und 28.649 Punkten. Bei erhöhter Volatilität halten wir auch Bewegungen zwischen 28.217 Punkten und 28.838 Punkten für möglich.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Kurzfristig bleibt die Nasdaq 100 Prognose neutral bis bärisch. Entscheidend ist, ob sich der Index nachhaltig über der SMA50 etablieren kann.

Welche Marken sind heute beim Nasdaq 100 besonders wichtig?

Auf der Oberseite stehen 28.672 und 28.893 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.533, 28.410 und 28.288 Punkten.

Wie ist die übergeordnete Nasdaq 100 Analyse?

Im 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild bärisch, da der Nasdaq 100 mehrfach an der SMA200 gescheitert ist und unter wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.