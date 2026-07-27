SAP Aktie hebt ab: Starkes Cloud-Wachstum und praller Auftragsbestand überzeugen Anleger

Europas größter Softwarekonzern SAP hat seine Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und an den Finanzmärkten für spürbare Erleichterung gesorgt. Während das operative Ergebnis und der Gewinn je Aktie die Analystenschätzungen leicht verfehlten, überzeugte der Walldorfer Konzern mit einem fulminanten Auftragsbestand im Cloud-Segment und einem starken freien Cashflow. Die Reaktion der Börse ließ nicht lange auf sich warten: Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um fast acht Prozent zu. Für Anleger, die im lukrativen Bereich der B2B-Software zukunftsträchtige Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Bietet die SAP Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen weiterhin ein attraktives Kurspotenzial?

► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker: SAP.DE

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur SAP Aktie

1. ☁️ Cloud-Auftragsbestand übertrifft Erwartungen deutlich

Trotz allgemeiner Zweifel an traditionellen Softwaremodellen bleibt der Run auf die Cloud-Lösungen von SAP ungebrochen:

Praller Auftragsbestand: Der währungsbereinigte Cloud Backlog kletterte um beeindruckende 26 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 18,1 Mrd. Euro). Analysten hatten lediglich mit 23,8 Prozent Zuwachs gerechnet.

Treiber der Transformation: Programme wie „Rise with SAP“, „Grow with SAP“ sowie die Umstellung auf S/4HANA treiben das wiederkehrende Geschäft nachhaltig an.

Umsatzplus: Der Gesamtumsatz stieg im zweiten Quartal auf 9,88 Milliarden Euro (über den geschätzten 9,85 Mrd. Euro), während der reine Cloud-Umsatz mit 6,28 Milliarden Euro genau im Rahmen der Erwartungen lag.

2. 💰 Cashflow überzeugt, aber operativer Gewinn hinkt hinterher

Auf der Ergebnisseite zeigte sich ein gemischtes Bild, das vom Markt aber gut verdaut wurde:

Marge & Operativer Gewinn: Der bereinigte operative Gewinn stieg um 6,8 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro, verfehlte jedoch den Konsens von 2,91 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,59 Euro unter der Erwartung von 1,75 Euro.

Starker Nettogewinn: Der Nettogewinn fiel mit 2,21 Milliarden Euro spürbar höher aus als die prognostizierten 1,95 Milliarden Euro.

Cashflow-Sprung: Der freie Cashflow belief sich auf glatt drei Milliarden Euro – ein Plus von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

3. 🎯 EBIT-Prognose durch Übernahmen angepasst

Übernahmeeffekte: Für das Gesamtjahr rechnet SAP nun mit einem bereinigten operativen Gewinn zwischen 11,8 und 12,2 Milliarden Euro (zuvor 11,9 bis 12,3 Mrd. Euro). Grund für die Anpassung um rund 100 Millionen Euro sind die im Juli abgeschlossenen Übernahmen von Dremio und Prior Labs.

Ziele bestätigt: Die Umsatzziele für Cloud und Software (36,3 bis 36,8 Mrd. Euro) sowie das Cashflow-Ziel von rund zehn Milliarden Euro bleiben unverändert.

Geopolitischer Vorbehalt: Der Jahresausblick steht unter dem Vorbehalt, dass sich die geopolitischen Konflikte im Nahen Osten kurzfristig beruhigen, da längere Verkaufszyklen sonst belasten könnten.

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🔍 Fazit: Jetzt die SAP Aktie kaufen?

SAP beweist mit dem jüngsten Quartalsbericht eindrucksvoll seine fundamentale Stärke bei der Transformation zu einem reinen Cloud-Konzern. Die temporäre Ergebnisschwäche durch jüngste Übernahmen wird durch den massiven Cloud-Auftragsbestand und den extrem starken Cashflow mehr als wettgemacht.

Für Anleger, die auf der Suche nach einem stabilen europäischen Tech-Riesen mit planbaren, wiederkehrenden Einnahmen sind und langfristig Qualitäts-Aktien kaufen möchten, bietet die SAP Aktie nach den überzeugenden Cloud-Signalen eine hervorragende Ausgangslage im Depot.

SAP Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur SAP Aktie

Warum ist die SAP Aktie trotz verfehlter Gewinnziele nachbörslich gestiegen?

Der Hauptgrund für das nachbörsliche Plus von knapp acht Prozent war der herausragende Cloud-Auftragsbestand (Cloud Backlog). Dieser wuchs währungsbereinigt um 26 % auf 22,9 Milliarden Euro und übertraf die Analystenschätzungen deutlich. Zudem überzeugten der freie Cashflow (+27 % auf 3 Mrd. Euro) und der höhere Nettogewinn.

Warum hat SAP seine operative Gewinnprognose leicht gesenkt?

SAP hat die Spanne für den bereinigten operativen Gewinn von bisher 11,9–12,3 Milliarden Euro auf 11,8–12,2 Milliarden Euro angepasst. Grund hierfür sind nicht operative Probleme, sondern die im Juli abgeschlossenen Akquisitionen von Dremio und Prior Labs, die das Ergebnis kurzfristig mit über 100 Millionen Euro belasten.

Sollte man jetzt die SAP Aktie kaufen?

Dank des stetig wachsenden Anteils an wiederkehrenden Cloud-Umsätzen und erfolgreichen Migrationsprogrammen wie „Rise with SAP“ verfügt das Unternehmen über ein krisenfestes Geschäftsmodell. Wer zukunftsträchtige B2B-Software-Aktien kaufen möchte, findet bei der SAP Aktie eine führende Marktposition und ein starkes Wachstumsfundament.