DAX Prognose aktuell: DAX Aktuell mit Analyse, Chartcheck und Kurszielen für den 27.07.2026

- Die DAX Prognose bleibt zum Wochenstart bullisch mit einem Wahrscheinlichkeitsvorteil von 60%.
- DAX Aktuell notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und signalisiert technische Stärke.
- Die wichtigsten Kursziele liegen heute zwischen 25.585 und 25.621 Punkten.
- Die DAX Prognose bleibt zum Wochenstart bullisch mit einem Wahrscheinlichkeitsvorteil von 60%.
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- Die wichtigsten Kursziele liegen heute zwischen 25.585 und 25.621 Punkten.
Der DAX ist Freitagmorgen bei 24.759 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte am Freitag der letzten Handelswoche vorbörslich das Tagestief. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Die Bullen konnten den DAX bis zum Mittag in den Bereich der 24.950 Punkte schieben, kamen hier aber zunächst nicht weiter. Erst am späten Nachmittag setzte wieder Kaufinteresse ein, das den Index bis an und über die 25.100 Punkte geschoben hat. Zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Der DAX ging bei 25.067 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.
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🚀 3 Key Takeaways
- Die DAX Prognose bleibt zum Wochenstart bullisch mit einem Wahrscheinlichkeitsvorteil von 60%.
- DAX Aktuell notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und signalisiert technische Stärke.
- Die wichtigsten Kursziele liegen heute zwischen 25.585 und 25.621 Punkten.
Die DAX Prognose für Montag zeigt ein weiterhin konstruktives Chartbild. Nach einer starken Schlussrally zum Wochenausklang setzt der DAX aktuell seine Aufwärtsbewegung fort und eröffnet den Handel mit einem deutlichen Aufwärtsgap oberhalb von 25.300 Punkten. Entscheidend wird heute sein, ob die Käufer den Index nachhaltig über den kurzfristigen Unterstützungen etablieren können. Im Fokus stehen neben dem Chartbild erneut wichtige Widerstände, Unterstützungen und die kurzfristigen Kursziele für den Handelstag.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Freitag
Der DAX startete am Freitag bei 24.759 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits dort das Tagestief. Mit dem Xetra-Start übernahmen die Käufer das Kommando und trieben den Index dynamisch bis in den Bereich von 24.950 Punkten. Erst am Nachmittag gelang schließlich der Ausbruch über die Marke von 25.100 Punkten.
Der Xetra-Handel endete mit einem deutlichen Tagesgewinn. Nachbörslich kam es zwar zu kleineren Gewinnmitnahmen, dennoch schloss der Doch Jones bei 25.067 Punkten und bestätigte damit den positiven Wochenabschluss.
Von den 40 DAX-Werten beendeten 36 Aktien den Handel im Plus. Zu den stärksten Gewinnern gehörten:
- SAP (+7,81%)
- Fresenius (+2,67%)
- Siemens Healthineers (+2,57%)
Zu den schwächsten Werten zählten:
- Volkswagen VZ (-1,19%)
- Infineon (-1,03%)
- Brenntag (-0,34%)
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX aktuell konnte sich im Stundenchart wieder oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte etablieren. Besonders positiv ist, dass sowohl die SMA50 als auch die SMA200 zurückerobert wurden. Nachbörslich gelang zudem die Stabilisierung oberhalb der SMA50. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige DAX Prognose freundlich.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
- 25.585 bis 25.600 Punkte
- 25.885 bis 25.905 Punkte
Sollte der DAX zwischenzeitlich zurücksetzen, dürfte zunächst die SMA20 als erste Unterstützung dienen. Darunter könnten SMA50 und SMA200 zusätzlichen Halt bieten.
Chartbewertung (1h): Bullisch
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DAX Prognose: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild deutlich verbessert. Der DAX konnte zum Wochenschluss sämtliche wichtigen Durchschnittslinien zurückerobern und startet nun oberhalb der SMA20 in die neue Handelswoche. Bleibt der Index über diesem Bereich stabil, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der laufenden Aufwärtsbewegung. Die Unterstützungszone zwischen SMA20, SMA50 und SMA200 bildet aktuell einen starken technischen Haltebereich. Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA50 würde das positive Szenario dagegen abschwächen.
Chartbewertung (4h): Bullisch
DAX Aktuell: Ausblick für den heutigen Handel
Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 25.363 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index rund 300 Punkte über dem Wochenschluss vom Freitag.
Long-Szenario
Kann sich der DAX oberhalb von 25.363 Punkten behaupten, rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 25.381 bis 25.423 Punkte
- 25.440 bis 25.477 Punkte
- 25.491 bis 25.530 Punkte
- 25.547 bis 25.585 Punkte
- 25.601 bis 25.621 Punkte
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 25.363 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 25.341 bis 25.315 Punkte
- 25.288 bis 25.250 Punkte
- 25.231 bis 25.175 Punkte
- 25.158 bis 25.075 Punkte
Unterhalb von 25.075 Punkten würde sich das Korrekturpotenzial bis in den Bereich von 24.830 Punkten ausweiten.
Wichtige Widerstände
- 25.413 bis 25.494 Punkte
- 25.557 bis 25.585 Punkte
- 25.743 Punkte
- 25.866 Punkte
- 25.937 Punkte
Wichtige Unterstützungen
- 25.347 Punkte
- 25.266 Punkte
- 25.150 Punkte
- 25.074 bis 25.049 Punkte
- 24.996 bis 24.949 Punkte
- 24.853 Punkte
- 24.759 Punkte
- 24.666 Punkte
DAX Prognose für heute
Auf Basis des aktuellen Chartbildes bleibt unsere DAX Prognose leicht positiv.
- Bullisches Szenario: 60%
- Bärisches Szenario: 40%
Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 25.313 und 25.621 Punkten. Insgesamt rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handelsverlauf.
Anlegerstimmung
Der Fear-&-Greed-Index notiert aktuell bei 39 Punkten und befindet sich weiterhin im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 37 Punkten, vor einem Monat bei 26 Punkten. Trotz der jüngsten Erholung bleibt die Stimmung damit vorsichtig. Historisch betrachtet können sehr niedrige Werte des Indikators auf eine übertriebene Angstphase hindeuten, aus der sich kurzfristig Gegenbewegungen entwickeln.
Fazit zur DAX Prognose
Der DAX aktuell startet mit einem klaren technischen Vorteil für die Käufer in die neue Handelswoche. Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich das Chartbild deutlich verbessert. Solange der Index oberhalb der SMA20 bleibt, spricht die technische Lage für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.600 Punkte. Rücksetzer dürften zunächst auf eine solide Unterstützungszone treffen.
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Historisch betrachtet erhöhen sehr niedrige Werte unter 30 die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung nach oben. Aktuell befindet sich der Markt jedoch noch nicht in diesem Extrembereich.
FAQ
Wie lautet die aktuelle DAX Prognose?
Die DAX Prognose für den 27.07.2026 bleibt kurzfristig bullisch. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursgewinne.
Wo steht der DAX aktuell?
Der DAX aktuell startete bei 25.363 Punkten in den vorbörslichen Handel und liegt damit deutlich über dem Wochenschluss vom Freitag.
Welche Marken sind heute entscheidend?
Auf der Oberseite stehen 25.413 und 25.585 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.347 sowie im Bereich zwischen 25.150 und 25.049 Punkten.
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