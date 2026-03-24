DAX Verlierer: Zalando schwächste Aktie - Zalando Prognose bleibt bärisch

Das Wichtigste in Kürze Zalando führt die DAX Verlierer an

Zalando Prognose bleibt angespannt

Trendwende nur bei klarer Stärke

Per Xetra-Schluss am 23.03.2026 notierten 33 Aktien im Plus, während 7 Werte im Minus lagen. Unter den DAX Verlierern führte Zalando mit einem Abschlag von 3,06 Prozent die Liste an. Ebenfalls schwach zeigten sich Vonovia (-1,73 Prozent) und Qiagen (-1,62 Prozent). ► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL ⚡ Key Takeaways Zalando führt die DAX Verlierer an: Mit -3,06 % war die Aktie der schwächste Wert im Index und bestätigt die aktuelle relative Schwäche.

Mit -3,06 % war die Aktie der schwächste Wert im Index und bestätigt die aktuelle relative Schwäche. Zalando Prognose bleibt angespannt: Unterhalb von SMA20 und SMA50 überwiegen die Abwärtsrisiken mit möglichen Zielen bei 19,83 EUR und 18,80 EUR.

Unterhalb von SMA20 und SMA50 überwiegen die Abwärtsrisiken mit möglichen Zielen bei 19,83 EUR und 18,80 EUR. Trendwende nur bei klarer Stärke: Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und perspektivisch über 26,80 EUR würde das Chartbild deutlich aufhellen. Zalando Aktie: Technische Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Zalando Aktie konnte sich nach dem Rücksetzer Ende November 2025 zunächst über die SMA20 (21,21 EUR) schieben, jedoch fehlte zunächst Anschlussdynamik. Erst verzögert folgten Käufe, die den Kurs über die SMA50 (22,27 EUR) führten. In der Folge: Seitwärtsphase mit Unterstützung durch SMA20 und SMA50

Kein nachhaltiges Lösen von der SMA50

Druck durch die SMA20 von oben

Dynamischer Rücksetzer unter die 20 EUR-Marke Ein erneuter Versuch Anfang März, die SMA20 zu überwinden, scheiterte mehrfach. Erst ein Gap-Up führte kurzfristig über SMA20 und SMA50, jedoch wurde die SMA50 zuletzt wieder aufgegeben. Der Kurs fiel zurück an die SMA20. Zalando Prognose (Tageschart) Bärisches Szenario:

Bestätigung des gestrigen Schlusskurses → weitere Abwärtsbewegung wahrscheinlich

Ziele: 19,83 EUR und 18,80 EUR

Bestätigung des gestrigen Schlusskurses → weitere Abwärtsbewegung wahrscheinlich Ziele: 19,83 EUR und 18,80 EUR Bullisches Szenario:

Keine Bestätigung → Erholung möglich

Über SMA50 mit Bestätigung → Potenzial bis SMA200 (24,67 EUR) Einschätzung: neutral bis bärisch YouTube Trading Videos Zalando Prognose im 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Dezember gelang der Anstieg zur SMA200 (22,92 EUR), jedoch ohne nachhaltige Etablierung darüber. Nach zwischenzeitlicher Stabilisierung folgte ein deutlicher Rücksetzer: Bruch aller relevanten Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200)

Kurzfristige Erholung mit Gap-Up über alle Linien

Erneutes Scheitern an der SMA200

Aktuell Stabilisierung an der SMA50 (21,38 EUR) Zalando Prognose (4h) Aufwärtsszenario:

Rücklauf an SMA20 und SMA200 möglich

Für bullische Neubewertung: nachhaltiger Anstieg über 26,80 EUR erforderlich

Rücklauf an SMA20 und SMA200 möglich Für bullische Neubewertung: nachhaltiger Anstieg über 26,80 EUR erforderlich Abwärtsszenario:

Verlust der SMA50 → steigende Abwärtsrisiken

Ziele entsprechend der Tagesanalyse Einschätzung: neutral bis bärisch Fazit: Zalando bleibt unter den DAX Verlierern Zalando gehört aktuell klar zu den DAX Verlierern, und die technische Lage bleibt angespannt. Die Zalando Prognose signalisiert weiterhin erhöhte Abwärtsrisiken, solange wichtige Durchschnittslinien nicht nachhaltig zurückerobert werden. Kurzfristige Erholungen sind möglich, ändern jedoch erst oberhalb zentraler Widerstände das Gesamtbild. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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