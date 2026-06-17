DAX Verlierer: Zalando Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse und Prognose

Am Dienstag (16.06.2026) präsentierte sich der DAX überwiegend freundlich. Per Xetra-Schluss beendeten 24 Werte den Handelstag im Plus, während 16 Aktien Verluste verbuchten.

Angeführt wurde die Liste der DAX Verlierer von der Zalando Aktie, die um 2,66% nachgab. Dahinter folgten RWE mit einem Minus von 2,32% sowie ein weiterer DAX-Wert mit einem Abschlag von 2,21%.

Die Zalando Aktie (ZAL) war am Dienstag mit einem Kursverlust von 2,66% der größte DAX Verlierer. Nach einer starken Erholungsbewegung in den vergangenen Wochen kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs wieder unter die Marke von 25 EUR drückten.

Trotz des aktuellen Rücksetzers bleibt die charttechnische Ausgangslage der Zalando Aktie im übergeordneten Bild konstruktiv. Entscheidend wird sein, ob wichtige Unterstützungen verteidigt werden können.

Zalando Aktie im Tageschart: SMA200 bleibt entscheidende Unterstützung

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Ein Blick auf den Tageschart zeigt, dass die Zalando Aktie Mitte Januar bei 26,79 EUR ihr bisheriges Jahreshoch markierte. Anschließend setzte eine längere Korrekturphase ein, die im März ihr vorläufiges Tief fand.

Die anschließende Erholung verlief zunächst verhalten. Erst nach der Ausbildung eines neuen Jahrestiefs Mitte Mai konnte die Aktie wieder deutlich zulegen. Besonders positiv zu werten ist dabei der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 23,34 EUR verläuft.

Nachdem die Zalando Aktie diese wichtige Durchschnittslinie zunächst mehrfach nicht überwinden konnte, gelang schließlich der Befreiungsschlag nach oben. Aktuell laufende Gewinnmitnahmen sind aus charttechnischer Sicht noch als unkritisch einzustufen.

Solange sich die Aktie auf Tagesschlussbasis oberhalb der SMA200 behaupten kann, bleiben weitere Kursanstiege möglich. Potenzielle Kursziele auf der Oberseite liegen bei:

26,83 EUR

28,26 EUR

Gap-Close bei 28,51 EUR

Risiken für die Zalando Aktie

Sollten die Gewinnmitnahmen in den kommenden Handelstagen an Dynamik gewinnen, könnte die Zalando Aktie zunächst in Richtung der SMA200 bei 23,34 EUR zurücksetzen.

Fällt diese Unterstützung, rückt die SMA20 bei aktuell 23,23 EUR in den Fokus. Ein bestätigter Tagesschlusskurs unter dieser Durchschnittslinie würde das positive Chartbild deutlich eintrüben und die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste in Richtung Jahrestief erhöhen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch

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Zalando Aktie im 4-Stunden-Chart: SMA50 rückt in den Fokus

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich die Bedeutung der gleitenden Durchschnitte. Nachdem mehrere Ausbruchsversuche über die SMA200 im Frühjahr scheiterten, gelang zuletzt ein dynamischer Anstieg über alle relevanten Durchschnittslinien.

Im Zuge der aktuellen Gewinnmitnahmen ist die Zalando Aktie jedoch unter die SMA20 bei derzeit 24,57 EUR gefallen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50, die aktuell bei 23,74 EUR verläuft.

Anleger sollten die Kursentwicklung im Bereich dieser Unterstützung besonders aufmerksam verfolgen:

Hält die SMA50, könnte eine Erholung zurück über die SMA20 einsetzen.

Fällt die SMA50, droht eine Ausweitung der Schwäche bis zur SMA200 bei 21,99 EUR.

Für ein neues bullisches Signal müsste sich die Aktie wieder nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren und dies idealerweise durch zwei aufeinanderfolgende positive 4-Stunden-Kerzen bestätigen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch bis neutral

Tagesprognose für die Zalando Aktie

Nach Einschätzung der Charttechnik überwiegen kurzfristig die Risiken weiterer Kursrückgänge.

Tagesprognose: Abwärts

Wichtige Widerstände

24,36 EUR

24,57 EUR

24,68 EUR

25,93 EUR

Wichtige Unterstützungen

23,74 EUR

23,34 EUR

23,23 EUR

22,86 EUR

22,69 EUR

22,05 EUR

21,99 EUR

Fazit: Zalando Aktie bleibt trotz Rücksetzer im Fokus der DAX Verlierer

Die Zalando Aktie war am Dienstag der größte DAX Verlierer. Der aktuelle Rücksetzer verändert das übergeordnete Chartbild bislang jedoch nicht wesentlich. Solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung erhalten. Kurzfristig dürfte sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die Unterstützungszone zwischen 23,74 EUR und 23,34 EUR richten.

DER DEUTSCHE INDEX