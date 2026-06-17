DAX Verlierer: Zalando Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse und Prognose

- Zalando größter DAX Verlierer
- Langfristiges Chartbild bleibt positiv
- Kurzfristig droht weiterer Druck
- Zalando größter DAX Verlierer
- Langfristiges Chartbild bleibt positiv
- Kurzfristig droht weiterer Druck
Am Dienstag (16.06.2026) präsentierte sich der DAX überwiegend freundlich. Per Xetra-Schluss beendeten 24 Werte den Handelstag im Plus, während 16 Aktien Verluste verbuchten.
Angeführt wurde die Liste der DAX Verlierer von der Zalando Aktie, die um 2,66% nachgab. Dahinter folgten RWE mit einem Minus von 2,32% sowie ein weiterer DAX-Wert mit einem Abschlag von 2,21%.
► Zalando ISIN: DE000ZAL1111 | WKN: ZAL111 | Ticker: ZAL
⚡ Key Takeaways
- Zalando größter DAX Verlierer: Die Zalando Aktie verlor am Dienstag 2,66% und war damit der schwächste Wert im DAX.
- Langfristiges Chartbild bleibt positiv: Trotz der aktuellen Gewinnmitnahmen notiert die Zalando Aktie weiterhin über der wichtigen SMA200. Solange diese Unterstützung hält, bleiben Kursziele bei 26,83 EUR und 28,26 EUR erreichbar.
- Kurzfristig droht weiterer Druck: Im 4-Stunden-Chart hat die Aktie die SMA20 unterschritten. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50 bei 23,74 EUR. Ein Bruch dieser Marke könnte die Korrektur ausweiten.
Die Zalando Aktie (ZAL) war am Dienstag mit einem Kursverlust von 2,66% der größte DAX Verlierer. Nach einer starken Erholungsbewegung in den vergangenen Wochen kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs wieder unter die Marke von 25 EUR drückten.
Trotz des aktuellen Rücksetzers bleibt die charttechnische Ausgangslage der Zalando Aktie im übergeordneten Bild konstruktiv. Entscheidend wird sein, ob wichtige Unterstützungen verteidigt werden können.
Zalando Aktie im Tageschart: SMA200 bleibt entscheidende Unterstützung
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ein Blick auf den Tageschart zeigt, dass die Zalando Aktie Mitte Januar bei 26,79 EUR ihr bisheriges Jahreshoch markierte. Anschließend setzte eine längere Korrekturphase ein, die im März ihr vorläufiges Tief fand.
Die anschließende Erholung verlief zunächst verhalten. Erst nach der Ausbildung eines neuen Jahrestiefs Mitte Mai konnte die Aktie wieder deutlich zulegen. Besonders positiv zu werten ist dabei der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie (SMA200), die aktuell bei 23,34 EUR verläuft.
Nachdem die Zalando Aktie diese wichtige Durchschnittslinie zunächst mehrfach nicht überwinden konnte, gelang schließlich der Befreiungsschlag nach oben. Aktuell laufende Gewinnmitnahmen sind aus charttechnischer Sicht noch als unkritisch einzustufen.
Solange sich die Aktie auf Tagesschlussbasis oberhalb der SMA200 behaupten kann, bleiben weitere Kursanstiege möglich. Potenzielle Kursziele auf der Oberseite liegen bei:
- 26,83 EUR
- 28,26 EUR
- Gap-Close bei 28,51 EUR
Risiken für die Zalando Aktie
Sollten die Gewinnmitnahmen in den kommenden Handelstagen an Dynamik gewinnen, könnte die Zalando Aktie zunächst in Richtung der SMA200 bei 23,34 EUR zurücksetzen.
Fällt diese Unterstützung, rückt die SMA20 bei aktuell 23,23 EUR in den Fokus. Ein bestätigter Tagesschlusskurs unter dieser Durchschnittslinie würde das positive Chartbild deutlich eintrüben und die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursverluste in Richtung Jahrestief erhöhen.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch
YouTube Trading Videos
Zalando Aktie im 4-Stunden-Chart: SMA50 rückt in den Fokus
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich die Bedeutung der gleitenden Durchschnitte. Nachdem mehrere Ausbruchsversuche über die SMA200 im Frühjahr scheiterten, gelang zuletzt ein dynamischer Anstieg über alle relevanten Durchschnittslinien.
Im Zuge der aktuellen Gewinnmitnahmen ist die Zalando Aktie jedoch unter die SMA20 bei derzeit 24,57 EUR gefallen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA50, die aktuell bei 23,74 EUR verläuft.
Anleger sollten die Kursentwicklung im Bereich dieser Unterstützung besonders aufmerksam verfolgen:
- Hält die SMA50, könnte eine Erholung zurück über die SMA20 einsetzen.
- Fällt die SMA50, droht eine Ausweitung der Schwäche bis zur SMA200 bei 21,99 EUR.
Für ein neues bullisches Signal müsste sich die Aktie wieder nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren und dies idealerweise durch zwei aufeinanderfolgende positive 4-Stunden-Kerzen bestätigen.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch bis neutral
Tagesprognose für die Zalando Aktie
Nach Einschätzung der Charttechnik überwiegen kurzfristig die Risiken weiterer Kursrückgänge.
Tagesprognose: Abwärts
Wichtige Widerstände
- 24,36 EUR
- 24,57 EUR
- 24,68 EUR
- 25,93 EUR
Wichtige Unterstützungen
- 23,74 EUR
- 23,34 EUR
- 23,23 EUR
- 22,86 EUR
- 22,69 EUR
- 22,05 EUR
- 21,99 EUR
Fazit: Zalando Aktie bleibt trotz Rücksetzer im Fokus der DAX Verlierer
Die Zalando Aktie war am Dienstag der größte DAX Verlierer. Der aktuelle Rücksetzer verändert das übergeordnete Chartbild bislang jedoch nicht wesentlich. Solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung erhalten. Kurzfristig dürfte sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die Unterstützungszone zwischen 23,74 EUR und 23,34 EUR richten.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
Rheinmetall Aktie: Produktionsstart für Kamikaze-Drohnen im Q3 – Jetzt Aktien kaufen? 🚀
Europäische Autoindustrie unter Druck – BMW auf dem tiefsten Stand seit 2020
DAX Gewinner am Dienstag: GEA Group Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)
Lufthansa Aktie vor DAX-Wiederaufstieg: Jetzt einsteigen und Aktien kaufen? ✈️
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.