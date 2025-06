DAX verliert 0,5 % 📉Verteidigungsaktien legen zu, Commerzbank und Lufthansa unter Druck

Futures-Kontrakte auf den DAX (DE40) sind heute um mehr als 0,7 % gefallen, da die Stimmung an den europ√§ischen Aktienm√§rkten die erh√∂hte Vorsicht der Anleger und Gewinnmitnahmen nach den j√ľngsten Kursgewinnen widerspiegelt. Die st√§rksten Verluste verzeichnen die spanischen IBEX-Futures (SPA35) mit einem Minus von fast 1,5 %. Auf Sektorebene entwickeln sich Banken und Pharmaunternehmen in ganz Europa unterdurchschnittlich, wobei die Aktien von Novo Nordisk (NOVOB.DK) um mehr als 2 % nachgeben. In Deutschland sticht der Verteidigungssektor mit deutlichen Gewinnen hervor. Die Aktien der Verteidigungsunternehmen RENK Group und Hensoldt legen um fast 4 % zu, w√§hrend Rheinmetall rund 2 % gewinnt. Im Gegensatz dazu verlieren die Aktien von Lufthansa und Commerzbank zwischen 3 % und 4 % .

Laut AFP ist für heute ein Treffen zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. DAX / DE40 im Stundenchart Die DAX-Futures (DE40) geben um über 0,7 % nach und testen derzeit den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 200 Perioden auf dem Stunden-Chart. Das Verkaufsvolumen dominiert heute deutlich. Quelle: xStation5 Rheinmetall-Aktien erholen sich Die Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall steigen heute um über 2 %, klettern über 1.720 €, und erholen sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA50) der letzten 50 Tage im Tageschart. Die Aktie notiert derzeit rund 8 % unter ihrem Allzeithoch. Quelle: xStation5 von XTB

