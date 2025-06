🔴DAX vor Konsolidierung durch Hängepartie um Trump’sche Importzölle

Während der DAX (Ticker: DE40cash) im dünnen Handel am Feiertag „Christi Himmelfahrt“ einen kleinen Rücksetzer sah, zeigen die Bullen am Freitag bereits wieder die Hörner, rund eine Stunde nach der Kassa-Eröffnung handelt der deutsche Leitindex rund 1% im Plus.

DAX Prognose & Ausblick

â–ş DAX | WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DE40cash

Die asiatischen Märkte gerieten ĂĽber Nacht unter Druck, primär wohl ausgehend von den jĂĽngsten Meldungen rund um die Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit, in deren Mittelpunkt die Trump’schen Importzölle stehen.Â

Am Donnerstag sorgte ein Gericht für kurzfristigen Jubel und an der Wall Street schienen neue Allzeithochs, eventuell besonders in Ergänzung mit den starken Quartalszahlen Nvidias (Ticker: NVDA) nur eine Frage der Zeit: so entschied ein dreiköpfiges Richtergremium am Gericht für internationalen Handel in New York, dass US-Präsident mit der Verhängung seiner Importzölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz aus dem Jahr 1977 seine Befugnisse überschritten hat, hat diese bis auf weiteres blockiert.

Während die Regierung Trumps umgehend Berufung gegen das Urteil einlegte und die ganze Geschichte nun vor dem obersten Gericht in Washington landen dĂĽrfte, verflog die kurzfristige Euphorie am Markt zĂĽgig wieder, denn: warum sollten China oder auch die EU nun mit Trump und Co. weiterverhandeln?Â

Die nun folgende „Hängepartie“ könnte sich mit Blick auf den DAX in Form eines seitwärts gerichteten Handels, durch den ĂĽbergeordnet klar bullishen Modus potenziell mit einer Aufwärtsdrift versehen, widerspiegeln.Â

Das technische SchlĂĽsselniveau sehe ich im DAX auf der Unterseite weiter im Bereich um die 23.300er Region, dem Bereich um die Tiefs, folgend auf die „50% Importzölle auf EU-GĂĽter“-Nachricht von Trump vergangenen Freitag. Gingen wir unter dieses Level sehe ich im DAX kurzfristig weitere Abschläge, Zielbereich um 22.200/300 Punkte.Â

Oberhalb von 24.400 Punkten liegt ein ĂĽbergeordnet nächstes Ziel wohl um das psychologisch relevante 25.000 Punkte Level.Â

DAX Chartanalyse – Daily:

Quelle:Â xStation5Â von XTB

Â