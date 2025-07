Der europäische Aktienmarkt hat heute seine Verluste ausgeweitet, nachdem Donald Trump einseitig angekündigt hat, ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30 % auf alle europäischen Waren zu erheben. Die meisten wichtigen Indizes notieren im Minus, angeführt vom deutschen DAX (-0,85 %), da die deutsche Industrie stark von den amerikanischen Zöllen betroffen ist. Der französische CAC40 (-0,4 %), der italienische FTSE MIB (-0,05 %), der Schweizer SMI (-0,2 %) und der spanische IBX35 (0,25 %) verzeichnen alle Verluste, wobei der britische FTSE 100 (+0,4 %) und der polnische WIG20 (+0,2 %) die wichtigsten Ausnahmen bilden. Die EU hat gewarnt, dass die Drohung von Präsident Trump den transatlantischen Handel effektiv beenden und das derzeitige Handelsvolumen „fast unmöglich machen“ könnte. Angesichts eines Handelsvolumens zwischen der EU und den USA von fast 1,7 Billionen Euro im letzten Jahr drängt die Union auf eine Verhandlungslösung und hat die geplanten Vergeltungszölle auf US-Exporte im Wert von 25 Milliarden Dollar verschoben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Unter den Euro Stoxx 600-Sektoren verzeichnen Konsumgüteraktien die größten Verluste, insbesondere der deutsche Automobilsektor (BMW: -1,75 %, Mercedes-Benz: -1,5 %, Volkswagen: -1,45 %, Porsche: -1 %) sowie die deutschen Technologie-Großwerte (SAP: -1,4 %, Infineon: -1,9 %). Eine ähnliche Schwäche ist bei französischen Luxusaktien zu beobachten (LVMH: -1,6 %, Kering: -1,2 %, Dior: -1,75 %). Abgesehen von den Energieunternehmen zeigen sich einige große Gesundheitswerte (Astra Zeneca: +1,4 %, Sanofi: +0,17 %, Bayer: +0,6 %, Novo Nordisk: +0,1 %) relativ widerstandsfähig. Diskretionäre Konsumgüteraktien sind heute am stärksten betroffen, da Automobilunternehmen angesichts der aggressiven Maßnahmen Trumps in Bezug auf Zölle auf europäische Waren die Verluste anführen. Quelle: Bloomberg Finance LP Die heutige Performance der DAX-Unternehmen. Quelle: Bloomberg Finance LP DAX 40 Aktienindex - Tageschart Die DAX-Futures sind zum dritten Mal in Folge gefallen, belastet durch die von Donald Trump am vergangenen Samstag angekündigten Zölle in Höhe von 30 % auf europäische Waren. Der DE40-Kontrakt hat nun das 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Niveau erreicht, das als wichtige Unterstützung fungiert. Bemerkenswert ist, dass der Kontrakt trotz der erhöhten Unsicherheit während der gesamten Verhandlungsphase nur kurzzeitig unter seinen exponentiellen 30-Tage-Gleitenden Durchschnitt (EMA100, dunkelviolett) gefallen ist, was auf eine zugrunde liegende Widerstandsfähigkeit hindeutet. Angesichts der näher rückenden Frist für die Zollverhandlungen und der ungelösten Spannungen zwischen Trump und der Europäischen Kommission ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen. Sollten die vorgeschlagenen Zölle jedoch zurückgenommen werden – möglicherweise auf das Niveau vom Tag der Befreiung oder darunter –, könnte es zu einer Erholung in Richtung der historischen Höchststände kommen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten: BASF (BAS.DE) -Aktien sind um 0,4 % gefallen, nachdem das Unternehmen seine Prognose für 2025 gesenkt hat. Dieser Schritt wurde von Analysten weitgehend erwartet, die ihn als realistische Korrektur betrachteten. Während die EBITDA-Prognosen auf 7,3 bis 7,7 Milliarden Euro gesenkt wurden, gaben der starke freie Cashflow und die bessere Performance der höherwertigen Geschäftsbereiche Anlass zur Zuversicht. Analysten halten die revidierte Prognose für glaubwürdig und sehen das Risiko weiterer Herabstufungen als gering an.

Die Aktien von Brenntag (BNR.DE ) fielen um über 4,4 %, nachdem das Unternehmen aufgrund der schwächeren Nachfrage, negativer Wechselkurseffekte und des Preisdrucks seine EBITA-Prognose für das Gesamtjahr unerwartet gesenkt hatte. Die Herabstufung war zwar teilweise erwartet worden, doch das Ausmaß überraschte den Markt, da die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben und der Ausblick für das zweite Halbjahr aufgrund der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit getrübt ist.

Ein Mailänder Gericht hat Loro Piana wegen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Ausbeutung von Arbeitskräften durch seine Zulieferer für ein Jahr unter Zwangsverwaltung gestellt. Berichten zufolge wird dem Luxuslabel, das zu LVMH (MC.FR) gehört, vorgeworfen, indirekt illegale Arbeitspraktiken zu unterstützen. LVMH lehnte eine Stellungnahme ab, Loro Piana reagierte nicht. Die Aktien von LVMH gaben um 1,7 % nach.

Der Kampfjet Gripen von Saab (SAABB.SE) erlebt angesichts steigender Verteidigungsausgaben in Europa aufgrund geopolitischer Spannungen ein erneutes Exportinteresse. Mit potenziellen Geschäften in Thailand, Kolumbien und darüber hinaus ist der Gripen aufgrund seiner niedrigeren Lebenszykluskosten und seiner Unabhängigkeit von US-Lieferanten attraktiv für Käufer, die ihre Abhängigkeit von amerikanischen Waffen überdenken. Saab sieht darin den stärksten Verkaufsschub seit Jahren. Die Aktien sind um 0,15 % gestiegen.

